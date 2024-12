Naturhotel Forsthofgut erhält gleich sechs Hauben von Gault&Millau

Das Na­tur­ho­tel Forst­hof­gut leis­tet er­neut ei­nen be­deu­ten­den Bei­trag zum Ruf der Ur­laubs­re­gion Leo­gang und Saal­fel­den als ku­li­na­ri­scher Hot­spot im Land Salz­burg: Gault&Millau hat das Fünf-Sterne-Ho­tel in die­sem Jahr gleich mit sechs Hau­ben aus­ge­zeich­net.

Ne­ben dem viel­fach prä­mier­ten Fine-Di­ning-Re­stau­rant „echt. gut es­sen.“ sind da­bei erst­mals auch das ja­pa­ni­sche See­re­stau­rant „Mi­zūmi“ und das tra­di­ti­ons­rei­che „1617“ Teil des pres­ti­ge­träch­ti­gen Ran­kings und da­mit alle drei À‑la-carte-Re­stau­rants des Ho­tels mit Hau­ben aus­ge­stat­tet.

Silva – Taste the Fo­rest (c) Na­tur­ho­tel Forst­hof­gut

Das Fine-Di­ning-Re­stau­rant „echt. gut es­sen.“ un­ter der Lei­tung von Kü­chen­chef Mi­chael Helf­rich wurde zum wie­der­hol­ten Mal mit drei Hau­ben und 16 Punk­ten aus­ge­zeich­net. Das Kon­zept über­zeugt mit krea­ti­ven, sai­so­na­len Acht-Gänge-Me­nüs, die durch kunst­volle Amu­ses-Bou­ches und Pe­tits Fours er­gänzt wer­den. Per­fekt ab­ge­stimmte Wein­be­glei­tun­gen und al­ko­hol­freie Pai­rings run­den das ku­li­na­ri­sche Er­leb­nis ab.

Wer das Forst­hof­gut kennt, weiß, dass nie­mals Still­stand herrscht. So war­tet auf die Gäste wie­der eine Neu­heit: Seit Mitte De­zem­ber prä­sen­tiert sich das „echt.gut.essen.“ un­ter dem neuen Na­men „Silva – Taste the Fo­rest“ in ei­nem mo­der­ni­sier­ten Look und mit ei­nem neuen Kü­chen­kon­zept, das die Ver­knüp­fung des Forst­hof­guts mit dem Wald in den Mit­tel­punkt stellt. Mit mo­der­ner Koch­kunst, die sich an al­ten Tra­di­tio­nen ori­en­tiert, wird der Ge­schmack und Duft des Wal­des so­wohl auf dem Tel­ler als auch im Glas zum Le­ben er­weckt.

Erst­mals prä­miert wurde das See­re­stau­rant „Mi­zūmi“. Sein fern­öst­li­ches Kon­zept wurde mit ei­ner Haube und 12,5 Punk­ten be­lohnt. Laut Gault&Millau lädt es zu ei­ner ge­schmack­li­chen Reise nach Asien ein, die von Ni­giri bis Ra­men reicht – be­glei­tet von ei­nem sorg­fäl­tig aus­ge­wähl­ten Sake-Pai­ring, das in Ös­ter­reich ein­zig­ar­tig ist.

„Die Aus­zeich­nun­gen von Gault&Millau sind für uns eine große Ehre und ein An­sporn, un­sere ku­li­na­ri­schen An­ge­bote ste­tig wei­ter­zu­ent­wi­ckeln. Mit drei prä­mier­ten Re­stau­rants bie­ten wir un­se­ren Gäs­ten eine ein­zig­ar­tige Band­breite an Ge­nuss­mo­men­ten – von Fine Di­ning über ja­pa­ni­sche Köst­lich­kei­ten bis hin zu tra­di­tio­nel­ler ös­ter­rei­chi­scher Kü­che.“ Gast­ge­ber Chris­toph Schmuck

Auch das his­to­ri­sche Re­stau­rant „1617“, das in ei­ner char­man­ten Bau­ern­stube mit 400-jäh­ri­ger Ge­schichte un­ter­ge­bracht ist und seit Mai 2023 seine Gäste in neu ge­stal­te­ten Räum­lich­kei­ten emp­fängt, wurde ge­wür­digt. Zwei Hau­ben und 13,5 Punkte be­stä­ti­gen die be­son­dere In­sze­nie­rung des Gas­tro­no­mie­kon­zep­tes „Ta­ble Side Ser­vice“, bei dem Spei­sen wie Beef Ta­tar, Fon­due oder Crêpe Su­zette di­rekt am Tisch zu­be­rei­tet wer­den.

Einzigartiges Spa auf 5.700 Quadratmetern

Einst als Forst­wirt­schafts­be­trieb und kleine Pen­sion ge­führt, gilt das Na­tur­ho­tel Forst­hof­gut heute als In­be­griff für Na­tur­ver­bun­den­heit, Hei­mat­liebe und Ruhe. Mit viel Herz­blut und Liebe zum De­tail füh­ren das Gast­ge­ber­paar Chris­tina und Chris­toph Schmuck das tra­di­ti­ons­rei­che Fünf-Sterne-Haus. 109 Zim­mer und Sui­ten – viele da­von mit atem­be­rau­ben­dem Berg­pan­orama – er­strah­len in ei­nem al­pi­nen De­sign mit mo­der­nen Ele­men­ten.

Ru­he­su­chende ent­flie­hen dem All­tag im 5.700 Qua­drat­me­ter gro­ßen wald­SPA, at­men bei ei­ner Be­hand­lung auf ei­ner Wald­lich­tung tief durch oder zie­hen ihre Run­den im Ba­de­see. Kleine Gäste kom­men den hei­mi­schen Tie­ren im Pinz­gauer mi­ni­GUT – dem haus­ei­ge­nen klei­nen Bau­ern­hof – nä­her. Mit sei­ner ex­po­nier­ten Lage am Fuße der Leo­g­an­ger Stein­berge ist das Forst­hof­gut zu­dem der ideale Aus­gangs­punkt für zahl­rei­che Ak­ti­vi­tä­ten wie Ski­fah­ren, Wan­dern oder Moun­tain­bi­ken in der Leo­g­an­ger Berg­welt.

www.forsthofgut.at