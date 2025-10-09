Beginn einer neuen Ära: Erster SWISS Airbus A350 landet in Zürich

SWISS hat am 9. Oktober den ersten Airbus A350 am Flughafen Zürich begrüßt – ein Meilenstein für die Airline, der den Beginn einer neuen Ära markiert. Bis 2031 sollen noch neun weitere Flugzeuge dieses Typs folgen.
Das fabrikneue Flugzeug mit dem Schweizer Kennzeichen HB-IFA hob am frühen Nachmittag von den Airbuswerken in Toulouse ab und erreichte um 15:25 Uhr seine Heimatbasis. Mitarbeiter und Aviatik-Fans verfolgten die Ankunft von der Zuschauerterrasse aus und bewunderten dabei auch die Sonderlackierung „Wanderlust”, die als farbenfrohe Hommage an die Vielfalt und Schönheit der Schweiz gedacht ist.
Sparsamer, leiser und komfortabler
Der A350 gilt als modernstes Langstreckenflugzeug unserer Zeit. Mit seiner vollständig neugestalteten „SWISS Senses”-Kabine bietet er den Gästen ein Reiseerlebnis, das Komfort, Design und Technologie auf ein neues Niveau hebt. Das Konzept steht für den Anspruch von SWISS, Premium zeitgemäß zu interpretieren: persönlich, ruhig, durchdacht und mit einem klaren Bekenntnis zu Schweizer Qualität und Gastfreundschaft.
Dank sparsamer Triebwerke und verbesserter Aerodynamik verbraucht der A350 gegenüber den Vorgängermodellen rund ein Viertel weniger Treibstoff und stößt entsprechend weniger CO2 aus. Er ist deutlich leiser und besteht aus einem Material, das belastbarer ist als herkömmliches Aluminium. Das ermöglicht während des Flugs einen niedrigeren Kabinendruck und eine höhere Luftfeuchtigkeit, was den Reisekomfort spürbar steigert.
Erster Langstreckenflug nach Boston
Bis 2031 sollen zehn neue Airbus A350 zur SWISS-Flotte stoßen. Das erste Exemplar wird in den kommenden Wochen zunächst auf kurzen Flügen innerhalb Europas zum Einsatz kommen, damit die Piloten ihre praktische Ausbildung auf dem neuen Flugzeugmuster möglichst effizient absolvieren können. Der erste Passagierflug ist für den 25. Oktober 2025 von Zürich nach Mallorca geplant.
Voraussichtlich am 20. November 2025 steht der erste Langstreckenflug nach Boston an. Dann werden die Passagiere die neue Kabinenausstattung erstmals in Kombination mit dem kürzlich ausgebauten Langstreckenservice erleben. Die neue Kabine wurde zusammen mit der Lufthansa Group konzipiert und konnte dadurch effizient entwickelt und zertifiziert werden.
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.