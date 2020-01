Das sind die spannendsten Hoteleröffnungen 2020 in den USA

Auch 2020 öff­nen wie­der ei­nige au­ßer­ge­wöhn­li­che Ho­tels in den Ver­ei­nig­ten Staa­ten ihre Pfor­ten – vom Ku­­li­­na­­rik-Ho­t­­s­pot in Chi­cago bis zum Beach­res­ort auf Ha­waii und vom Lu­xus­ho­tel in New York bis zum Hi­dea­way mit ei­ge­nem Wein­berg in Ka­li­for­nien. Vi­sit The USA prä­sen­tiert die span­nends­ten Ho­­tel-Er­­öf­f­­nun­­gen 2020.

1 Hotel Indigo, Coachella /​​ Kalifornien 1 of 6 Im Früh­jahr 2020 er­öff­net die In­ter­con­ti­nen­tal Ho­tel Group das erste Ho­tel über­haupt in der ka­li­for­ni­schen Klein­stadt Coa­chella – der Hei­mat des gleich­na­mi­gen, welt­be­rühm­ten Fes­ti­vals. Die 244 Zim­mer des Ho­tel In­digo, Coa­chella sind im „Casita“-Stil ein­ge­rich­tet: weiß-ge­tünchte Wände, Be­züge in Erd­far­ben, Ra­t­­tan-Ac­ces­­soi­res und viele Pflan­zen. Der fast 1.000 Qua­drat­me­ter große Pool lockt mit ei­nem Cat­walk und ei­ner ei­ge­nen DJ-Bühne. Im „Play­ground“ fin­den in­time Mu­si­ke­vents, Kunst­aus­stel­lun­gen und an­dere Ver­an­stal­tun­gen statt. Im Spa kön­nen die Gäste die Seele bau­meln las­sen. 2 Aman New York 1 of 14 Das neue Aman New York be­fin­det sich im his­to­ri­schen Crown Buil­ding an der Ecke von Fifth Ave­nue und 57th Street in Man­hat­tan. Es be­her­bergt 83 Zim­mer und Sui­ten so­wie 22 pri­vate Aman Re­si­den­ces auf den obe­ren Ebe­nen – die ers­ten Wohn­ein­hei­ten der Gruppe im städ­ti­schen Um­feld über­haupt. Ein Aman Spa auf 2.300 Qua­drat­me­tern um­fasst drei Stock­werke und war­tet mit ei­nem 20 Me­ter lan­gen In­door Pool, Feu­er­stel­len und lu­xu­riö­sen Day­beds auf. Auch in der Gas­tro­no­mie steht al­les im Zei­chen des Lu­xus: Ne­ben ei­ner un­ter­ir­di­schen Jazz-Bar zäh­len ein ita­lie­ni­sches und ein ja­pa­ni­sches Re­stau­rant so­wie eine groß­zü­gige Gar­ten­ter­rasse mit Blick auf den Cen­tral Park zu den Schät­zen des neuen Ho­tels. 3 Kimpton Pittman /​​ Dallas 1 of 3 Für Mitte 2020 ist die Er­öff­nung des Kimp­ton Pitt­man im Sze­ne­vier­tel Deep El­lum von Dal­las ge­plant, das zu den in­ter­es­san­tes­ten und his­to­risch be­deu­tends­ten Ecken der te­xa­ni­schen Stadt zählt. Das Ho­tel be­fin­det sich im his­to­ri­schen „Knights of Py­thias Temple“ – ei­nem Ge­bäude, das 1916 von dem Ar­chi­tek­ten Wil­liam Sid­ney Pitt­man er­baut wurde. Ne­ben 164 Zim­mern fin­den sich un­ter dem ge­schichts­träch­ti­gen Dach auch Re­stau­rants, Bars, Loun­ges, ein Fit­ness­be­reich und ein Pool. Das De­sign ori­en­tiert sich an der Be­aux Arts-Struk­­tur des Ball­saa­les, wo einst welt­be­rühmte Blues-Mu­­si­ker wie „Blind Le­mon” Jef­fer­son, Ro­bert John­son und „Lead Belly” Led­bet­ter auf­tra­ten. 4 Four Seasons Napa Valley /​​ Kalifornien 1 of 6 Im kom­men­den Som­mer er­öff­net Four Sea­sons ein neues Haus in ei­ner der ex­klu­sivs­ten Wein­ge­gen­den der Welt. Das Ho­tel im Far­m­haus-Stil mit sei­nen 85 Zim­mern liegt di­rekt vor den To­ren von Ca­lis­toga – der ent­spann­ten Schwes­ter von Napa. Auf dem Ge­lände be­fin­det sich ein ho­tel­ei­ge­ner Wein­berg mit an­ge­schlos­se­nem Wein­gut, das vom preis­ge­krön­ten Win­zer Tho­mas Ri­vers Brown ge­führt wird. Vor Ort wird ein aus­ge­wähl­ter, ex­klu­si­ver Ca­ber­net Sau­vi­gnon an­ge­baut. Die Gäste kön­nen auch selbst ak­tiv wer­den und bei der Her­stel­lung des ed­len Trop­fens hel­fen so­wie Füh­run­gen und Wein­pro­ben er­le­ben. 5 Mauna Lani /​​ Hawaii 1 of 10 Das Ma­una Lani der „Au­berge Collec­tion” öff­net seine Tü­ren be­reits im Jän­ner 2020 an der Kona-Küste von Ha­waiis Big Is­land. Das Re­sort liegt in­mit­ten ei­nes tro­pi­schen Gar­tens mit di­rek­tem Zu­gang zum Meer. Die Zim­mer sind in ei­nem zu­rück­hal­ten­den De­sign mit Na­tur­far­ben und Ma­te­ria­lien ge­stal­tet, für die Ha­waii be­kannt ist. Die fünf Re­stau­rants und Bars rei­chen von ei­ner ent­spann­ten Surf­bude am Strand bis zur ele­gan­ten Cock­­tail-Ter­rasse. Dar­über hin­aus lockt das Re­sort mit drei Pools und ei­nem Spa. 6 Pendry West Hollywood /​​ Kalifornien 1 of 3 Ab April 2020 wird das Pen­dry West Hol­ly­wood zu den Top-Adres­­sen in Los An­ge­les zäh­len. Das neue Lu­xus­ho­tel liegt an der Kreu­zung des be­rühm­ten Sun­set Bou­le­vard und des Olive Drive und war­tet mit 159 sty­li­schen Zim­mern, ei­nem Pool mit Bar auf dem Dach, Live-Mu­­sik, ei­nem Bow­ling­cen­ter, ei­ner Kunst­samm­lung und ei­nem Spa auf. Für Fein­schme­cker schafft Star­koch Wolf­gang Puck gleich meh­rere An­lauf­stel­len für Ge­nie­ßer, in de­nen die Gäste seine neu­es­ten Krea­tio­nen pro­bie­ren kön­nen – schließ­lich ist das Ho­tel nur Mi­nu­ten von Pucks ers­tem Re­stau­rant „Spago” ent­fernt, das 1982 er­öff­net wurde. Im Pen­dry West Hol­ly­wood wird er un­ter an­de­rem ein ent­spann­tes Früh­stücks­lo­kal und ein ed­les Re­stau­rant auf dem Dach be­trei­ben. 7 Nobu Chicago /​​ Illinois 1 of 4 Ei­nes der schicks­ten neuen Ho­tels öff­net im Früh­jahr 2020 seine Tü­ren: Das Nobu Chi­cago liegt im West Loop Vier­tel der „Windy City“ und ver­eint in sei­nen 115 Zim­mern und Sui­ten tra­di­tio­nelle ja­pa­ni­sche Ein­flüsse mit mo­der­nem De­sign. Ei­gens an­ge­fer­tigte Werke des nie­der­län­di­schen Künst­lers Noor van Spa­en­donck säu­men die Flure. Na­tür­lich ge­hört zum Ho­tel auch ein gro­ßes Nobu-Re­stau­rant – er­gänzt durch eine Su­­shi-Bar und eine Ro­of­­top-Bar mit In­­­nen- und Au­ßen­be­reich. Die Ru­he­be­rei­che im ja­pa­ni­schen De­sign und ein von La­ter­nen be­leuch­te­ter In­door Pool sor­gen für Ent­span­nung nach ei­nem lan­gen Tag in der „Windy City”. 8 Six Senses New York 1 of 5 Six Sen­ses bringt im Früh­jahr 2020 sein Kon­zept zum ers­ten Mal nach Nord­ame­rika: Das neue Six Sen­ses New York ist in „The XI” be­hei­ma­tet – zwei ver­schlun­ge­nen Tür­men, die vom dä­ni­schen Ar­chi­tek­ten Bjarke In­gels ent­wor­fen wur­den und sich zwi­schen Hud­son Ri­ver und der High Line be­fin­den. Das Lu­xus­ho­tel lockt mit mo­der­nen Zim­mern und Sui­ten, zwei Re­stau­rants, in de­nen lo­kale Le­bens­mit­tel zu köst­li­chen Ge­rich­ten ver­ar­bei­tet wer­den, und ei­nem Six Sen­ses Spa. www.visittheusa.de