Kasachstans Hauptstadt: Die Top 5 Sehenswürdigkeiten in Astana

Beim An­flug auf Ast­ana er­scheint plötz­lich in der wei­ten Step­pen­land­schaft Ka­sach­stans wie aus dem Nichts eine fu­tu­ris­ti­sche Sky­line. Viele, die das erste Mal die Stadt be­su­chen, dürf­ten sich die Au­gen rei­ben und kurz zwei­feln, ob die­ses uto­pisch an­mu­tende Bild real oder doch eine Fata Mor­gana ist.

Da­bei ist die­ses En­sem­ble mo­der­ner Ar­chi­tek­tur mit hell glit­zern­den Dä­chern und Fas­sa­den, durch­zo­gen von Grün­an­la­gen und dem Fluss Ischim, von Star­ar­chi­tek­ten ge­schaf­fene Wirk­lich­keit – eine junge Haupt­stadt, die zu ei­ner Reihe span­nen­der Ent­de­ckun­gen ein­lädt. Wir stel­len Ih­nen die Top 5 Se­hens­wür­dig­kei­ten in Ast­ana vor.

Das goldene Ei über den Dächern der Stadt

Baj­te­rek Tower /​ Ast­ana (c) Air Ast­ana

Der 105 Me­ter hohe Baj­te­rek Tower ist Ast­a­nas om­ni­prä­sen­tes Wahr­zei­chen. Von Sir Nor­man Fos­ter nach ei­ner Skizze des ers­ten Prä­si­den­ten Nur­sul­tan Nas­ar­ba­jew ent­wor­fen, steht der Turm auf 500 Pfäh­len und sym­bo­li­siert den my­tho­lo­gi­schen Le­bens­baum, in des­sen Krone der Sage nach der Vo­gel Sam­ruk ein Ei legte.

Diese rie­sige gol­dene Ku­gel ist hier die Aus­sichts­platt­form in 97 Me­tern Höhe. Da­bei wurde die Hö­hen­marke nicht will­kür­lich ge­wählt: Sie steht für 1997 – das Jahr des Re­gie­rungs­um­zugs von Al­maty nach Ast­ana. Die Kunst­in­stal­la­tion „Ayala Ala­kan” im obers­ten Stock­werk ist ein in Gold ge­fass­tes Drei­eck, des­sen Spitze zum Prä­si­den­ten­pa­last weist.

Besuch beim goldenen Saka-Krieger

Na­tio­nal­mu­seum der Re­pu­blik Ka­sach­stan /​ Der Gol­dene Mann (c) Cl­aa­sen Com­mu­ni­ca­tion

Das Na­tio­nal­mu­seum der Re­pu­blik Ka­sach­stan di­rekt am Un­ab­hän­gig­keits­platz ge­währt ei­nen um­fas­sen­den Ein­blick in die Ge­schichte, Iden­ti­tät und Ent­wick­lung Ka­sach­stans. 2014 als größ­tes Mu­seum in Zen­tral­asien auf 74.000 Qua­drat­me­tern er­öff­net, um­fasst es ins­ge­samt 18 Aus­stel­lungs­räume und be­leuch­tet den ge­sam­ten Zeit­raum von der An­tike bis in die Ge­gen­wart.

Als be­deu­tends­tes ar­chäo­lo­gi­sches Ex­po­nat gilt der „Gol­dene Mann” – ein Saka-Krie­ger aus dem drit­ten oder vier­ten vor­christ­li­chen Jahr­hun­dert, des­sen Grab mit ei­ner au­ßer­ge­wöhn­li­chen Menge Gold­schmuck und Waf­fen aus­ge­stat­tet war. Das Na­tio­nal­mu­seum ist von Diens­tag bis Sonn­tag von 10 bis 18 Uhr ge­öff­net. Der Ein­tritt kos­tet für Er­wach­sene ab 1.000 Tenge (rund 1,85 Euro). Die Be­su­cher kön­nen auch an ei­ner Füh­rung teil­neh­men oder sich ei­nen Au­dio­guide aus­lei­hen.

Die größten Moscheen Zentralasiens

Haz­rat Sul­tan Mo­schee /​ Ast­ana (c) Air Ast­ana

Mehr als 70 Pro­zent der ka­sa­chi­schen Be­völ­ke­rung sind Mus­lime, wes­halb es nicht über­rascht, dass Ast­ana auch ein Ort be­deu­ten­der Sa­kral­bau­ten ist. Ein wich­ti­ger spi­ri­tu­el­ler Ort ist die im os­ma­ni­schen Stil er­rich­tete Zen­tral­mo­schee. In ihr kön­nen sich bis zu 30.000 Män­ner und 5.000 Frauen gleich­zei­tig zum Ge­bet ein­fin­den. Wei­tere 200.000 Gläu­bige fin­den im In­nen­hof Platz. Ihr hel­les In­ne­res strahlt Ele­ganz und Würde aus.

Die Haz­rat Sul­tan Mo­schee be­ein­druckt mit ih­rer wei­ßen Ge­stal­tung im Au­ßen- und In­nen­be­reich, kunst­vol­len Or­na­men­ten und bie­tet Raum für 10.000 Men­schen. Beide Mo­scheen ste­hen auch nicht-mus­li­mi­schen Be­su­chern of­fen. In der Zen­tral­mo­schee gibt es so­gar ein Mi­na­rett, das man ge­gen eine kleine Ge­bühr als Tou­rist be­stei­gen darf.

Shopping und Indoor-Strand unter dem Zeltdach

Khan Shatyr En­ter­tain­ment Cen­ter /​ Ast­ana (c) pix­a­bay

Ein ech­ter Hin­gu­cker bei je­dem Stadt­bum­mel durch Ast­ana ist das Khan Shatyr En­ter­tain­ment Cen­ter. Die zelt­ar­tige Kon­struk­tion sieht nicht nur spek­ta­ku­lär aus, son­dern hat es im wah­ren Sinn des Wor­tes „in sich”. Als ers­tes Life­style-Cen­ter der Re­gion ver­eint es Shop­ping, Un­ter­hal­tung und Frei­zeit auf 127.000 Qua­drat­me­tern und sechs Eta­gen un­ter ei­nem 150 Me­ter ho­hen trans­pa­ren­ten Dach und schafft so eine au­ßer­ge­wöhn­li­che Er­leb­nis­welt.

At­trak­tio­nen wie der „Sky Beach Club” als wet­ter­un­ab­hän­gi­ger In­door-Strand, der rie­sige In­door-Spiel­platz „Fame City”, ein Kino und zahl­rei­che Events ma­chen Khan Shatyr zu ei­nem le­ben­di­gen Treff­punkt, an dem die Zeit wie im Flug ver­geht.

Und am Abend in die Oper …

Ast­ana Opera (c) pix­a­bay

Die 2013 fer­tig­ge­stellte Ast­ana Opera wurde nach Vor­bil­dern der klas­si­schen Opern­ar­chi­tek­tur ge­stal­tet – an­ge­rei­chert durch ka­sa­chi­sche Mo­tive. Der Or­ches­ter­gra­ben auf drei Ebe­nen ist für bis zu 120 Mu­si­ker aus­ge­legt und steht da­mit re­nom­mier­ten Häu­sern in an­de­ren Län­dern in nichts nach. Der Spiel­plan um­fasst ne­ben Opern­in­sze­nie­run­gen auch Kon­zerte und Bal­lett­auf­füh­run­gen.

Air Ast­ana fliegt täg­lich non­stop von Frank­furt nach Ast­ana mit be­que­men Zu­brin­ger­flü­gen aus an­de­ren Tei­len Deutsch­lands so­wie aus Ös­ter­reich und der Schweiz. Die Flug­ge­sell­schaft bie­tet auch at­trak­tive Sto­po­ver für alle, die von Ast­ana aus zu wei­te­ren Zie­len in Ka­sach­stan, Zen­tral­asien oder Fern­ost rei­sen und vor­her die Stadt ken­nen­ler­nen möch­ten. Eine Über­nach­tung in ei­nem Stadt­ho­tel kos­tet im Rah­men von „MyS­to­po­ver” ab 19 US-Dol­lar in­klu­sive Trans­fer zum Ho­tel und Früh­stücks­buf­fet.

airastana.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.