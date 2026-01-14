Karneval in Rijeka: Mit 10.000 Masken in die fünfte Jahreszeit

Vor mehr als vier Jahr­zehn­ten wurde der Kar­ne­val in Ri­jeka mit sei­ner jahr­hun­der­te­al­ten Tra­di­tion wie­der­be­lebt. Den Hö­he­punkt bil­det seit­her der Kar­ne­vals­um­zug in der kroa­ti­schen Ha­fen­stadt mit mehr als 10.000 ver­klei­de­ten Teil­neh­mern und mehr als 100.000 Zu­schau­ern.

Bis zum gro­ßen Fi­nale am 15. Fe­bruar 2026 ma­chen un­zäh­lige Pro­gramm­punkte und Fei­er­lich­kei­ten die Re­gion Kvar­ner zu ei­nem ab­so­lu­ten Hot­spot der Nar­ren. Da­bei ist der Kar­ni­val in Ri­jeka noch im­mer ein ganz be­son­de­rer Ge­heim­tipp – ob­wohl er in­zwi­schen als ei­nes der wich­tigs­ten Kul­tur­er­eig­nisse für den kroa­ti­schen Tou­ris­mus in der Vor­sai­son gilt.

Glockenschall und Fellkostüm

Kar­ne­val in Ri­jeka (c) B a r d.o.

Ein au­ßer­ge­wöhn­li­ches Er­leb­nis ist der Auf­tritt der Zvon­čari (sprich „Swon­schari”) am Sams­tag, 14. Fe­bruar 2026, beim gro­ßen Um­zug in Ma­tulj. Sie sind eine der be­rühm­tes­ten Kar­ne­vals­grup­pen in Kroa­tien und wur­den mit ih­rer jahr­hun­der­te­al­ten Tra­di­tion so­gar in die Liste des im­ma­te­ri­el­len Kul­tur­er­bes der UNESCO auf­ge­nom­men.

Über­setzt be­deu­tet der Name „Glo­cken­trä­ger”, was sich beim Er­le­ben ei­nes Um­zu­ges so­fort er­klärt. Denn das rhyth­mi­sche Ge­läut der am Gür­tel be­fes­tig­ten Glo­cken dringt durch Mark und Bein. Ge­steu­ert wird es durch ei­nen spe­zi­el­len Gang und ri­tu­elle Tänze. Die Ein­hei­mi­schen kön­nen die ver­schie­de­nen Grup­pen so­gar an der Art des Glo­cken­klangs er­ken­nen.

Die Zvon­cari von Halubje (c) Ivo Per­van /​ Kroa­ti­sche Zen­trale für Tou­ris­mus

Acht Dör­fer stel­len die „ech­ten” Zvon­čari, de­ren Tra­di­tion weit in die Ver­gan­gen­heit reicht und die als Frucht­bar­keits­ri­tuale über­all im Al­pen-Adria-Raum den Win­ter aus­trei­ben soll­ten. Da­mals wa­ren die meis­ten Be­woh­ner des Kvar­ner noch Vieh­hir­ten, wor­aus sich die Be­klei­dung mit Schaf­fell er­gibt.

Zvon­čari zu sein, gilt als große Ehre und ist voll­jäh­ri­gen Män­nern vor­be­hal­ten, von de­nen be­reits ein El­tern­teil im Hei­mat­ort ge­bo­ren wurde. Da­bei hat je­des Dorf eine an­dere Kos­tü­mie­rung – von grim­mi­gen Tier­mas­ken über Blu­men­schmuck bis zu Krepp­band­hü­ten, die vom Schei­tel bis zur Sohle rei­chen. Be­glei­tet wer­den alle von Kin­dern und Frauen, ei­nem Ze­re­mo­nien­meis­ter, Mu­si­kan­ten und – je nach Dorf­tra­di­tion – auch von Teu­fel, Bär und tat­t­ri­gen al­ten Wei­bern, die ebenso von Män­nern ge­spielt wer­den.

Stadtschlüssel für die Karnevalskönigin

Kar­ne­val in Ri­jeka (c) B a r d.o.

Der Rei­gen der Ver­an­stal­tun­gen be­ginnt mit dem Fest­um­zug der Kar­ne­vals­kö­ni­gin von Ri­jeka am Frei­tag, 23. Jän­ner 2026. Diese über­gibt in ei­ner fei­er­li­chen Ze­re­mo­nie ih­ren gol­de­nen Man­tel an ihre Nach­fol­ge­rin, die vom Bür­ger­meis­ter an­schlie­ßend den Stadt­schlüs­sel er­hält und den dies­jäh­ri­gen Kar­ne­val von Ri­jeka an der Seite von Kar­ne­vals­meis­ter Sandi re­giert.

Charity-Maskenball im Palast

Kar­ne­val in Ri­jeka (c) B a r d.o.

Bis zum gro­ßen Um­zug am Fa­sching­sonn­tag gibt es in der Ha­fen­stadt und an der Opa­tija-Ri­viera eine Fülle grö­ße­rer und klei­ne­rer Um­züge, Bälle, Kon­zerte und Aus­stel­lun­gen, die alle durch die Nähe zum Meer eine ebenso un­ge­wöhn­li­che wie fan­tas­ti­sche At­mo­sphäre bie­ten.

Als High­light gilt un­ter an­de­rem der Cha­rity-Mas­ken­ball, der in den wun­der­schö­nen Pa­las­träum­lich­kei­ten des Ma­ri­tim- und Ge­schichts­mu­se­ums statt­fin­det. Or­ga­ni­siert von der Stadt Ri­jeka, dem Ro­tary Club von Ri­jeka, dem Tou­ris­mus­ver­band und dem Mu­seum am Kroa­ti­schen Ha­fen fin­det der Wohl­tä­tig­keits­ball 2026 zum 23. Mal statt. Zu den Gäs­ten zäh­len Ver­tre­ter der kroa­ti­schen Po­li­tik so­wie nam­hafte Per­so­nen aus Ri­jeka und Um­ge­bung.

Tipp: Boutique- und Designhotel Navis

Spek­ta­ku­lär klebt das bis ins kleinste De­tail durch­ge­stylte De­sign- und Gour­met­ho­tel Na­vis an ei­nem schma­len Küs­ten­strei­fen zwi­schen Ri­jeka und der Opa­tija-Ri­viera di­rekt über der Adria. Ku­li­na­risch setzt die Be­sit­zer­fa­mi­lie Ka­pe­t­a­novic im À‑la-carte-Re­stau­rant mit drei Hau­ben von Gault Mil­lau auf höchste An­sprü­che.

So­gar Hol­ly­wood-Star Ke­anu Ree­ves ent­deckte das Fünf-Sterne-Ho­tel be­reits für sich und zeigte sich von der mo­der­nen, krea­ti­ven Adria-Kü­che mit den Mee­res­früch­ten des Kvar­ner ebenso be­geis­tert wie von den Sui­ten, die mit ih­ren wei­ten Fens­ter­fron­ten fast schon das Mee­res­pan­orama ei­ner Kreuz­fahrt ver­mit­teln.

