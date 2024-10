Hotel Berghof: Rooftop-Spa mit Infinity-Pool in St. Johann

Das Vier-Sterne-Su­pe­rior-Ho­tel Berg­hof in St. Jo­hann in Salz­burg – in der drit­ten Ge­ne­ra­tion von der Fa­mi­lie Ret­ten­wen­der ge­führt – steht nach um­fas­sen­den Um­bau­ten vor ei­ner Neu­eröff­nung. Auf die Gäste war­ten ein atem­be­rau­ben­der Ro­of­top-Spa mit In­fi­nity-Pool, ex­klu­sive Lu­xus­sui­ten und ein neu ge­stal­te­tes Gour­met­re­stau­rant.

Familientradition – neu definiert

Seit Jahr­zehn­ten steht der Berg­hof für Wärme und Herz­lich­keit. Wich­tige Werte, die auch durch den Um­bau nicht ver­lo­ren ge­hen. Denn die Fa­mi­lie Ret­ten­wen­der will auch in Zu­kunft da­für sor­gen, dass die Gäste in die fa­mi­liäre At­mo­sphäre ein­tau­chen, die den Berg­hof so ein­zig­ar­tig macht. Das Motto „Mein Platz. Mein Stück Zu­hause“ bleibt der Fo­kus bei der Neu­ge­stal­tung, die auf Ent­schleu­ni­gung, Ge­nuss und Au­then­ti­zi­tät setzt.

Ein Stück Zu­hause, mit­ten im Ur­laub: Die­ses Kon­zept rich­tet sich so­wohl an Paare als auch an Fa­mi­lien. Für Paare ste­hen Well­ness und das sport­li­che Ber­g­er­leb­nis im Vor­der­grund. Fa­mi­lien pro­fi­tie­ren von ei­nem um­fang­rei­chen In­house-Kids-An­ge­bot und le­ben ent­spannte Well­ness. Ge­mein­sam ge­nießt man fri­sche re­gio­nale Ku­li­na­rik im neuen, licht­durch­flu­te­ten Pan­ora­ma­re­stau­rant.

Ein­ge­bet­tet in die wun­der­schöne Re­gion rund um St. Jo­hann, bie­tet das Ho­tel Berg­hof un­ver­gess­li­che Na­tur­er­leb­nisse zu je­der Jah­res­zeit. Im Som­mer lo­cken traum­hafte Wan­der­wege und im Win­ter be­fin­det sich das Ho­tel di­rekt ge­gen­über dem Ski­ge­biet „Snow Space Salz­burg – Ski Amadé”.

Wellness für alle Generationen

Ein High­light der Neu­ge­stal­tung ist der Well­ness­be­reich, der so­wohl In­door- als auch Out­door-An­ge­bote um­fasst. Er­wach­sene kön­nen sich auf das ex­klu­sive Adults-only-Ro­of­top-Spa freuen, das mit ei­nem In­fi­nity-Pool, Ru­he­räu­men und ei­ner Pan­ora­ma­sauna bei ei­nem 360-Grad-Berg­blick zu je­der Jah­res­zeit ver­zau­bert.

In der be­stehen­den Sau­na­welt fin­den Er­wach­sene an­ge­nehme Wärme, Ent­span­nung und Wohl­be­fin­den. Fa­mi­lien ge­nie­ßen zu­sätz­lich den In­door-Pool und im Som­mer den Out­door-Pool mit Was­ser­rut­sche im wun­der­schö­nen Na­tur­gar­ten. Ob jung oder jung­ge­blie­ben: Alle wer­den im neuen Berg­hof neuen Frei­raum fin­den.

Wohlfühlort mit Wow-Effekt

Ho­tel Berg­hof /​ Fa­mi­lien Suite mit Berg­blick (c) Ho­tel Berg­hof

Der ar­chi­tek­to­nisch an­spruchs­volle Um­bau ver­spricht eine ein­la­dende At­mo­sphäre mit Wow-Ef­fekt. Die Liebe zum De­tail und die läs­sige Au­then­ti­zi­tät des Berg­hofs sor­gen da­für, dass sich die Gäste wie im ver­trau­ten Freun­des­kreis füh­len. Nichts ist ge­spielt, al­les kommt von Her­zen. Das Ho­tel bie­tet ak­tu­ell 65 Zim­mer – ver­teilt auf das Haupt­haus mit 43 Zim­mern und das Ne­ben­ge­bäude mit 22 Zim­mern.

Im Rah­men des Um­baus wird die Ka­pa­zi­tät auf 70 Zim­mer er­wei­tert. Statt klas­si­scher Ho­tel­zim­mer setzt der Berg­hof aber auf ex­klu­sive Un­ter­künfte mit mo­der­nen Ak­zen­ten wie pri­va­ten Sau­nen oder Ba­de­wan­nen auf dem Bal­kon. Na­tür­li­che Ma­te­ria­lien in Erd­tö­nen ver­mit­teln Klar­heit und Ge­bor­gen­heit. Be­gon­nen im April 2024, sol­len alle Um­bau­ar­bei­ten bis An­fang No­vem­ber 2024 ab­ge­schlos­sen sein.

www.hotel-berghof.com