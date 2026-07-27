Valamar eröffnet Purobeach im Pical Resort in Poreč

Mit der of­fi­zi­el­len Er­öff­nung des Pur­obeach Po­reč bringt Va­la­mar die in­ter­na­tio­nal eta­blierte Marke „Pur­obeach Club & Re­stau­rant” erst­mals nach Kroa­tien. Der neue Treff­punkt an der Adria­küste er­gänzt das Pi­cal Re­sort der Va­la­mar Coll­ec­tion und ver­bin­det ent­spann­tes Strand­le­ben mit Ku­li­na­rik, Mu­sik und Well­ness.

Gäste des Re­sorts ebenso wie ex­terne Be­su­cher ge­nie­ßen täg­lich von 10 bis 24 Uhr ei­nen groß­zü­gi­gen Pool­be­reich mit Day­beds und Ca­ba­nas, das Gar­den Spa by ESPA so­wie ein Re­stau­rant mit ei­ner Spei­se­karte, die me­di­ter­rane, asia­ti­sche und la­tein­ame­ri­ka­ni­sche Ein­flüsse ver­eint. Ein we­sent­li­cher Be­stand­teil des Kon­zepts ist die Mu­sik. Un­ter dem La­bel Puro Mu­sic be­glei­tet ein ei­gens ku­ra­tier­ter Sound­track den Tag, von ent­spann­ten Klän­gen am Vor­mit­tag bis zu aus­ge­wähl­ten DJ-Sets am Abend.

Day­beds im Pur­obeach Po­reč sind ab 66 Euro pro Per­son und Tag buch­bar. Je nach Wo­chen­tag wer­den 80 bis 100 Pro­zent des Bu­chungs­prei­ses als Gut­ha­ben auf Spei­sen und Ge­tränke an­ge­rech­net.

Die Part­ner­schaft mit Pur­obeach ist Teil von Va­la­mars Stra­te­gie, in­ter­na­tio­nal re­nom­mierte Mar­ken und Kon­zepte nach Kroa­tien zu ho­len und das tou­ris­ti­sche An­ge­bot ge­zielt wei­ter­zu­ent­wi­ckeln. Di­rekt an der Pa­renz­ana-Pro­me­nade ge­le­gen, geht der Be­ach­club flie­ßend von Strand und Pool in Re­stau­rant- und Loun­ge­be­rei­che über. Helle Na­tur­ma­te­ria­lien, groß­zü­gige Ter­ras­sen und der freie Blick auf die Adria schaf­fen eine ent­spannte At­mo­sphäre vom ru­hi­gen Vor­mit­tag bis in die Abend­stun­den.

Im Mit­tel­punkt ste­hen Ge­richte zum Tei­len, krea­tive Si­gna­ture Cock­tails und aus­ge­wählte Weine. Für zu­sätz­li­che Er­ho­lung sorgt das Gar­den Spa by ESPA mit Sau­nen, ei­ner pri­va­ten Cou­ple Lounge und wohl­tu­en­den Af­ter-Sun-Ri­tua­len. So ent­steht ein Ort, an dem Er­ho­lung, Ge­nuss und Mu­sik zu ei­nem stim­mi­gen Ge­samt­erleb­nis ver­schmel­zen.

Ein­ge­bet­tet ist Pur­obeach Po­reč in das Pi­cal Re­sort, Va­la­mar Coll­ec­tion, das seit Früh­jahr 2026 Gäste emp­fängt. Das neue Flagg­schiff von Va­la­mar ver­eint drei ei­gen­stän­dige Ho­tel­kon­zepte mit ins­ge­samt 514 Zim­mern und Sui­ten so­wie Kroa­ti­ens ers­tem ESPA Spa, elf Pools, ei­ner au­ßer­ge­wöhn­li­chen Re­stau­rant­viel­falt und ei­nem um­fang­rei­chen Sport‑, Fa­mi­lien- und Frei­zeit­an­ge­bot. Mit ei­ner In­ves­ti­ti­ons­summe von mehr als 200 Mil­lio­nen Euro setzt das Re­sort neue Maß­stäbe für die ge­ho­bene Fe­ri­en­ho­tel­le­rie an der Adria und stärkt Po­reč als ganz­jäh­rige Pre­mi­um­des­ti­na­tion.

Sei­nen Ur­sprung hat Pur­obeach auf Mal­lorca. Seit der Er­öff­nung des ers­ten Stand­orts im Jahr 2005 hat sich die Marke mit Beach Clubs in Spa­nien, Por­tu­gal und Ita­lien zu ei­nem in­ter­na­tio­nal er­folg­rei­chen Kon­zept ent­wi­ckelt.

Die Re­gion rund um Po­reč zählt zu den be­lieb­tes­ten Ur­laubs­or­ten an der kroa­ti­schen Adria­küste und ver­bin­det eine his­to­ri­sche Alt­stadt mit ent­spann­ter At­mo­sphäre am Meer. Zwi­schen der UNESCO-ge­schütz­ten Eu­phra­sius-Ba­si­lika, der le­ben­di­gen Ufer­pro­me­nade und den zahl­rei­chen Ba­de­buch­ten be­rei­chert Pur­obeach Po­reč um ei­nen neuen Treff­punkt, der das me­di­ter­rane Le­bens­ge­fühl der Re­gion auf­greift und zeit­ge­mäß in­ter­pre­tiert.

www.valamar.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.