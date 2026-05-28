Kasachstans Hauptstadt: Die Top 5 Sehenswürdigkeiten in Astana

Beim Anflug auf Astana erscheint plötzlich in der weiten Steppenlandschaft Kasachstans wie aus dem Nichts eine futuristische Skyline. Viele, die das erste Mal die Stadt besuchen, dürften sich die Augen reiben und kurz zweifeln, ob dieses utopisch anmutende Bild real oder doch eine Fata Morgana ist.
Dabei ist dieses Ensemble moderner Architektur mit hell glitzernden Dächern und Fassaden, durchzogen von Grünanlagen und dem Fluss Ischim, von Stararchitekten geschaffene Wirklichkeit – eine junge Hauptstadt, die zu einer Reihe spannender Entdeckungen einlädt. Wir stellen Ihnen die Top 5 Sehenswürdigkeiten in Astana vor.
Das goldene Ei über den Dächern der Stadt
Der 105 Meter hohe Bajterek Tower ist Astanas omnipräsentes Wahrzeichen. Von Sir Norman Foster nach einer Skizze des ersten Präsidenten Nursultan Nasarbajew entworfen, steht der Turm auf 500 Pfählen und symbolisiert den mythologischen Lebensbaum, in dessen Krone der Sage nach der Vogel Samruk ein Ei legte.
Diese riesige goldene Kugel ist hier die Aussichtsplattform in 97 Metern Höhe. Dabei wurde die Höhenmarke nicht willkürlich gewählt: Sie steht für 1997 – das Jahr des Regierungsumzugs von Almaty nach Astana. Die Kunstinstallation „Ayala Alakan” im obersten Stockwerk ist ein in Gold gefasstes Dreieck, dessen Spitze zum Präsidentenpalast weist.
Besuch beim goldenen Saka-Krieger
Das Nationalmuseum der Republik Kasachstan direkt am Unabhängigkeitsplatz gewährt einen umfassenden Einblick in die Geschichte, Identität und Entwicklung Kasachstans. 2014 als größtes Museum in Zentralasien auf 74.000 Quadratmetern eröffnet, umfasst es insgesamt 18 Ausstellungsräume und beleuchtet den gesamten Zeitraum von der Antike bis in die Gegenwart.
Als bedeutendstes archäologisches Exponat gilt der „Goldene Mann” – ein Saka-Krieger aus dem dritten oder vierten vorchristlichen Jahrhundert, dessen Grab mit einer außergewöhnlichen Menge Goldschmuck und Waffen ausgestattet war. Das Nationalmuseum ist von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene ab 1.000 Tenge (rund 1,85 Euro). Die Besucher können auch an einer Führung teilnehmen oder sich einen Audioguide ausleihen.
Die größten Moscheen Zentralasiens
Mehr als 70 Prozent der kasachischen Bevölkerung sind Muslime, weshalb es nicht überrascht, dass Astana auch ein Ort bedeutender Sakralbauten ist. Ein wichtiger spiritueller Ort ist die im osmanischen Stil errichtete Zentralmoschee. In ihr können sich bis zu 30.000 Männer und 5.000 Frauen gleichzeitig zum Gebet einfinden. Weitere 200.000 Gläubige finden im Innenhof Platz. Ihr helles Inneres strahlt Eleganz und Würde aus.
Die Hazrat Sultan Moschee beeindruckt mit ihrer weißen Gestaltung im Außen- und Innenbereich, kunstvollen Ornamenten und bietet Raum für 10.000 Menschen. Beide Moscheen stehen auch nicht-muslimischen Besuchern offen. In der Zentralmoschee gibt es sogar ein Minarett, das man gegen eine kleine Gebühr als Tourist besteigen darf.
Shopping und Indoor-Strand unter dem Zeltdach
Ein echter Hingucker bei jedem Stadtbummel durch Astana ist das Khan Shatyr Entertainment Center. Die zeltartige Konstruktion sieht nicht nur spektakulär aus, sondern hat es im wahren Sinn des Wortes „in sich”. Als erstes Lifestyle-Center der Region vereint es Shopping, Unterhaltung und Freizeit auf 127.000 Quadratmetern und sechs Etagen unter einem 150 Meter hohen transparenten Dach und schafft so eine außergewöhnliche Erlebniswelt.
Attraktionen wie der „Sky Beach Club” als wetterunabhängiger Indoor-Strand, der riesige Indoor-Spielplatz „Fame City”, ein Kino und zahlreiche Events machen Khan Shatyr zu einem lebendigen Treffpunkt, an dem die Zeit wie im Flug vergeht.
Und am Abend in die Oper …
Die 2013 fertiggestellte Astana Opera wurde nach Vorbildern der klassischen Opernarchitektur gestaltet – angereichert durch kasachische Motive. Der Orchestergraben auf drei Ebenen ist für bis zu 120 Musiker ausgelegt und steht damit renommierten Häusern in anderen Ländern in nichts nach. Der Spielplan umfasst neben Operninszenierungen auch Konzerte und Ballettaufführungen.
Air Astana fliegt täglich nonstop von Frankfurt nach Astana mit bequemen Zubringerflügen aus anderen Teilen Deutschlands sowie aus Österreich und der Schweiz. Die Fluggesellschaft bietet auch attraktive Stopover für alle, die von Astana aus zu weiteren Zielen in Kasachstan, Zentralasien oder Fernost reisen und vorher die Stadt kennenlernen möchten. Eine Übernachtung in einem Stadthotel kostet im Rahmen von „MyStopover” ab 19 US-Dollar inklusive Transfer zum Hotel und Frühstücksbuffet.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.