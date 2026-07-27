Valamar eröffnet Purobeach im Pical Resort in Poreč

Mit der offiziellen Eröffnung des Purobeach Poreč bringt Valamar die international etablierte Marke „Purobeach Club & Restaurant” erstmals nach Kroatien. Der neue Treffpunkt an der Adriaküste ergänzt das Pical Resort der Valamar Collection und verbindet entspanntes Strandleben mit Kulinarik, Musik und Wellness.
Gäste des Resorts ebenso wie externe Besucher genießen täglich von 10 bis 24 Uhr einen großzügigen Poolbereich mit Daybeds und Cabanas, das Garden Spa by ESPA sowie ein Restaurant mit einer Speisekarte, die mediterrane, asiatische und lateinamerikanische Einflüsse vereint. Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist die Musik. Unter dem Label Puro Music begleitet ein eigens kuratierter Soundtrack den Tag, von entspannten Klängen am Vormittag bis zu ausgewählten DJ-Sets am Abend.
Daybeds im Purobeach Poreč sind ab 66 Euro pro Person und Tag buchbar. Je nach Wochentag werden 80 bis 100 Prozent des Buchungspreises als Guthaben auf Speisen und Getränke angerechnet.
Die Partnerschaft mit Purobeach ist Teil von Valamars Strategie, international renommierte Marken und Konzepte nach Kroatien zu holen und das touristische Angebot gezielt weiterzuentwickeln. Direkt an der Parenzana-Promenade gelegen, geht der Beachclub fließend von Strand und Pool in Restaurant- und Loungebereiche über. Helle Naturmaterialien, großzügige Terrassen und der freie Blick auf die Adria schaffen eine entspannte Atmosphäre vom ruhigen Vormittag bis in die Abendstunden.
Im Mittelpunkt stehen Gerichte zum Teilen, kreative Signature Cocktails und ausgewählte Weine. Für zusätzliche Erholung sorgt das Garden Spa by ESPA mit Saunen, einer privaten Couple Lounge und wohltuenden After-Sun-Ritualen. So entsteht ein Ort, an dem Erholung, Genuss und Musik zu einem stimmigen Gesamterlebnis verschmelzen.
Eingebettet ist Purobeach Poreč in das Pical Resort, Valamar Collection, das seit Frühjahr 2026 Gäste empfängt. Das neue Flaggschiff von Valamar vereint drei eigenständige Hotelkonzepte mit insgesamt 514 Zimmern und Suiten sowie Kroatiens erstem ESPA Spa, elf Pools, einer außergewöhnlichen Restaurantvielfalt und einem umfangreichen Sport‑, Familien- und Freizeitangebot. Mit einer Investitionssumme von mehr als 200 Millionen Euro setzt das Resort neue Maßstäbe für die gehobene Ferienhotellerie an der Adria und stärkt Poreč als ganzjährige Premiumdestination.
Seinen Ursprung hat Purobeach auf Mallorca. Seit der Eröffnung des ersten Standorts im Jahr 2005 hat sich die Marke mit Beach Clubs in Spanien, Portugal und Italien zu einem international erfolgreichen Konzept entwickelt.
Die Region rund um Poreč zählt zu den beliebtesten Urlaubsorten an der kroatischen Adriaküste und verbindet eine historische Altstadt mit entspannter Atmosphäre am Meer. Zwischen der UNESCO-geschützten Euphrasius-Basilika, der lebendigen Uferpromenade und den zahlreichen Badebuchten bereichert Purobeach Poreč um einen neuen Treffpunkt, der das mediterrane Lebensgefühl der Region aufgreift und zeitgemäß interpretiert.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.