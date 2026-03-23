Von Käse bis Kirsche: Genussvolle Kulinarik-Events im Kvarner

Die kroa­ti­sche Re­gion Kvar­ner fei­ert die Er­nen­nung zur Eu­ro­päi­schen Ku­li­na­rik-De­sti­na­tion 2026 mit ei­ner Viel­zahl an ge­nuss­vol­len Events, bei de­nen die zahl­rei­chen lo­ka­len Spit­zen­pro­dukte aus der In­sel­welt und dem ge­bir­gi­gen Küs­ten­land im Mit­te­punkt ste­hen.

Eine au­ßer­ge­wöhn­li­che Viel­fäl­tig­keit er­weist sich da­bei als Mar­ken­zei­chen: Von der Ha­fen­stadt Ri­jeka und der Ri­viera von Opa­tija und Crik­ve­nica-Vi­no­dol­ski über die In­sel­welt mit Krk, Cres, Rab und Lošinj bis zum na­tur­be­las­se­nen Hin­ter­land des Gor­ski Ko­tar hat jede der acht Teil­re­gio­nen des Kvar­ner ih­ren ganz ei­ge­nen Cha­rak­ter – und so un­ter­schied­lich sind auch die lo­ka­len Pro­dukte, die im Mit­tel­punkt zahl­rei­cher Feste ste­hen.

Die kulinarischen Feste im Lauf des Jahres

Crik­ve­nica Food and Wine Walk (c) Hr­voje Ko­sir

Mai: Lamm- und Käse-Fes­ti­vals auf den In­seln Rab, Cres und Krk. All­jähr­lich im spä­ten Früh­ling prägt Lamm die Spei­se­kar­ten der In­seln – in den Re­stau­rants auf Rab, beim Fes­ti­val „Crna Ovca” (Schwar­zes Schaf) in Baška auf Krk und in Form tra­di­tio­nel­ler Spe­zia­li­tä­ten auf Cres, die vom klas­si­schen Bra­ten über ei­nen Ein­topf und die be­rühm­ten „Tripice” (Kut­teln) bis hin zum aro­ma­ti­schen Käse rei­chen. Ein Er­leb­nis ist die Aus­stel­lung der In­sel­schafe in Rab.

Fes­ti­val ja­goda /​ Erd­beer­fes­ti­val (c) Ma­tej Paluh

Mai: Erd­beer­fest an der Ri­viera von Crik­ve­nica. Ob Drinks, Ku­chen, Eis oder Des­serts: Ein Wo­chen­ende lang bie­tet das hüb­sche Küs­tenört­chen Selce der Erd­beere die süße Bühne mit Erd­beer-Bowle mit Bal­sa­mico-Es­sig und schwar­zem Pfef­fer oder Erd­beer-Gin To­nic. Al­ler­lei Erd­beer-Gour­man­di­sen gibt es auch zum Mit­neh­men. Be­glei­tet wird das Fest von ei­nem schwung­vol­len Mu­sik- und Un­ter­hal­tungs­pro­gramm.

Juni: Kir­schen-Fest in und um Lov­ran. Im Juni sind die Gär­ten von Lov­ran voll mit den gro­ßen, dun­kel­ro­ten Früch­ten, die seit Jahr­hun­der­ten ei­nes der wich­tigs­ten Ex­port­gü­ter der Re­gion bil­den. Wäh­rend der Kirsch­tage im Juni kön­nen zahl­rei­che Spe­zia­li­tä­ten aus die­ser Frucht pro­biert wer­den. Hö­he­punkt ist das all­jähr­li­che Kir­schen­fest, bei dem die Be­su­cher ne­ben ei­nem gas­tro­no­mi­schen, mu­si­ka­li­schen und kul­tu­rel­len An­ge­bot ei­nen zehn Me­ter lan­gen Kirsch­stru­del ver­kos­ten und die an­ge­bo­te­nen Kirsch­des­serts nach Hause mit­neh­men kön­nen.

Fei­gen (c) Lili Ba­sic

Au­gust: Fei­gen­tage auf der In­sel Krk. Ge­trock­nete Fei­gen, Mar­me­la­den, Süß­spei­sen, Scho­ko­lade mit Fei­gen und so­gar Ge­sichts­creme auf Fei­gen­ba­sis re­gio­na­ler Pro­du­zen­ten gibt es beim bäu­er­li­chen Som­mer­fest auf dem Vela Placa der Stadt Krk. Aber auch die Kö­che und Pa­tis­siers der Re­stau­rants und Ca­fés las­sen sich um die sym­bol­träch­tige Frucht so man­ches ein­fal­len – wie etwa die in Süß­wein ge­koch­ten Fei­gen mit Zimt und Mas­car­pone­creme.

Mali Lošinj /​ Kroa­tien (c) tra­vel by tropf

Sep­tem­ber: „Taste the Me­di­ter­ra­nean” in Mali Lošinj. Das Gour­met-Fes­ti­val „Taste the Me­di­ter­ra­nean” in Mali Lošinj geht von 10. bis 13. Sep­tem­ber 2026 be­reits zum 14. Mal über die Bühne. Das ein­zig­ar­tige Event mit hei­mi­schen und in­ter­na­tio­na­len Kö­chen prä­sen­tiert das Beste aus Gas­tro­no­mie, Wein­bau, Land­wirt­schaft, Fi­sche­rei und nach­hal­ti­gem Tou­ris­mus.

Crik­ve­nica Food and Wine Walk (c) Mi­rosla Ma­te­jcic

Sep­tem­ber bis Ok­to­ber: Blau­fisch-Fes­ti­val an der Ri­viera von Crik­ve­nica. In­spi­riert von ih­rer jahr­hun­der­te­lan­gen Fisch­fang­tra­di­tion, rückt die Ri­viera von Crik­ve­nica die ge­sun­den Fett­fi­sche in den Mit­te­punkt ih­res Blue­fish-Mo­nats. Aus­ge­wählte Re­stau­rants an der Ri­viera bie­ten da­bei tra­di­tio­nelle und krea­tive Blue­fish-Ge­richte und la­den zu spe­zi­el­len De­gus­ta­ti­ons­aben­den mit Wein­kom­bis, Koch­shows, Work­shops in Kom­bi­na­tion mit Mu­sik- und Kul­tur­events.

Ma­roni (c) Petr Blaha

Ok­to­ber: Ma­r­unada-Fest in und um Lov­ran. Bei den tra­di­tio­nel­len Ma­roni-Volks­fes­ten in den Berg­dör­fern und an der Opa­tija-Ri­viera zu Fü­ßen des Učka-Ge­birgs­mas­sivs dreht sich al­les um köst­li­che Ess­kas­ta­nien – klas­sisch ge­rös­tet oder als raf­fi­niert kre­ierte Spe­zia­li­tät in Re­stau­rants und Ko­no­bas.

No­vem­ber: Scho­ko­la­den­fes­ti­val an der Opa­tija-Ri­viera. Es gibt zwar keine Ka­kao-Pro­duk­tion in Kroa­tien, aber eine lange zu­rück­rei­chende Con­fi­se­rie-Tra­di­tion im Kvar­ner, an die die­ses Fest an­knüpft. Ein Wo­chen­ende lang geht es in Opa­tija nur um süße Ver­füh­rung. Scho­ko­lade über­all – in Re­stau­rants und Ca­fés, auf der Scho­ko­zau­ber-Messe mit na­tio­na­len und in­ter­na­tio­na­len Köst­lich­kei­ten, bei Work­shops und so­gar in Form spe­zi­el­ler Be­hand­lun­gen in Spas und Well­ness-Re­sorts. Schoko-Skulp­tu­ren sor­gen für Stau­nen, Mu­sic-Acts für Stim­mung.

www.kvarner.hr

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.