Fairmont Maldives eröffnet ein neues Unterwasser-Museum

View this post on In­sta­gram

The mo­ment when you can’t choose bet­ween the pool or the ocean 🌊🌴☀️ … 📸 by @michutravel 💙 … #fair­mont­maldi­ves­sir­ru­fen­fu­shi #fair­mont­maldi­ves #ac­cor­a­pac #mal­di­ves #vi­sit­maldi­ves #lu­xu­ry­re­sort #pas­si­onpass­port #dream­des­ti­na­tion #in­fi­ni­ty­pool #mal­di­ves­re­sorts #world­des­ti­na­tion #tra­vel­guide