Jadran Heritage Hotel: Fünf Sterne in der Altstadt von Poreč

Eingebettet in die pittoreske Kulisse der Altstadt von Poreč auf der kroatischen Halbinsel Istrien begrüßt das Jadran Heritage Hotel, Valamar Collection, seit diesem Frühjahr die ersten Gäste. Das Fünf-Sterne-Boutiquehotel liegt direkt an der Uferpromenade und verbindet die Eleganz vergangener Zeiten mit einem zeitgemäßen Designkonzept.
Das traditionsreiche Gebäude aus dem Jahr 1913 wurde mit viel Feingefühl renoviert und präsentiert sich heute als schicker Rückzugsort mit nur zwölf individuell gestalteten Zimmern und Suiten. Warme Farben, hochwertige Materialien und kuratierte Kunst schaffen eine stilvolle, wohnliche Atmosphäre. Kulinarisch setzt das Restaurant „JAZ by Ana Roš Poreč” mit kreativer, saisonaler Küche einen modernen Akzent.
Eine Übernachtung kostet ab 230 Euro für zwei Personen einschließlich Signature-Frühstück. Optional kann ein Dining-Upgrade für 35 Euro pro Person und Tag dazugebucht werden, das ein tägliches Guthaben von 50 Euro pro Person umfasst und sowohl im „JAZ” als auch in weiteren ausgewählten Restaurants in Poreč eingelöst werden kann.
Jedes der zwölf Zimmer erzählt seine eigene Geschichte und folgt einem einzigartigen gestalterischen Konzept. Inspiriert von der Vergangenheit des Hauses und der kulturellen Identität der Region tragen sie klangvolle Namen wie „Sonnenschein”, „La Traversata”, „Mozaik”, „Tramonti” und „Aperitivo”. Weitere Räume wie „Venezia”, „Meer und Leben”, „Malvazija” oder „Lungomare” greifen unterschiedliche Facetten der Destination auf – von der Badekultur über die Reisesehnsucht bis zu Musik, Kulinarik und maritimer Lebensart.
Jedes Zimmer interpretiert diese Themen auf eigene Weise und übersetzt sie in ein individuelles Interior Design mit sorgfältig ausgewählten Materialien, Farben und Details. So entstehen eigenständige Erlebnisräume, die Erinnerungen, Emotionen und die Geschichte Porečs auf moderne Weise erlebbar machen.
Die Geschichte des Hauses ist eng mit der touristischen Entwicklung der Stadt verbunden. Anfang des 20. Jahrhunderts erkannte der Hotelier Friedrich Klein das Potenzial der Adriaküste und legte mit dem Bau moderner Hotels den Grundstein für den Tourismus in Poreč. Das damalige Hotel Venezia – das heutige Jadran-Gebäude – entstand zwischen 1912 und 1913 als eleganter Anbau an das benachbarte Hotel Riviera und galt mit seinen komfortablen Zimmern, Restaurant und Café schon damals als Symbol einer neuen Ära des Reisens.
Über die Jahrzehnte entwickelte es sich gemeinsam mit der Stadt weiter und blieb ein fester Bestandteil ihres sommerlichen Lebensgefühls. Heute knüpft das Jadran Heritage Hotel an diese Tradition an und verbindet historische Atmosphäre mit moderner Ästhetik zu einem Ort, an dem Vergangenheit und Gegenwart harmonisch zusammenfinden.
Neben dem Boutiquehotel hat Valamar in Poreč mit dem Pical Resort in diesem Jahr bereits ein neues Flaggschiff der Destination eröffnet, das nur wenige Gehminuten von der Altstadt entfernt liegt. Das Fünf-Sterne-Resort vereint unterschiedliche Unterkunftskonzepte, großzügige Spa- und Freizeitbereiche sowie eines der modernsten Kongress- und Veranstaltungszentren Istriens und positioniert Poreč damit verstärkt als Ganzjahresdestination.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.