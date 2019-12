Von Odessa bis Timisoara: Zehn Trendstädte im Reisejahr 2020

Die Zei­ten im Schat­ten Mai­lands sind vor­bei: End­lich rückt auch die wun­der­schöne Stadt Ber­gamo in der Lom­bar­dei in den Fo­kus der Auf­merk­sam­keit. Per Seil­bahn geht es hin­auf zur ma­le­ri­schen Alt­stadt, die auf ei­nem Hü­gel thront. Um­ge­ben von ve­ne­zia­ni­schen Stadt­mau­ern, ge­hört sie seit 2017 zum UNESCO-Welt­­ku­l­­tur­erbe. Vor­bei­schlen­dern am Dom, dem Stadt­turm, un­zäh­li­gen Pracht­bau­ten und Pa­lazzi, dem Cas­tello San Vi­gi­lio oder ei­ner Ka­pelle mit Fres­ken aus dem 18. Jahr­hun­dert ‒ all das macht ei­nen Auf­ent­halt in der nord­ita­lie­ni­schen Stadt un­ver­gess­lich. Auch Win­ter­sport ist am na­hen Monte Pora kein Pro­blem. Und dann wäre da noch die ita­lie­ni­sche Kü­che, die in Ber­gamo vor al­lem mit der be­kann­ten Po­lenta und dem cre­mi­gen Ta­­le­g­gio-Käse punk­tet. Per­fekt für ei­nen Wohl­­fühl-Kur­z­ur­­laub.