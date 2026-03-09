Valamar: Zwei Hoteleröffnungen an der kroatischen Adria

Valamar setzt seinen konsequenten Investitionskurs an der kroatischen Adriaküste auch 2026 fort. Zu den zentralen Highlights zählen die Eröffnungen des neuen Pical Resorts der Valamar Collection und des Jadran Heritage Hotel im Herzen von Poreč.
Ergänzend dazu investiert Kroatiens führender Anbieter für Hotels, Resorts und Campingplätze auch in neue gastronomische Konzepte sowie in die Modernisierung bestehender Anlagen. Ziel ist es, Standorte gezielt zu stärken, neue Akzente zu setzen und die Attraktivität der Destinationen ganzjährig weiter auszubauen.
Mit dem Pical Resort, Valamar Collection, hat Valamar soeben sein bislang größtes Einzelinvestment eröffnet. Das neue Fünf-Sterne-Resort am Strandpark Parenzana ist nur wenige Gehminuten von der Altstadt von Poreč entfernt und vereint Unterkunftskonzepte für Paare, Familien und anspruchsvolle Individualreisende. Ergänzt wird das Angebot durch ein modernes Kongress- und Veranstaltungszentrum, mit dem sich das Resort als ganzjähriger Standort positioniert.
Bereits Mitte Februar ist das Jadran Heritage Hotel, Valamar Collection an der historischen Uferpromenade von Poreč an den Start gegangen. Das exklusive Fünf-Sterne-Boutiquehotel verfügt über nur zwölf individuell gestaltete Zimmer und Suiten. Inspiriert von den Goldenen Zwanzigern, interpretiert das Haus die Anfänge des Tourismus in der Region neu und verbindet elegantes Design mit kunstvollen Details und maßgeschneidertem Service.
Auch im Bereich Gastronomie baut Valamar seine Qualität weiter aus. Mit der Eröffnung von „Harry’s Piccolo Poreč” erhält die Destination ein weiteres Fine-Dining-Highlight mit Sterne-Erfahrung. Hinter dem Konzept stehen die aus Triest bekannten Michelin-Sterneköche Matteo Metullio und Davide De Pra, die ihr vielfach ausgezeichnetes Restaurant erstmals nach Kroatien bringen.
Ein weiteres Restaurant mit internationaler Sterne-Erfahrung ist das „JAZ by Ana Roš” im Jadran Heritage Hotel. Die aus Slowenien stammende Köchin steht für eine kreative, saisonal geprägte Küche in entspannter Shared-Dining-Atmosphäre. Parallel dazu schlägt das renommierte Restaurant „Spinnaker” ein neues Kapitel unter der kulinarischen Leitung von Marko Turković auf.
Neben den Neueröffnungen investiert Valamar 2026 nicht zuletzt auch gezielt in die Weiterentwicklung bestehender Häuser. In Poreč geht das umfassend renovierte Sunny Poreč by Valamar mit modernisierten Zimmern und Apartments, neuen Gastronomieangeboten sowie einem neu gestalteten Wasser- und Freizeitbereich an den Start. Herzstück ist der Aquamar Wasserpark – ergänzt durch Spiel- und Erlebniszonen für Familien und aktive Urlauber.
Weitere Maßnahmen betreffen den Wellnessbereich des Valamar Meteor Hotels in Makarska, der vollständig erneuert wird, sowie ausgewählte Bereiche des Lifestyle-Hotels Places Dalmacija by Valamar, wo unter anderem die Modernisierung des Beach-Bar-Bereichs vorgesehen ist.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.