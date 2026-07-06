Pical Resort: Valamar Collection setzt neue Maßstäbe in Poreč

Mit dem Pi­cal Re­sort bringt die Va­la­mar Coll­ec­tion ein neues Flagg­schiff nach Po­reč. Als ei­nes der be­deu­tends­ten Tou­ris­mus­pro­jekte des Lan­des ver­eint das Re­sort un­ter­schied­li­che Ur­laubs­wel­ten un­ter ei­nem Dach – von Ku­li­na­rik auf Sterne-Ni­veau über das erste ESPA Spa Kroa­ti­ens und weit­läu­fige Fa­mi­lien- und Ak­ti­v­an­ge­bote bis zum Pur­obeach Club di­rekt am Meer.

Die his­to­ri­sche Pa­renz­ana – einst Bahn­ver­bin­dung zwi­schen Tri­est und Po­reč – dient als ro­ter Fa­den. Ihre Ge­schichte fin­det sich in Ar­chi­tek­tur, De­sign, Well­ness und Ku­li­na­rik wie­der und ver­bin­det die drei Ho­tels mit ins­ge­samt 514 Zim­mern und Sui­ten zu ei­nem stim­mi­gen Ge­samt­bild. So will das Pi­cal Re­sort an­spruchs­volle Paare, Fa­mi­lien und In­di­vi­du­al­rei­sende an­spre­chen, in­dem es Ge­nuss, Er­ho­lung und Ak­ti­vi­tät auf ho­hem Ni­veau ver­bin­det.

Die An­lage glie­dert sich in drei Be­rei­che – das Pi­cal Ho­tel, das Pi­cal Fa­mily Ho­tel und die ex­klu­si­ven Pi­cal Sui­tes. Un­ter­schied­li­che Ver­pfle­gungs­mo­delle und op­tio­nale Zu­satz­leis­tun­gen wie das V‑­Le­vel-An­ge­bot mit ex­klu­si­ven Pool- und Strand­be­rei­chen er­wei­tern das Kon­zept für in­di­vi­du­elle An­sprü­che. Ein Dop­pel­zim­mer mit Meer­blick im Pi­cal Ho­tel kos­tet ab 315 Euro pro Nacht in­klu­sive Halb­pen­sion, ein Zim­mer für drei Per­so­nen im Pi­cal Fa­mily Ho­tel ab 393 Euro mit All-In­clu­sive-Ver­pfle­gung und die Pi­cal Sui­tes ab 444 Euro für drei Per­so­nen mit All-In­clu­sive-Ver­pfle­gung.

Die drei Ho­tel­ka­te­go­rien fol­gen ei­nem ge­mein­sa­men ge­stal­te­ri­schen An­satz, set­zen je­doch un­ter­schied­li­che Schwer­punkte. Wäh­rend das Pi­cal Ho­tel auf ru­hi­ges De­sign und groß­zü­gige Auf­ent­halts­be­rei­che aus­ge­rich­tet ist, spricht das Pi­cal Fa­mily Ho­tel mit 8.000 Qua­drat­me­tern Fa­mi­li­en­an­ge­bo­ten ge­zielt an Gäste mit Kin­dern an. Dazu zäh­len der Maro Club und das größte In­door-Spiel­zen­trum Is­tri­ens. Elf be­heizte In­door- und Out­door-Pools er­gän­zen das An­ge­bot. Die Pi­cal Sui­tes wie­derum rich­ten sich mit pri­va­ten Strand­häu­sern an Gäste, die be­son­de­ren Wert auf Rück­zug und Ex­klu­si­vi­tät le­gen.

Pi­cal Sui­tes /​ V Le­vel Suite sea­side /​ Pi­cal Re­sort Va­la­mar Coll­ec­tion (c) Va­la­mar

Ku­li­na­risch setzt das Re­sort auf drei Haupt­re­stau­rants und acht The­men­re­stau­rants, die die Aro­men Is­tri­ens zeit­ge­mäß in­ter­pre­tie­ren – von me­di­ter­ra­nen Klas­si­kern bis zur Kü­che auf Sterne-Ni­veau. Aus­hän­ge­schild ist das mit zwei Mi­che­lin-Ster­nen aus­ge­zeich­nete Re­stau­rant „Harry’s Pic­colo“ aus Tri­est, das im Pi­cal mit ei­nem ei­ge­nen Gour­met­kon­zept ver­tre­ten ist. Das Dine-Around-Pro­gramm führt die Gäste auch in aus­ge­wählte Re­stau­rants in­ner­halb des Re­sorts so­wie nach Po­reč. Er­gänzt wird das An­ge­bot durch die Pi­cal Ro­of­top Bar by Lau­rent-Per­rier mit In­fi­nity-Pool, Meer­blick und Sun­set-Ses­si­ons.

Im Well­ness­be­reich setzt das Re­sort mit dem ers­ten ESPA Spa Kroa­ti­ens neue Ak­zente. Auf rund 1.500 Qua­drat­me­tern ent­ste­hen Rück­zugs­orte mit in­di­vi­du­ell ab­ge­stimm­ten An­wen­dun­gen, Ru­he­zo­nen so­wie ei­ner Al­chemy Bar für per­so­na­li­sierte Pfle­ge­pro­dukte. Sechs Sau­nen, Dampf­bä­der und sen­so­ri­sche Er­leb­nis­räume schaf­fen Raum für Re­ge­ne­ra­tion und Ent­schleu­ni­gung. Ei­nen le­ben­di­gen Ge­gen­pol bil­det der Pur­obeach Club di­rekt am Meer mit Pool, Re­stau­rant und DJ-Ses­si­ons.

Pi­cal Ho­tel Room for 2 /​ Po­rec /​ Pi­cal Re­sort Va­la­mar Coll­ec­tion (c) Va­la­mar

Aus­gangs­punkt für zahl­rei­che Ak­ti­vi­tä­ten ist die his­to­ri­sche Pa­renz­ana-Route, die di­rekt am Re­sort be­ginnt und zu Rad- und Wan­der­tou­ren ent­lang der is­tri­schen Küste ein­lädt. Er­gänzt wird das An­ge­bot durch ein mo­der­nes Bike-Cen­ter mit Pump­track so­wie Sport­mög­lich­kei­ten von Ten­nis über Was­ser­sport bis hin zu Out­door-Fit­ness.

Dar­über hin­aus ver­fügt das Re­sort über das größte und mo­dernste Ver­an­stal­tungs­zen­trum Is­tri­ens mit Ka­pa­zi­tä­ten für bis zu 1.200 Teil­neh­mer. Mit dem Pi­cal Re­sort er­hält die De­sti­na­tion Po­reč ei­nen Im­puls­ge­ber, der über die klas­si­sche Ho­tel­le­rie hin­aus­geht. Die In­ves­ti­tion stärkt Kroa­ti­ens Po­si­tion im Pre­mi­um­seg­ment, spricht neue Ziel­grup­pen an und trägt zur Ver­län­ge­rung der Sai­son so­wie zur nach­hal­ti­gen Wert­schöp­fung in der Re­gion bei.

www.valamar.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.