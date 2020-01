Von Tromsø bis Tallinn: Sieben Winterziele mit „Hygge-Faktor”

First Ho­tel May­fair /​​ Ko­pen­ha­gen (c) Hotels.com

In ei­ner Auf­lis­tung der ge­müt­lichs­ten Win­­ter-Ziele darf Dä­ne­mark als Mut­ter­land des Hygge-Trends na­tür­lich nicht feh­len. Vom Bum­meln in der Alt­stadt bis zum ge­müt­li­chen Kaf­fee­trin­ken am ein­zig­ar­ti­gen Ha­fen prä­sen­tiert sich die Haupt­stadt Ko­pen­ha­gen auch im Win­ter mo­dern und tra­di­tio­nell zu­gleich. Vom wun­der­ba­ren First Ho­tel May­fair sind viele Se­hens­wür­dig­kei­ten leicht zu er­rei­chen. Ge­müt­lich­keit pur ver­spricht auch das Cen­tral Ho­tel & Café. Das wohl kleinste Ho­tel des Lan­des ver­fügt über le­dig­lich ei­nen Raum. Im Café di­rekt dar­un­ter wird dä­ni­sches Ge­bäck zu frisch ge­rös­te­tem Kaf­fee ser­viert. In der Nach­bar­schaft be­fin­det sich die fast fran­zö­sisch an­mu­tende Ein­kaufs­straße Vær­ne­dams­vej mit Ca­fés, Wein­bars und De­lis.