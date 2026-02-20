Bis an den Rand der Welt: Der Osten von Hokkaido im Winter

Hok­kaido – die nörd­lichste der ja­pa­ni­schen In­seln – bleibt für viele ein Ge­heim­nis. Wer die ur­bane At­mo­sphäre von Sap­poro hin­ter sich lässt, fin­det im Os­ten eine Land­schaft, die un­be­rührt wirkt. Hier gibt die Na­tur gibt das Tempo vor, der Ho­ri­zont scheint kein Ende zu neh­men.

Auch die ge­ringe Flug­fre­quenz ver­stärkt das Ge­fühl ei­nes be­son­de­ren, we­nig be­reis­ten Or­tes. Die kom­pakte Route durch Hok­kai­dos öst­li­che Grenz­re­gion ist eine kon­krete In­spi­ra­tion für eine Reise. Im Mit­tel­punkt ste­hen zwei Ziele – die Notsuke‑Halbinsel und das Treib­eis im Ochot­ski­schen Meer.

(c) Hok­kaido Tou­rism Or­ga­niza­tion (c) Hok­kaido Tou­rism Or­ga­niza­tion (c) Hok­kaido Tou­rism Or­ga­niza­tion (c) Hok­kaido Tou­rism Or­ga­niza­tion (c) Hok­kaido Tou­rism Or­ga­niza­tion (c) Hok­kaido Tou­rism Or­ga­niza­tion (c) Hok­kaido Tou­rism Or­ga­niza­tion (c) Hok­kaido Tou­rism Or­ga­niza­tion

Aus­gangs­punkt ist der Flug­ha­fen Na­ka­shi­betsu, der öst­lichste Flug­ha­fen Ja­pans, mit Ver­bin­dun­gen über To­kio Ha­neda so­wie Sap­poro New Chi­tose und Oka­dama. Na­ka­shi­betsu liegt etwa zwei Stun­den Fahrt von Mem­an­betsu ent­fernt, dem Zu­gangs­punkt zu den Treib­eis­fahr­ten. Von dort sind es rund 30 Mi­nu­ten bis zur Not­suke Halb­in­sel. Sie ragt etwa 28 Ki­lo­me­ter in die Ne­muro Straße und gilt als größte Sand­neh­rung des Lan­des. Ihre ge­bo­gene Form und das fla­che Re­lief las­sen das Land förm­lich in die See hin­aus­tre­ten, über Jahr­hun­derte ent­stan­den durch Ge­zei­ten­ab­la­ge­run­gen Feucht­ge­biete, Watt­flä­chen und Le­bens­räume für er­staun­lich viele Tier­ar­ten.

Ein be­son­de­rer Ort ist To­do­wara, oft das Ende der Welt ge­nannt. Einst stand hier ein Wald aus al­ten Sa­cha­lin Tan­nen. Heute lie­gen blei­che Stämme über den Flats, zu­rück­ge­las­sen von Meer­was­ser­ein­trag und all­mäh­li­cher Bo­den­sen­kung. For­schun­gen ver­knüp­fen diese Pro­zesse mit stei­gen­dem Mee­res­spie­gel und Küs­ten­ero­sion. Viele rech­nen da­mit, dass die letz­ten Stämme in ei­ni­gen Jah­ren ver­schwun­den sind, da­her lohnt sich ein Be­such, so­lange diese Land­schaft noch zu se­hen ist.

(c) Hok­kaido Tou­rism Or­ga­niza­tion

Wer zu Fuß un­ter­wegs sein möchte, star­tet am Not­suke Pen­in­sula Na­ture Cen­ter. Der Weg nach To­do­wara ist etwa 1,5 Ki­lo­me­ter lang, dau­ert rund 30 Mi­nu­ten pro Rich­tung, und führt über Pfade und Holz­stege. Sai­so­nale Blü­ten wie Tag­li­lien, Wild­in­digo und Apfel‑Rosen set­zen Farb­tup­fer in die karge Land­schaft. Häu­fig zie­hen Ezo‑Hirsche in der Nähe vor­bei. Die In­fra­struk­tur ist be­wusst schlicht, der Reiz liegt in der Ruhe.

Eine al­ter­na­tive Per­spek­tive bie­ten Aus­flugs­boote ab dem Fi­sche­rei­ha­fen Odaito. Nach etwa 30 Mi­nu­ten er­rei­chen sie den Steg von To­do­wara. Un­ter­wegs öff­nen sich Bli­cke auf Ti­den­ka­näle, und je nach Sai­son ru­hen ge­fleckte See­hunde auf Sand­bän­ken. Am Ziel ver­blei­ben 30 bis 50 Mi­nu­ten, um die Wege zu er­kun­den, be­vor es mit dem nächs­ten Boot zu­rück­geht.

(c) Hok­kaido Tou­rism Or­ga­niza­tion

Auch Vo­gel­be­ob­ach­ter kom­men auf ihre Kos­ten. Mehr als 250 Ar­ten wur­den auf Not­suke nach­ge­wie­sen, un­ge­fähr 40 Pro­zent der in Ja­pan be­stä­tig­ten Ar­ten. Im Win­ter kom­men See­ad­ler dazu, Be­ob­ach­tungs­hüt­ten er­mög­li­chen stil­les Be­ob­ach­ten. Lo­kale Gui­des bie­ten auch lang­same Er­kun­dungs­fahr­ten ab dem Na­ture Cen­ter an, um die Vö­gel in der kla­ren Luft auf­zu­spü­ren.

Von der Notsuke‑Halbinsel führt die Reise west­wärts ent­lang der Ochotsk‑Küste nach Ab­as­hiri, dem Zen­trum für Treib­eis­fahr­ten. Per Auto dau­ert die Pan­ora­ma­stre­cke rund zwei­ein­halb Stun­den. Der öf­fent­li­che Ver­kehr ver­bin­det die Re­gion eben­falls, doch wer fle­xi­bel für Foto‑ und Zeit­stopps sein möchte, ist mit dem Wa­gen im Vor­teil.

(c) Hok­kaido Tou­rism Or­ga­niza­tion

Das Treib­eis gilt als ei­nes der iko­nischs­ten Win­ter­schau­spiele von Hok­kaido. Je­des Jahr zwi­schen Ende Jän­ner und Ende März trei­ben ge­wal­tige Schol­len vom Amur herab und be­de­cken das Ochot­ski­sche Meer. Hö­he­punkt ist eine rund 60‑minütige Fahrt mit dem Eis­bre­cher Au­rora. Das Schiff pflügt durch die ge­fro­rene See, Eis­blö­cke kna­cken, Mö­wen um­krei­sen das Schiff. An Bord gibt es be­heizte In­nen­räume, doch die meis­ten Rei­sen­den zieht es auf das of­fene Deck.

Bei gu­ter Sicht strahlt der Ho­ri­zont in Blau‑ und Weiß­tö­nen, mit et­was Glück son­nen sich Rob­ben auf den Schol­len. Da die Be­din­gun­gen schwan­ken kön­nen, lohnt es sich, den Wet­ter­be­richt re­gel­mä­ßig im Blick zu be­hal­ten. Wäh­rend der Sai­son fah­ren die Schiffe täg­lich. Ti­ckets gibt es on­line oder di­rekt am Ha­fen. Shut­tle­busse brin­gen die Gäste vom Bahn­hof Ab­as­hiri und aus na­he­ge­le­ge­nen Ho­tels zur An­le­ge­stelle. Für An­rei­sende mit dem Auto ste­hen Park­plätze am Ter­mi­nal be­reit.

(c) Hok­kaido Tou­rism Or­ga­niza­tion

Rund um das Thema Eis gibt es wei­tere Er­leb­nisse. In Shire­toko füh­ren Gui­des auf ge­führ­ten Tou­ren über das Treib­eis. Da­für trägt man ei­nen spe­zi­el­len Tro­cken­tauch­an­zug und be­wegt sich Schritt für Schritt über die Schol­len. In Ab­as­hiri er­klärt das Okhotsk Drift Ice Mu­seum die Ent­ste­hung des Ei­ses. In ei­nem Käl­te­raum kann man echte Treib­eis­blö­cke an­fas­sen. An na­he­ge­le­ge­nen Seen ist sai­so­nal Wakasagi‑Angeln mög­lich. Zu­sam­men mit der Schiffs­fahrt ent­steht ein ab­wechs­lungs­rei­cher Ein­blick in die Win­ter­öko­lo­gie der Re­gion.

Wer mehr Zeit hat, er­wei­tert die Reise. Lake Akan liegt etwa zwei Stun­den von Not­suke ent­fernt. Dort ge­ben Mu­seen und Work­shops Ein­blick in die Kul­tur der Ainu. Die Ufer­land­schaf­ten sind ein­drucks­voll, die On­sen la­den zum Auf­wär­men ein. Ku­li­na­risch lohnt sich auf Holz­kohle ge­grill­ter Fisch in Kus­hiro. In Ak­ke­shi war­ten re­gio­nale Whis­kys und fri­sche Aus­tern. In Sap­poro setzt die Reise ei­nen ganz an­de­ren Ak­zent. Mo­derne Kunst und eine große Re­stau­rant­szene bil­den ei­nen le­ben­di­gen Ab­schluss.

Anreise und Logistik

(c) Hok­kaido Tou­rism Or­ga­niza­tion

Flug­hä­fen

Na­ka­shi­betsu ist am be­quems­ten für Not­suke, die Route zwi­schen Ha­neda und Na­ka­shi­betsu wird meist mit ei­nem täg­li­chen Flug be­dient, häu­fig ist die An­reise via New Chi­tose oder Sap­poro Oka­dama am rei­bungs­lo­ses­ten. Mem­an­betsu ist ideal für Ab­as­hiri und die Treibeis‑Saison, es gibt re­gel­mä­ßige Ver­bin­dun­gen ab New Chi­tose oder Sap­poro Oka­dama so­wie sai­so­nal ein bis zwei täg­li­che Flüge ab To­kio.

Win­ter­fah­ren

Die Stra­ßen kön­nen glatt und wind­an­fäl­lig sein. Wer selbst fährt, sollte die Ver­kehrs­re­geln stu­die­ren, auf Win­ter­rei­fen ach­ten und Zeit­puf­fer für Wet­ter­um­schwünge ein­pla­nen. Eine Fahrt mit Chauf­feur ist eine kom­for­ta­ble und si­chere Al­ter­na­tive.

www.visit-hokkaido.jp

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.