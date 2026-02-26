50 Spitzenköche präsentieren 250 Restaurants in Hongkong

Das Hong Kong Tourism Board feiert die reiche kulinarische Kultur der Stadt mit dem neuen Gourmet-Guide „Taste Hong Kong“. Gemeinsam mit dem „Chinese Culinary Institute“ entwickelt, lädt er die Besucher dazu ein, 250 Restaurants in Hongkong durch die Augen und den Geschmackssinn seiner Meisterköche zu erleben.
Der langjährige Ruf von Hongkong als eine der großen Food-Metropolen der Welt basiert auf Kontrasten. Es ist eine Destination, in der einfache Street-Food-Stände selbstverständlich neben eleganten Michelin-Sternerestaurants bestehen und außergewöhnlicher Geschmack überall zu finden ist.
„Taste Hong Kong“ ist ein von Spitzenköchen kuratierter kulinarischer Wegweiser durch die vielfältigen Stadtviertel der Metropole. Mehr als 50 Meisterköche, allesamt Absolventen des renommierten Master-Chef-Programms für chinesische Küche am Chinese Culinary Institute, haben gemeinsam 250 Restaurants in ganz Hongkong ausgewählt und damit jene Orte ins Rampenlicht gerückt, die sie selbst immer wieder aufsuchen.
Der Guide bietet einen umfassenden und zugleich differenzierten Überblick über die Gastronomieszene der Stadt und vereint ein breites Spektrum chinesischer Küchen mit internationalen Einflüssen, von traditionellen Nudelrestaurants und klassischen Dessertlokalen über familiengeführte Geheimtipps und handwerkliche Cafés bis hin zu gehobenen Hotelrestaurants und Michelin-prämierten Fine-Dining-Adressen. Abseits konventioneller Rankings liefert der Guide eine fundierte Insiderperspektive auf die authentischsten und charakterstärksten Genusserlebnisse der Stadt.
Ob anspruchsvolles Fine Dining, beliebte lokale Klassiker wie Cha Chaan Teng oder versteckte kulinarische Schätze, etwa traditionelle Süßspeisen oder Reisgerichte aus dem Tontopf, „Taste Hong Kong“ versteht sich als Insider-Guide für alle, die die Stadt mit allen Sinnen entdecken möchten.
Im Mittelpunkt stehen die Köche selbst. Als kreative Köpfe hinter einigen der renommiertesten Restaurants Hongkongs verfügen sie über eine außergewöhnliche Perspektive darauf, was ein großartiges Essen ausmacht und was ein Restaurant dauerhaft erfolgreich macht. Zu ihnen zählen unter anderem die gefeierten Küchenchefs Adam Wong und Lee Man-sing, die persönliche Empfehlungen beigesteuert haben, die sowohl ihre kulinarischen Wurzeln als auch ihre enge Verbundenheit mit Hongkongs Esskultur widerspiegeln.
Konzipiert für Besucher ebenso wie für Einheimische, ordnet „Taste Hong Kong“ seine 250 Restaurantempfehlungen nach Stadtvierteln. Die Reisenden werden ermutigt, über bekannte Gastronomie-Hotspots hinauszugehen und den individuellen Charakter der einzelnen Quartiere zu entdecken. Von heißen Woks in geschäftigen Straßenküchen bis zu traditionsreichen Nachbarschaftsrestaurants, die seit Generationen bestehen. Die Auswahl der Köche vermittelt tiefere Einblicke in Hongkongs kulinarisches Erbe und seine lebendige Vielfalt und führt direkt zum unverwechselbaren Geschmack der Stadt.
Ergänzt wird der Guide durch ein umfangreiches digitales Angebot – darunter Videos zu verschiedenen Vierteln sowie kuratierte Karten, die auf der Kampagnen-Website bereitgestellt werden. Außerdem steht eine digitale Ausgabe von „Taste Hong Kong“ zum Download bereit und dient als praktischer Begleiter für die Restaurantplanung und das Erkunden der Stadtteile. QR-Codes werden an verschiedenen MTR-Stationen, Bushaltestellen sowie auf Besucherinformationen in den Vierteln angebracht.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.