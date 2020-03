„The Witcher“: Das sind die Top-Drehorte der neuen Netflix-Serie

Dra­chen ha­ben nicht nur ih­ren fes­ten Platz in der be­rühm­ten Se­rie „Game of Thro­nes”, son­dern auch in „The Wit­cher”. So geht es für Ge­ralt in Folge 6 auf die Su­che nach ei­nem ge­heim­nis­vol­len Dra­chen. Vier Grup­pen tre­ten da­bei in ei­ner Jagd ge­gen­ein­an­der an und ver­su­chen, die Krea­tur zu­erst zu fin­den.

Als Dreh­ort diente die Szelim-Höhle nahe des Or­tes Ta­tab­anya. Ob hier tat­säch­lich Dra­chen ge­lebt ha­ben, ist nicht be­kannt, aber da­für fand man einst in der Höhle die Über­reste ei­nes Ur­men­schen. Eine Stein­treppe führt heute Schau­lus­tige ins In­nere der Höhle, wäh­rend die Um­ge­bung am Berg Kö im Ge­­recse-Ge­­birge zu Wan­de­run­gen ein­lädt.

Ein Sigh­t­­see­ing-Tipp: Nicht nur im In­ne­ren der Höhle gibt es ei­ni­ges zu be­stau­nen. Wer die Szelim-Höhle durch­läuft, fin­det ei­nen wei­te­ren Aus­gang, an des­sen Ende das be­kannte Turul-Den­k­­mal war­tet – im­mer­hin die größte Bron­ze­sta­tue ei­nes Ad­lers in Eu­ropa.