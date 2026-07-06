Pical Resort: Valamar Collection setzt neue Maßstäbe in Poreč

Mit dem Pical Resort bringt die Valamar Collection ein neues Flaggschiff nach Poreč. Als eines der bedeutendsten Tourismusprojekte des Landes vereint das Resort unterschiedliche Urlaubswelten unter einem Dach – von Kulinarik auf Sterne-Niveau über das erste ESPA Spa Kroatiens und weitläufige Familien- und Aktivangebote bis zum Purobeach Club direkt am Meer.
Die historische Parenzana – einst Bahnverbindung zwischen Triest und Poreč – dient als roter Faden. Ihre Geschichte findet sich in Architektur, Design, Wellness und Kulinarik wieder und verbindet die drei Hotels mit insgesamt 514 Zimmern und Suiten zu einem stimmigen Gesamtbild. So will das Pical Resort anspruchsvolle Paare, Familien und Individualreisende ansprechen, indem es Genuss, Erholung und Aktivität auf hohem Niveau verbindet.
Die Anlage gliedert sich in drei Bereiche – das Pical Hotel, das Pical Family Hotel und die exklusiven Pical Suites. Unterschiedliche Verpflegungsmodelle und optionale Zusatzleistungen wie das V‑Level-Angebot mit exklusiven Pool- und Strandbereichen erweitern das Konzept für individuelle Ansprüche. Ein Doppelzimmer mit Meerblick im Pical Hotel kostet ab 315 Euro pro Nacht inklusive Halbpension, ein Zimmer für drei Personen im Pical Family Hotel ab 393 Euro mit All-Inclusive-Verpflegung und die Pical Suites ab 444 Euro für drei Personen mit All-Inclusive-Verpflegung.
Die drei Hotelkategorien folgen einem gemeinsamen gestalterischen Ansatz, setzen jedoch unterschiedliche Schwerpunkte. Während das Pical Hotel auf ruhiges Design und großzügige Aufenthaltsbereiche ausgerichtet ist, spricht das Pical Family Hotel mit 8.000 Quadratmetern Familienangeboten gezielt an Gäste mit Kindern an. Dazu zählen der Maro Club und das größte Indoor-Spielzentrum Istriens. Elf beheizte Indoor- und Outdoor-Pools ergänzen das Angebot. Die Pical Suites wiederum richten sich mit privaten Strandhäusern an Gäste, die besonderen Wert auf Rückzug und Exklusivität legen.
Kulinarisch setzt das Resort auf drei Hauptrestaurants und acht Themenrestaurants, die die Aromen Istriens zeitgemäß interpretieren – von mediterranen Klassikern bis zur Küche auf Sterne-Niveau. Aushängeschild ist das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant „Harry’s Piccolo“ aus Triest, das im Pical mit einem eigenen Gourmetkonzept vertreten ist. Das Dine-Around-Programm führt die Gäste auch in ausgewählte Restaurants innerhalb des Resorts sowie nach Poreč. Ergänzt wird das Angebot durch die Pical Rooftop Bar by Laurent-Perrier mit Infinity-Pool, Meerblick und Sunset-Sessions.
Im Wellnessbereich setzt das Resort mit dem ersten ESPA Spa Kroatiens neue Akzente. Auf rund 1.500 Quadratmetern entstehen Rückzugsorte mit individuell abgestimmten Anwendungen, Ruhezonen sowie einer Alchemy Bar für personalisierte Pflegeprodukte. Sechs Saunen, Dampfbäder und sensorische Erlebnisräume schaffen Raum für Regeneration und Entschleunigung. Einen lebendigen Gegenpol bildet der Purobeach Club direkt am Meer mit Pool, Restaurant und DJ-Sessions.
Ausgangspunkt für zahlreiche Aktivitäten ist die historische Parenzana-Route, die direkt am Resort beginnt und zu Rad- und Wandertouren entlang der istrischen Küste einlädt. Ergänzt wird das Angebot durch ein modernes Bike-Center mit Pumptrack sowie Sportmöglichkeiten von Tennis über Wassersport bis hin zu Outdoor-Fitness.
Darüber hinaus verfügt das Resort über das größte und modernste Veranstaltungszentrum Istriens mit Kapazitäten für bis zu 1.200 Teilnehmer. Mit dem Pical Resort erhält die Destination Poreč einen Impulsgeber, der über die klassische Hotellerie hinausgeht. Die Investition stärkt Kroatiens Position im Premiumsegment, spricht neue Zielgruppen an und trägt zur Verlängerung der Saison sowie zur nachhaltigen Wertschöpfung in der Region bei.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.