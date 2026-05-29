The Mora Singapore: Luxuriöses Marken-Debüt der TUI Group

TUI Ho­tels & Re­sorts hat das Asien-De­büt der Marke „The Mora” an­ge­kün­digt: The Mora Sin­ga­pore soll im Sep­tem­ber 2026 in Sin­ga­pur seine Er­öff­nung fei­ern und die mo­derne Lu­xus­ho­tel­le­rie neu de­fi­nie­ren.

Ein­ge­bet­tet in das La­bra­dor-Na­tur­schutz­ge­biet bie­tet das Ho­tel ei­nen ru­hi­gen Rück­zugs­ort, der nur 10 bis 15 Mi­nu­ten vom pul­sie­ren­den Zen­trum des Stadt­staa­tes ent­fernt ist. Die im ko­lo­nia­len Bun­ga­low­stil er­baute An­lage ver­fügt da­bei über le­dig­lich 20 Zim­mer und Sui­ten ‑er­gänzt durch ei­nen Out­door-Pool und ei­nen In­door-Ja­cuzzi. In ei­nem be­nach­bar­ten Ge­bäude be­fin­den sich eine Exe­cu­tive Lounge, eine Bar und zwei Re­stau­rants.

The Mora Sin­ga­pore (c) TUI Group The Mora Sin­ga­pore (c) TUI Group The Mora Sin­ga­pore (c) TUI Group Sin­ga­pore Lo­cal Food Tour (c) TUI Group Lu­xu­rious Sun­set Cruise in Sin­ga­pore (c) TUI Group Ups­ca­led with Gi­ga­pi­xel v1.3.0. 2560x1708 => 5120x3416 (2x) Mo­del: Low Re­so­lu­tion V2, de­noise: 0.6014347181034088, shar­pen: 0.5031458691059844, de­com­pres­sion: 0.5083008408546448

„The Mora” rich­tet sich an Rei­sende, die Frei­heit, Au­then­ti­zi­tät und be­son­dere Mo­mente su­chen, und steht für eine neue In­ter­pre­ta­tion von zeit­ge­mä­ßem Lu­xus. Die Phi­lo­so­phie der Marke ist in ih­rem Na­men ver­an­kert, der sich vom la­tei­ni­schen Wort für “Pause” ab­lei­tet. In ei­ner schnell­le­bi­gen Welt vol­ler Rou­ti­nen und Er­war­tun­gen lädt „The Mora” die Gäste dazu ein, das Tempo zu re­du­zie­ren, starre Struk­tu­ren los­zu­las­sen und sich ganz ih­rer Stim­mung hin­zu­ge­ben. Je­der Auf­ent­halt ist als Ge­le­gen­heit ge­dacht, sich selbst, an­de­ren und dem Rei­se­ziel nä­her­zu­kom­men und Raum für Spon­ta­nei­tät, Neu­gier und Be­geis­te­rung zu schaf­fen.

“Sin­ga­pur ist der per­fekte Ort für das Asien-De­büt von The Mora. In der pul­sie­ren­den Me­tro­pole Asi­ens wird das Ho­tel den un­ver­wech­sel­ba­ren Life­style von The Mora so­wohl in­ter­na­tio­na­len als auch re­gio­na­len Gäs­ten nä­her­brin­gen. Um­ge­ben von 22 Hektar Na­tur bie­tet das Ho­tel die ideale Ku­lisse für un­sere Phi­lo­so­phie von ent­spann­tem Lu­xus.” Ar­tur Ger­ber, CEO von TUI Ho­tels & Re­sorts

Über die TUI Mu­se­ment App ha­ben die Gäste auch Zu­gang zu ei­ner ku­ra­tier­ten Aus­wahl an Er­leb­nis­sen in klei­nen Grup­pen, die Sin­ga­purs Kul­tur, Kü­che und Was­ser­wege aus be­son­de­ren Per­spek­ti­ven prä­sen­tie­ren. Zu den High­lights zäh­len eine ku­li­na­ri­sche Tour durch Sin­ga­pur, bei der die Gäste wie Ein­hei­mi­sche spei­sen, eine Ge­schichts- und Kul­tur­reise mit ei­ner tra­di­tio­nel­len Bum­boat-Fahrt auf dem Sin­ga­pore Ri­ver so­wie eine lu­xu­riöse Son­nen­un­ter­gangs­fahrt auf ei­nem Ka­ta­ma­ran rund um die Sou­thern Is­lands mit Blick auf die Sky­line.

Sin­ga­pore History Cul­ture Tour (c) TUI Group

Nach dem Start in Sin­ga­pur setzt „The Mora” die Ex­pan­sion fort. Mit The Mora Mun­duk auf Bali in In­do­ne­sien be­fin­det sich be­reits ein wei­te­res Pro­jekt in Ent­wick­lung. Ziel der Marke ist es, in aus­ge­wähl­ten De­sti­na­tio­nen in Asien zu wach­sen – Orte, die dazu ein­la­den, den Mo­ment zu le­ben und an de­nen ent­spann­ter Lu­xus auf au­then­ti­sche Rei­se­er­leb­nisse trifft.

www.themora.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.