Shopping-Tipps: Die zehn besten Städte für Fashion-Victims in Europa

Das schöne Tu­rin im Nord­wes­ten Ita­li­ens lockt mit fast 2.800 Be­klei­­dungs- und Schuh­ge­schäf­ten und be­legt mit durch­schnitt­lich 4,29 Ster­nen bei Google den zwei­ten Platz. So über­ra­schend es auch er­schei­nen mag: Tu­rin ist nicht nur für Fuß­ball und die Au­to­mo­bil­in­dus­trie be­kannt – hier wer­den auch Mo­de­trends ge­bo­ren! Knapp bei Kasse? Dann be­su­chen Sie die Stadt am bes­ten zwi­schen dem 5. Jän­ner und Ende Fe­bruar 2020 zur Sa­­les-Se­a­­son.

Der per­fekte Ein­kaufs­bum­mel: Zwei­fel­los ist die Via Roma die Ein­kaufs­straße, die Sie un­be­dingt auf­su­chen müs­sen! Wenn Sie am Bahn­hof Porta Nuova die Tour be­gin­nen, ge­hen Sie in Rich­tung der Piazza San Carlo – al­lein der Weg dort­hin ist ein Ge­nuss für Mode-Fans! Auf dem Weg kreu­zen Sie be­reits die Via Roma. Auch die Via Po oder Via Ga­ri­baldi – beide nörd­lich der Piazza San Carlo – sind per­fekt für aus­gie­bi­ges Shop­ping ge­eig­net. Für Er­fri­schung sorgt un­ter­wegs ein ty­pisch ita­lie­ni­sches Eis in der Eis­diele „GROM”.

Ex­klu­sive Shops: Ele­gante und krea­tive Klei­dung ist im Con­cept Store „CHLOE” in der Via Ac­ca­de­mia Al­ber­tina er­hält­lich. Wer sei­nen Stil sucht, wird hier bes­tens be­ra­ten. Der kleine La­den „Se­cret Gar­den” in der Via Carlo Al­berto ist ein ver­steck­tes Ju­wel und be­sticht durch sei­nen Vin­­tage-Stil.