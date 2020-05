Höchst ungewöhnlich: Die zwölf verrücktesten Hotels der Welt

Was gibt es Schö­ne­res, als von ei­ner war­men Schnee­hütte die Nord­lich­ter zu be­trach­ten? Mit et­was Glück kön­nen die Gäste des Le­vin Iglut im fin­ni­schen Lapp­land ge­nau das er­le­ben. Ein Auf­ent­halt in ei­ner der sty­li­schen Schnee­hüt­ten mit Glas­dach ist aber in je­dem Fall ein un­ver­gess­li­ches Er­leb­nis. Das lu­xu­riöse De­sign und be­schlag­freies High-Tech-Glas, das ei­nen un­ge­stör­ten Blick in den Nacht­him­mel er­mög­licht, be­geis­tern die Rei­sen­den. Eine Tri­­pA­d­vi­­sor-Use­­rin er­in­nert sich an eine „Su­per tolle Nor­d­­licht-Nacht in ro­man­ti­scher At­mo­sphäre”.