Von Käse bis Kirsche: Genussvolle Kulinarik-Events im Kvarner

Die kroatische Region Kvarner feiert die Ernennung zur Europäischen Kulinarik-Destination 2026 mit einer Vielzahl an genussvollen Events, bei denen die zahlreichen lokalen Spitzenprodukte aus der Inselwelt und dem gebirgigen Küstenland im Mittepunkt stehen.
Eine außergewöhnliche Vielfältigkeit erweist sich dabei als Markenzeichen: Von der Hafenstadt Rijeka und der Riviera von Opatija und Crikvenica-Vinodolski über die Inselwelt mit Krk, Cres, Rab und Lošinj bis zum naturbelassenen Hinterland des Gorski Kotar hat jede der acht Teilregionen des Kvarner ihren ganz eigenen Charakter – und so unterschiedlich sind auch die lokalen Produkte, die im Mittelpunkt zahlreicher Feste stehen.
Die kulinarischen Feste im Lauf des Jahres
Mai: Lamm- und Käse-Festivals auf den Inseln Rab, Cres und Krk. Alljährlich im späten Frühling prägt Lamm die Speisekarten der Inseln – in den Restaurants auf Rab, beim Festival „Crna Ovca” (Schwarzes Schaf) in Baška auf Krk und in Form traditioneller Spezialitäten auf Cres, die vom klassischen Braten über einen Eintopf und die berühmten „Tripice” (Kutteln) bis hin zum aromatischen Käse reichen. Ein Erlebnis ist die Ausstellung der Inselschafe in Rab.
Mai: Erdbeerfest an der Riviera von Crikvenica. Ob Drinks, Kuchen, Eis oder Desserts: Ein Wochenende lang bietet das hübsche Küstenörtchen Selce der Erdbeere die süße Bühne mit Erdbeer-Bowle mit Balsamico-Essig und schwarzem Pfeffer oder Erdbeer-Gin Tonic. Allerlei Erdbeer-Gourmandisen gibt es auch zum Mitnehmen. Begleitet wird das Fest von einem schwungvollen Musik- und Unterhaltungsprogramm.
Juni: Kirschen-Fest in und um Lovran. Im Juni sind die Gärten von Lovran voll mit den großen, dunkelroten Früchten, die seit Jahrhunderten eines der wichtigsten Exportgüter der Region bilden. Während der Kirschtage im Juni können zahlreiche Spezialitäten aus dieser Frucht probiert werden. Höhepunkt ist das alljährliche Kirschenfest, bei dem die Besucher neben einem gastronomischen, musikalischen und kulturellen Angebot einen zehn Meter langen Kirschstrudel verkosten und die angebotenen Kirschdesserts nach Hause mitnehmen können.
August: Feigentage auf der Insel Krk. Getrocknete Feigen, Marmeladen, Süßspeisen, Schokolade mit Feigen und sogar Gesichtscreme auf Feigenbasis regionaler Produzenten gibt es beim bäuerlichen Sommerfest auf dem Vela Placa der Stadt Krk. Aber auch die Köche und Patissiers der Restaurants und Cafés lassen sich um die symbolträchtige Frucht so manches einfallen – wie etwa die in Süßwein gekochten Feigen mit Zimt und Mascarponecreme.
September: „Taste the Mediterranean” in Mali Lošinj. Das Gourmet-Festival „Taste the Mediterranean” in Mali Lošinj geht von 10. bis 13. September 2026 bereits zum 14. Mal über die Bühne. Das einzigartige Event mit heimischen und internationalen Köchen präsentiert das Beste aus Gastronomie, Weinbau, Landwirtschaft, Fischerei und nachhaltigem Tourismus.
September bis Oktober: Blaufisch-Festival an der Riviera von Crikvenica. Inspiriert von ihrer jahrhundertelangen Fischfangtradition, rückt die Riviera von Crikvenica die gesunden Fettfische in den Mittepunkt ihres Bluefish-Monats. Ausgewählte Restaurants an der Riviera bieten dabei traditionelle und kreative Bluefish-Gerichte und laden zu speziellen Degustationsabenden mit Weinkombis, Kochshows, Workshops in Kombination mit Musik- und Kulturevents.
Oktober: Marunada-Fest in und um Lovran. Bei den traditionellen Maroni-Volksfesten in den Bergdörfern und an der Opatija-Riviera zu Füßen des Učka-Gebirgsmassivs dreht sich alles um köstliche Esskastanien – klassisch geröstet oder als raffiniert kreierte Spezialität in Restaurants und Konobas.
November: Schokoladenfestival an der Opatija-Riviera. Es gibt zwar keine Kakao-Produktion in Kroatien, aber eine lange zurückreichende Confiserie-Tradition im Kvarner, an die dieses Fest anknüpft. Ein Wochenende lang geht es in Opatija nur um süße Verführung. Schokolade überall – in Restaurants und Cafés, auf der Schokozauber-Messe mit nationalen und internationalen Köstlichkeiten, bei Workshops und sogar in Form spezieller Behandlungen in Spas und Wellness-Resorts. Schoko-Skulpturen sorgen für Staunen, Music-Acts für Stimmung.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.