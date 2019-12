Silvester in Europa: Die schönsten Aussichten auf das Feuerwerk

Die wohl beste Sil­­ves­­­ter-Lo­­ca­­tion hat tra­vel­cir­cus in Edin­burgh aus­fin­dig ge­macht: Der Cal­ton Hill ist nicht nur End­punkt des tra­di­tio­nel­len Fa­ckel­um­zugs am 30. De­zem­ber, son­dern bie­tet auch beim Sil­­ves­­­ter-Feu­er­­werk am 31. De­zem­ber ei­nen un­ver­gleich­li­chen Aus­blick über die Stadt. Da die meis­ten Schau­lus­ti­gen ver­su­chen wer­den, das Feu­er­werk aus den Prin­ces Street Gar­dens zu be­ob­ach­ten, sind die Be­su­cher am Cal­ton Hill ver­gleichs­weise un­ge­stört.

Sil­ves­ter – in Schott­land „Hog­ma­nay” ge­nannt – gilt als ei­ner der be­deu­tends­ten Fest­tage des Lan­des. Die Fei­er­lich­kei­ten in Edin­burgh star­ten be­reits am 30. De­zem­ber mit ei­nem Fa­ckel­um­zug der Wi­kin­ger aus Shet­land, die ex­tra mit ei­nem Lang­boot an­rei­sen. Von der Alt­stadt geht es über die Prin­ces Street bis hin­auf zum Cal­ton Hill. Am 31. De­zem­ber fin­den sich über­all in der Stadt Büh­nen, auf de­nen Live-Mu­­sik ge­spielt wird – egal ob Rock, Volks­mu­sik oder Klas­sik.

Der Jah­res­wech­sel wird schließ­lich mit ei­nem Feu­er­werk über dem Edin­burgh Castle ze­le­briert. Nach­dem alle ge­mein­sam den Klas­si­ker „Auld Lang Syne” zum Bes­ten ge­ge­ben ha­ben, wird wei­ter­ge­fei­ert – oft bis in die frü­hen Mor­gen­stun­den. Wer ganz mu­tig ist, kann an der Stra­ßen­pa­rade „Loony Dook” teil­neh­men, die mit ei­nem Sprung in den eis­kal­ten Forth-Fluss en­det. Bei solch aus­ge­las­se­ner Par­ty­stim­mung wun­dert es nicht, dass die Schot­ten sa­gen, je­der sollte das Fest min­des­tens ein­mal mit­er­le­ben.