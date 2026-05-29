The Mora Singapore: Luxuriöses Marken-Debüt der TUI Group

TUI Hotels & Resorts hat das Asien-Debüt der Marke „The Mora” angekündigt: The Mora Singapore soll im September 2026 in Singapur seine Eröffnung feiern und die moderne Luxushotellerie neu definieren.
Eingebettet in das Labrador-Naturschutzgebiet bietet das Hotel einen ruhigen Rückzugsort, der nur 10 bis 15 Minuten vom pulsierenden Zentrum des Stadtstaates entfernt ist. Die im kolonialen Bungalowstil erbaute Anlage verfügt dabei über lediglich 20 Zimmer und Suiten ‑ergänzt durch einen Outdoor-Pool und einen Indoor-Jacuzzi. In einem benachbarten Gebäude befinden sich eine Executive Lounge, eine Bar und zwei Restaurants.
„The Mora” richtet sich an Reisende, die Freiheit, Authentizität und besondere Momente suchen, und steht für eine neue Interpretation von zeitgemäßem Luxus. Die Philosophie der Marke ist in ihrem Namen verankert, der sich vom lateinischen Wort für “Pause” ableitet. In einer schnelllebigen Welt voller Routinen und Erwartungen lädt „The Mora” die Gäste dazu ein, das Tempo zu reduzieren, starre Strukturen loszulassen und sich ganz ihrer Stimmung hinzugeben. Jeder Aufenthalt ist als Gelegenheit gedacht, sich selbst, anderen und dem Reiseziel näherzukommen und Raum für Spontaneität, Neugier und Begeisterung zu schaffen.
Über die TUI Musement App haben die Gäste auch Zugang zu einer kuratierten Auswahl an Erlebnissen in kleinen Gruppen, die Singapurs Kultur, Küche und Wasserwege aus besonderen Perspektiven präsentieren. Zu den Highlights zählen eine kulinarische Tour durch Singapur, bei der die Gäste wie Einheimische speisen, eine Geschichts- und Kulturreise mit einer traditionellen Bumboat-Fahrt auf dem Singapore River sowie eine luxuriöse Sonnenuntergangsfahrt auf einem Katamaran rund um die Southern Islands mit Blick auf die Skyline.
Nach dem Start in Singapur setzt „The Mora” die Expansion fort. Mit The Mora Munduk auf Bali in Indonesien befindet sich bereits ein weiteres Projekt in Entwicklung. Ziel der Marke ist es, in ausgewählten Destinationen in Asien zu wachsen – Orte, die dazu einladen, den Moment zu leben und an denen entspannter Luxus auf authentische Reiseerlebnisse trifft.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.