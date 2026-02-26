50 Spitzenköche präsentieren 250 Restaurants in Hongkong

Das Hong Kong Tou­rism Board fei­ert die rei­che ku­li­na­ri­sche Kul­tur der Stadt mit dem neuen Gour­met-Guide „Taste Hong Kong“. Ge­mein­sam mit dem „Chi­nese Cu­linary In­sti­tute“ ent­wi­ckelt, lädt er die Be­su­cher dazu ein, 250 Re­stau­rants in Hong­kong durch die Au­gen und den Ge­schmacks­sinn sei­ner Meis­ter­kö­che zu er­le­ben.

Der lang­jäh­rige Ruf von Hong­kong als eine der gro­ßen Food-Me­tro­po­len der Welt ba­siert auf Kon­tras­ten. Es ist eine De­sti­na­tion, in der ein­fa­che Street-Food-Stände selbst­ver­ständ­lich ne­ben ele­gan­ten Mi­che­lin-Ster­ne­re­stau­rants be­stehen und au­ßer­ge­wöhn­li­cher Ge­schmack über­all zu fin­den ist.

„Taste Hong Kong“ ist ein von Spit­zen­kö­chen ku­ra­tier­ter ku­li­na­ri­scher Weg­wei­ser durch die viel­fäl­ti­gen Stadt­vier­tel der Me­tro­pole. Mehr als 50 Meis­ter­kö­che, al­le­samt Ab­sol­ven­ten des re­nom­mier­ten Mas­ter-Chef-Pro­gramms für chi­ne­si­sche Kü­che am Chi­nese Cu­linary In­sti­tute, ha­ben ge­mein­sam 250 Re­stau­rants in ganz Hong­kong aus­ge­wählt und da­mit jene Orte ins Ram­pen­licht ge­rückt, die sie selbst im­mer wie­der auf­su­chen.

Der Guide bie­tet ei­nen um­fas­sen­den und zu­gleich dif­fe­ren­zier­ten Über­blick über die Gas­tro­no­mie­szene der Stadt und ver­eint ein brei­tes Spek­trum chi­ne­si­scher Kü­chen mit in­ter­na­tio­na­len Ein­flüs­sen, von tra­di­tio­nel­len Nu­del­re­stau­rants und klas­si­schen Des­sert­lo­ka­len über fa­mi­li­en­ge­führte Ge­heim­tipps und hand­werk­li­che Ca­fés bis hin zu ge­ho­be­nen Ho­tel­re­stau­rants und Mi­che­lin-prä­mier­ten Fine-Di­ning-Adres­sen. Ab­seits kon­ven­tio­nel­ler Ran­kings lie­fert der Guide eine fun­dierte In­si­der­per­spek­tive auf die au­then­tischs­ten und cha­rak­ter­stärks­ten Ge­nuss­erleb­nisse der Stadt.

„Wenn ich an die Kü­che Hong­kongs denke, kom­men mir die Re­stau­rants in den Vier­teln in den Sinn, zu de­nen ich im­mer wie­der zu­rück­kehre – Dai Pai Dongs, Cha Chaan Tengs und kleine Lo­kale, die die all­täg­li­che Ess­kul­tur der Stadt prä­gen. Diese Orte zei­gen, wie Ein­hei­mi­sche wirk­lich es­sen, und spie­geln die ku­li­na­ri­sche Seele Hong­kongs wi­der. Ich freue mich, Teil die­ses Gui­des zu sein, denn er bie­tet Be­su­chern eine au­then­ti­sche Mög­lich­keit, Hong­kong über die Spei­sen und Vier­tel zu er­le­ben, die Ein­hei­mi­sche ken­nen und lie­ben.“ Adam Wong, Exe­cu­tive Chef des mit drei Mi­che­lin-Ster­nen aus­ge­zeich­ne­ten Fo­rum Re­stau­rant

Ob an­spruchs­vol­les Fine Di­ning, be­liebte lo­kale Klas­si­ker wie Cha Chaan Teng oder ver­steckte ku­li­na­ri­sche Schätze, etwa tra­di­tio­nelle Süß­spei­sen oder Reis­ge­richte aus dem Ton­topf, „Taste Hong Kong“ ver­steht sich als In­si­der-Guide für alle, die die Stadt mit al­len Sin­nen ent­de­cken möch­ten.

Ai Ton­gue Food (c) Hong Kong Tou­rism Board

Im Mit­tel­punkt ste­hen die Kö­che selbst. Als krea­tive Köpfe hin­ter ei­ni­gen der re­nom­mier­tes­ten Re­stau­rants Hong­kongs ver­fü­gen sie über eine au­ßer­ge­wöhn­li­che Per­spek­tive dar­auf, was ein groß­ar­ti­ges Es­sen aus­macht und was ein Re­stau­rant dau­er­haft er­folg­reich macht. Zu ih­nen zäh­len un­ter an­de­rem die ge­fei­er­ten Kü­chen­chefs Adam Wong und Lee Man-sing, die per­sön­li­che Emp­feh­lun­gen bei­gesteu­ert ha­ben, die so­wohl ihre ku­li­na­ri­schen Wur­zeln als auch ihre enge Ver­bun­den­heit mit Hong­kongs Ess­kul­tur wi­der­spie­geln.

„Ich war schon im­mer über­zeugt, dass man ei­nige der bes­ten Ge­richte Hong­kongs in den ein­fachs­ten Um­ge­bun­gen fin­det – sei es eine wohl­tu­ende Schüs­sel Nu­deln oder ein ge­mein­sa­mer Hot Pot mit Freun­den. Die in ‚Taste Hong Kong‘ vor­ge­stell­ten Re­stau­rants ha­ben Ge­schichte, Be­stän­dig­keit und Herz. Sie zei­gen, warum Hong­kong zu den span­nends­ten Ge­nuss­me­tro­po­len der Welt ge­hört.“ Lee Man-sing, Exe­cu­tive Chef der Mott 32 Group

Kon­zi­piert für Be­su­cher ebenso wie für Ein­hei­mi­sche, ord­net „Taste Hong Kong“ seine 250 Re­stau­rant­emp­feh­lun­gen nach Stadt­vier­teln. Die Rei­sen­den wer­den er­mu­tigt, über be­kannte Gas­tro­no­mie-Hot­spots hin­aus­zu­ge­hen und den in­di­vi­du­el­len Cha­rak­ter der ein­zel­nen Quar­tiere zu ent­de­cken. Von hei­ßen Woks in ge­schäf­ti­gen Stra­ßen­kü­chen bis zu tra­di­ti­ons­rei­chen Nach­bar­schafts­re­stau­rants, die seit Ge­ne­ra­tio­nen be­stehen. Die Aus­wahl der Kö­che ver­mit­telt tie­fere Ein­bli­cke in Hong­kongs ku­li­na­ri­sches Erbe und seine le­ben­dige Viel­falt und führt di­rekt zum un­ver­wech­sel­ba­ren Ge­schmack der Stadt.

Er­gänzt wird der Guide durch ein um­fang­rei­ches di­gi­ta­les An­ge­bot – dar­un­ter Vi­deos zu ver­schie­de­nen Vier­teln so­wie ku­ra­tierte Kar­ten, die auf der Kam­pa­gnen-Web­site be­reit­ge­stellt wer­den. Au­ßer­dem steht eine di­gi­tale Aus­gabe von „Taste Hong Kong“ zum Down­load be­reit und dient als prak­ti­scher Be­glei­ter für die Re­stau­rant­pla­nung und das Er­kun­den der Stadt­teile. QR-Codes wer­den an ver­schie­de­nen MTR-Sta­tio­nen, Bus­hal­te­stel­len so­wie auf Be­su­cher­infor­ma­tio­nen in den Vier­teln an­ge­bracht.

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.