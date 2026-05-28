Jadran Heritage Hotel: Fünf Sterne in der Altstadt von Poreč

Ein­ge­bet­tet in die pit­to­reske Ku­lisse der Alt­stadt von Po­reč auf der kroa­ti­schen Halb­in­sel Is­trien be­grüßt das Ja­dran He­ri­tage Ho­tel, Va­la­mar Coll­ec­tion, seit die­sem Früh­jahr die ers­ten Gäste. Das Fünf-Sterne-Bou­ti­que­ho­tel liegt di­rekt an der Ufer­pro­me­nade und ver­bin­det die Ele­ganz ver­gan­ge­ner Zei­ten mit ei­nem zeit­ge­mä­ßen De­sign­kon­zept.

Das tra­di­ti­ons­rei­che Ge­bäude aus dem Jahr 1913 wurde mit viel Fein­ge­fühl re­no­viert und prä­sen­tiert sich heute als schi­cker Rück­zugs­ort mit nur zwölf in­di­vi­du­ell ge­stal­te­ten Zim­mern und Sui­ten. Warme Far­ben, hoch­wer­tige Ma­te­ria­lien und ku­ra­tierte Kunst schaf­fen eine stil­volle, wohn­li­che At­mo­sphäre. Ku­li­na­risch setzt das Re­stau­rant „JAZ by Ana Roš Po­reč” mit krea­ti­ver, sai­so­na­ler Kü­che ei­nen mo­der­nen Ak­zent.

Ja­dran He­ri­tage Ho­tel (c) Va­la­mar Ja­dran He­ri­tage Ho­tel (c) Va­la­mar Ja­dran He­ri­tage Ho­tel (c) Va­la­mar Ja­dran He­ri­tage Ho­tel (c) Va­la­mar Ja­dran He­ri­tage Ho­tel (c) Va­la­mar Ja­dran He­ri­tage Ho­tel (c) Va­la­mar Ja­dran He­ri­tage Ho­tel (c) Va­la­mar Ja­dran He­ri­tage Ho­tel (c) Va­la­mar Ja­dran He­ri­tage Ho­tel (c) Va­la­mar Ja­dran He­ri­tage Ho­tel /​ Jaz by Ana Ros (c) Va­la­mar Ja­dran He­ri­tage Ho­tel (c) Va­la­mar

Eine Über­nach­tung kos­tet ab 230 Euro für zwei Per­so­nen ein­schließ­lich Si­gna­ture-Früh­stück. Op­tio­nal kann ein Di­ning-Up­grade für 35 Euro pro Per­son und Tag da­zu­ge­bucht wer­den, das ein täg­li­ches Gut­ha­ben von 50 Euro pro Per­son um­fasst und so­wohl im „JAZ” als auch in wei­te­ren aus­ge­wähl­ten Re­stau­rants in Po­reč ein­ge­löst wer­den kann.

Je­des der zwölf Zim­mer er­zählt seine ei­gene Ge­schichte und folgt ei­nem ein­zig­ar­ti­gen ge­stal­te­ri­schen Kon­zept. In­spi­riert von der Ver­gan­gen­heit des Hau­ses und der kul­tu­rel­len Iden­ti­tät der Re­gion tra­gen sie klang­volle Na­men wie „Son­nen­schein”, „La Tra­ver­sata”, „Mo­zaik”, „Tra­monti” und „Ape­ri­tivo”. Wei­tere Räume wie „Ve­ne­zia”, „Meer und Le­ben”, „Mal­va­zija” oder „Lungo­mare” grei­fen un­ter­schied­li­che Fa­cet­ten der De­sti­na­tion auf – von der Ba­de­kul­tur über die Rei­se­sehn­sucht bis zu Mu­sik, Ku­li­na­rik und ma­ri­ti­mer Le­bens­art.

Ja­dran He­ri­tage Ho­tel, Va­la­mar Coll­ec­tion /​ Su­pe­rior Suite (c) Va­la­mar

Je­des Zim­mer in­ter­pre­tiert diese The­men auf ei­gene Weise und über­setzt sie in ein in­di­vi­du­el­les In­te­rior De­sign mit sorg­fäl­tig aus­ge­wähl­ten Ma­te­ria­lien, Far­ben und De­tails. So ent­ste­hen ei­gen­stän­dige Er­leb­nis­räume, die Er­in­ne­run­gen, Emo­tio­nen und die Ge­schichte Po­rečs auf mo­derne Weise er­leb­bar ma­chen.

Die Ge­schichte des Hau­ses ist eng mit der tou­ris­ti­schen Ent­wick­lung der Stadt ver­bun­den. An­fang des 20. Jahr­hun­derts er­kannte der Ho­te­lier Fried­rich Klein das Po­ten­zial der Adria­küste und legte mit dem Bau mo­der­ner Ho­tels den Grund­stein für den Tou­ris­mus in Po­reč. Das da­ma­lige Ho­tel Ve­ne­zia – das heu­tige Ja­dran-Ge­bäude – ent­stand zwi­schen 1912 und 1913 als ele­gan­ter An­bau an das be­nach­barte Ho­tel Ri­viera und galt mit sei­nen kom­for­ta­blen Zim­mern, Re­stau­rant und Café schon da­mals als Sym­bol ei­ner neuen Ära des Rei­sens.

Ja­dran He­ri­tage Ho­tel (c) Va­la­mar

Über die Jahr­zehnte ent­wi­ckelte es sich ge­mein­sam mit der Stadt wei­ter und blieb ein fes­ter Be­stand­teil ih­res som­mer­li­chen Le­bens­ge­fühls. Heute knüpft das Ja­dran He­ri­tage Ho­tel an diese Tra­di­tion an und ver­bin­det his­to­ri­sche At­mo­sphäre mit mo­der­ner Äs­the­tik zu ei­nem Ort, an dem Ver­gan­gen­heit und Ge­gen­wart har­mo­nisch zu­sam­men­fin­den.

Ne­ben dem Bou­ti­que­ho­tel hat Va­la­mar in Po­reč mit dem Pi­cal Re­sort in die­sem Jahr be­reits ein neues Flagg­schiff der De­sti­na­tion er­öff­net, das nur we­nige Geh­mi­nu­ten von der Alt­stadt ent­fernt liegt. Das Fünf-Sterne-Re­sort ver­eint un­ter­schied­li­che Un­ter­kunfts­kon­zepte, groß­zü­gige Spa- und Frei­zeit­be­rei­che so­wie ei­nes der mo­derns­ten Kon­gress- und Ver­an­stal­tungs­zen­tren Is­tri­ens und po­si­tio­niert Po­reč da­mit ver­stärkt als Ganz­jah­res­des­ti­na­tion.

www.valamar.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.