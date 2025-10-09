Beginn einer neuen Ära: Erster SWISS Airbus A350 landet in Zürich

SWISS hat am 9. Ok­to­ber den ers­ten Air­bus A350 am Flug­ha­fen Zü­rich be­grüßt – ein Mei­len­stein für die Air­line, der den Be­ginn ei­ner neuen Ära mar­kiert. Bis 2031 sol­len noch neun wei­tere Flug­zeuge die­ses Typs fol­gen.

Das fa­brik­neue Flug­zeug mit dem Schwei­zer Kenn­zei­chen HB-IFA hob am frü­hen Nach­mit­tag von den Air­bus­wer­ken in Tou­louse ab und er­reichte um 15:25 Uhr seine Hei­mat­ba­sis. Mit­ar­bei­ter und Avia­tik-Fans ver­folg­ten die An­kunft von der Zu­schau­er­ter­rasse aus und be­wun­der­ten da­bei auch die Son­der­la­ckie­rung „Wan­der­lust”, die als far­ben­frohe Hom­mage an die Viel­falt und Schön­heit der Schweiz ge­dacht ist.

Sparsamer, leiser und komfortabler

Busi­ness Class im neuen SWISS Air­bus A350 (c) SWISS

Der A350 gilt als mo­derns­tes Lang­stre­cken­flug­zeug un­se­rer Zeit. Mit sei­ner voll­stän­dig neu­ge­stal­te­ten „SWISS Senses”-Kabine bie­tet er den Gäs­ten ein Rei­se­er­leb­nis, das Kom­fort, De­sign und Tech­no­lo­gie auf ein neues Ni­veau hebt. Das Kon­zept steht für den An­spruch von SWISS, Pre­mium zeit­ge­mäß zu in­ter­pre­tie­ren: per­sön­lich, ru­hig, durch­dacht und mit ei­nem kla­ren Be­kennt­nis zu Schwei­zer Qua­li­tät und Gast­freund­schaft.

„Heute ist ein gro­ßer Tag für uns, den es wohl nur ein­mal in ei­nem Air­li­ner-Le­ben gibt. Die­ses Flug­zeug steht für al­les, was wir künf­tig sein wol­len: ef­fi­zi­ent, mo­dern und klar po­si­tio­niert als Pre­mium-Air­line. Mit dem A350 ma­chen wir ei­nen gro­ßen Sprung nach vorne – tech­nisch, öko­lo­gisch und im Er­leb­nis an Bord. Es ist fas­zi­nie­rend zu se­hen, wie viel Fort­schritt und Prä­zi­sion in die­sem Flug­zeug ste­cken.” Jens Feh­lin­ger, CEO von SWISS

Dank spar­sa­mer Trieb­werke und ver­bes­ser­ter Ae­ro­dy­na­mik ver­braucht der A350 ge­gen­über den Vor­gän­ger­mo­del­len rund ein Vier­tel we­ni­ger Treib­stoff und stößt ent­spre­chend we­ni­ger CO2 aus. Er ist deut­lich lei­ser und be­steht aus ei­nem Ma­te­rial, das be­last­ba­rer ist als her­kömm­li­ches Alu­mi­nium. Das er­mög­licht wäh­rend des Flugs ei­nen nied­ri­ge­ren Ka­bi­nen­druck und eine hö­here Luft­feuch­tig­keit, was den Rei­se­kom­fort spür­bar stei­gert.

Erster Langstreckenflug nach Boston

First Class im neuen SWISS Air­bus A350 (c) SWISS

Bis 2031 sol­len zehn neue Air­bus A350 zur SWISS-Flotte sto­ßen. Das erste Ex­em­plar wird in den kom­men­den Wo­chen zu­nächst auf kur­zen Flü­gen in­ner­halb Eu­ro­pas zum Ein­satz kom­men, da­mit die Pi­lo­ten ihre prak­ti­sche Aus­bil­dung auf dem neuen Flug­zeug­mus­ter mög­lichst ef­fi­zi­ent ab­sol­vie­ren kön­nen. Der erste Pas­sa­gier­flug ist für den 25. Ok­to­ber 2025 von Zü­rich nach Mal­lorca ge­plant.

Vor­aus­sicht­lich am 20. No­vem­ber 2025 steht der erste Lang­stre­cken­flug nach Bos­ton an. Dann wer­den die Pas­sa­giere die neue Ka­bi­nen­aus­stat­tung erst­mals in Kom­bi­na­tion mit dem kürz­lich aus­ge­bau­ten Lang­stre­cken­ser­vice er­le­ben. Die neue Ka­bine wurde zu­sam­men mit der Luft­hansa Group kon­zi­piert und konnte da­durch ef­fi­zi­ent ent­wi­ckelt und zer­ti­fi­ziert wer­den.

