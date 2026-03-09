Valamar: Zwei Hoteleröffnungen an der kroatischen Adria

Va­la­mar setzt sei­nen kon­se­quen­ten In­ves­ti­ti­ons­kurs an der kroa­ti­schen Adria­küste auch 2026 fort. Zu den zen­tra­len High­lights zäh­len die Er­öff­nun­gen des neuen Pi­cal Re­sorts der Va­la­mar Coll­ec­tion und des Ja­dran He­ri­tage Ho­tel im Her­zen von Po­reč.

Er­gän­zend dazu in­ves­tiert Kroa­ti­ens füh­ren­der An­bie­ter für Ho­tels, Re­sorts und Cam­ping­plätze auch in neue gas­tro­no­mi­sche Kon­zepte so­wie in die Mo­der­ni­sie­rung be­stehen­der An­la­gen. Ziel ist es, Stand­orte ge­zielt zu stär­ken, neue Ak­zente zu set­zen und die At­trak­ti­vi­tät der De­sti­na­tio­nen ganz­jäh­rig wei­ter aus­zu­bauen.

Fine Di­ning Re­stau­rant /​ Pi­cal Re­sort Va­la­mar Coll­ec­tion (c) Va­la­mar

Mit dem Pi­cal Re­sort, Va­la­mar Coll­ec­tion, hat Va­la­mar so­eben sein bis­lang größ­tes Ein­zel­in­vest­ment er­öff­net. Das neue Fünf-Sterne-Re­sort am Strand­park Pa­renz­ana ist nur we­nige Geh­mi­nu­ten von der Alt­stadt von Po­reč ent­fernt und ver­eint Un­ter­kunfts­kon­zepte für Paare, Fa­mi­lien und an­spruchs­volle In­di­vi­du­al­rei­sende. Er­gänzt wird das An­ge­bot durch ein mo­der­nes Kon­gress- und Ver­an­stal­tungs­zen­trum, mit dem sich das Re­sort als ganz­jäh­ri­ger Stand­ort po­si­tio­niert.

Be­reits Mitte Fe­bruar ist das Ja­dran He­ri­tage Ho­tel, Va­la­mar Coll­ec­tion an der his­to­ri­schen Ufer­pro­me­nade von Po­reč an den Start ge­gan­gen. Das ex­klu­sive Fünf-Sterne-Bou­ti­que­ho­tel ver­fügt über nur zwölf in­di­vi­du­ell ge­stal­tete Zim­mer und Sui­ten. In­spi­riert von den Gol­de­nen Zwan­zi­gern, in­ter­pre­tiert das Haus die An­fänge des Tou­ris­mus in der Re­gion neu und ver­bin­det ele­gan­tes De­sign mit kunst­vol­len De­tails und maß­ge­schnei­der­tem Ser­vice.

Auch im Be­reich Gas­tro­no­mie baut Va­la­mar seine Qua­li­tät wei­ter aus. Mit der Er­öff­nung von „Harry’s Pic­colo Po­reč” er­hält die De­sti­na­tion ein wei­te­res Fine-Di­ning-High­light mit Sterne-Er­fah­rung. Hin­ter dem Kon­zept ste­hen die aus Tri­est be­kann­ten Mi­che­lin-Ster­ne­kö­che Matteo Me­tul­lio und Da­vide De Pra, die ihr viel­fach aus­ge­zeich­ne­tes Re­stau­rant erst­mals nach Kroa­tien brin­gen.

Ein wei­te­res Re­stau­rant mit in­ter­na­tio­na­ler Sterne-Er­fah­rung ist das „JAZ by Ana Roš” im Ja­dran He­ri­tage Ho­tel. Die aus Slo­we­nien stam­mende Kö­chin steht für eine krea­tive, sai­so­nal ge­prägte Kü­che in ent­spann­ter Shared-Di­ning-At­mo­sphäre. Par­al­lel dazu schlägt das re­nom­mierte Re­stau­rant „Spinna­ker” ein neues Ka­pi­tel un­ter der ku­li­na­ri­schen Lei­tung von Marko Tur­ko­vić auf.

Sunny Po­rec by Va­la­mar /​ Room (c) Va­la­mar

Ne­ben den Neu­eröff­nun­gen in­ves­tiert Va­la­mar 2026 nicht zu­letzt auch ge­zielt in die Wei­ter­ent­wick­lung be­stehen­der Häu­ser. In Po­reč geht das um­fas­send re­no­vierte Sunny Po­reč by Va­la­mar mit mo­der­ni­sier­ten Zim­mern und Apart­ments, neuen Gas­tro­no­mie­an­ge­bo­ten so­wie ei­nem neu ge­stal­te­ten Was­ser- und Frei­zeit­be­reich an den Start. Herz­stück ist der Aqua­mar Was­ser­park – er­gänzt durch Spiel- und Er­leb­nis­zo­nen für Fa­mi­lien und ak­tive Ur­lau­ber.

Wei­tere Maß­nah­men be­tref­fen den Well­ness­be­reich des Va­la­mar Me­teor Ho­tels in Ma­karska, der voll­stän­dig er­neu­ert wird, so­wie aus­ge­wählte Be­rei­che des Life­style-Ho­tels Places Dal­macija by Va­la­mar, wo un­ter an­de­rem die Mo­der­ni­sie­rung des Beach-Bar-Be­reichs vor­ge­se­hen ist.

www.valamar.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.