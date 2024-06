Salzburg: Soulsisters’ Hotel bringt frischen Wind nach Kaprun

Soul­sis­ters’ ist ein Name, der nicht nur für das Ei­gen­tü­me­rin­nen-Duo steht, son­dern auch das Ho­tel­kon­zept ver­kör­pert: Im Vier-Sterne-Su­pe­rior-Well­ness-Ho­tel Soul­sis­ters’ im Zen­trum von Ka­prun im Land Salz­burg wird lo­kale Gast­freund­schaft mit mo­der­nem Touch neu de­fi­niert.

Ge­führt vom wohl jüngs­ten Ho­te­lier-Duo in Ka­prun, ver­ei­nen zwei Power-Schwes­tern tra­di­tio­nel­len al­pi­nen Charme mit kos­mo­po­li­ti­scher Ele­ganz und be­wei­sen, dass sich Ge­gen­sätze durch­aus an­zie­hen und funk­tio­nie­ren. Es ist ein Hot­spot für De­sign­lieb­ha­ber und Ge­nie­ßer, die das Au­ßer­ge­wöhn­li­che su­chen.

Aus dem ehe­ma­li­gen Ho­tel An­to­nius der El­tern in Ka­prun ent­stand das Soul­sis­ters’ Ho­tel in neuem Kleid und fernab von dem, was Ka­prun bis dato zu Ge­sicht be­kam. Wei­ter­ge­führt in drit­ter Fa­mi­li­en­ge­ne­ra­tion von den Ge­schäfts­füh­re­rin­nen Jes­sica Leit­ner-Reit­zer und Jen­ni­fer Fra­nic-Reit­zer, sor­gen die bei­den Soul­sis­ters’ für fri­schen Flair im Salz­bur­ger Land.

Ge­gen­sätze, die sich an­zie­hen, er­wei­sen sich als Spiel der Kon­traste und ein Kon­zept, das auf­geht – mit ei­ner ge­teil­ten Vi­sion und dem ge­mein­sa­men Ziel, eine mo­derne In­ter­pre­ta­tion al­pi­ner Gast­freund­schaft zu schaf­fen. Dank idyl­li­scher Lage am haus­ei­ge­nen Na­tur­teich, mo­derns­ten „Feel-Good-Areas“ und 56 ex­qui­si­ten Zim­mern setzt das Vier-Sterne-Su­pe­rior-Ho­tel neue Maß­stäbe in Sa­chen De­sign, Ku­li­na­rik und Gäs­te­er­leb­nis.

Soulsisters´ Lifestyle

Soul­sis­ters /​ Life­style Suite (c) Mat­thias Leit­ner

Auch die Ar­chi­tek­tur und das In­te­ri­eur des Ho­tels sind eine Hom­mage an die Har­mo­nie aus Ge­gen­sät­zen. Klare, mo­derne Li­nien tref­fen auf warme Tex­tu­ren und schaf­fen eine At­mo­sphäre, die man nicht nur sieht, son­dern fühlt. Die Phi­lo­so­phie des Fa­mi­li­en­be­triebs ist es da­bei, den Gäs­ten nicht nur ei­nen Raum, son­dern ein Er­leb­nis zu bie­ten, das sich durch In­ten­si­tät und die Dy­na­mik von Po­la­ri­tä­ten aus­zeich­net.

„Wir sind beide mit der Ho­tel­le­rie groß ge­wor­den und die­ses El­tern­haus steht seit un­se­rer Kind­heit für un­se­ren ganz per­sön­li­chen Kraft­platz. Als Schwes­tern könn­ten wir beide nicht ver­schie­de­ner sein – und so ha­ben wir auch un­ser Ho­tel als eine Hom­mage an den Kon­trast ge­stal­tet, der uns die In­ten­si­tät des Le­bens spü­ren lässt.” Jes­sica Leit­ner-Reit­zer und Jen­ni­fer Fra­nic-Reit­zer, Ge­schäfts­füh­re­rin­nen des Soul­sis­ters’

Von luf­ti­gen Loft Zim­mern bis hin zu lu­xu­riö­sen Life­style-Sui­ten bie­tet jede Un­ter­kunft eine ein­zig­ar­tige At­mo­sphäre. De­sign und Kom­fort ge­hen Hand in Hand, um Räume zu schaf­fen, die nicht nur ein­la­dend sind, son­dern auch in­spi­rie­ren – ob der Blick nun auf das Berg­pan­orama oder die de­tail­ver­liebte Ein­rich­tung fällt. Auch ein Ur­laub mit dem Vier­bei­ner ist im hun­de­freund­li­chen Soul­sis­ters’ mög­lich – so­gar mit Ex­tras wie ei­nem Be­grü­ßungs­ge­tränk im Napf und ei­nem Dog­sty­ler-Hun­de­bett.

Soulsisters´ Kitchen

Soul­sis­ters /​ Pool (c) Mi­chael Kli­misch /​ Well­ho­tel

Das Herz­stück des ku­li­na­ri­schen An­ge­bots ist das Á la Carte Re­stau­rant „Soul­sis­ters’ Kit­chen”, das eine tra­di­tio­nelle Kü­che mit ei­nem Twist aus exo­ti­schen Su­per­foods und in­ter­na­tio­na­len Ein­flüs­sen ver­eint. Zu­dem wird das Stre­ben nach ei­ner hau­ben­ge­krön­ten Gour­met-Kü­che die­sen Som­mer im neuen Hau­ben­re­stau­rant “Why Not – Gour­met­food Dar­ling?” mit sechs ex­klu­si­ven Ti­schen un­ter der Lei­tung des erst 24-jäh­ri­gen Kü­chen­chefs Ja­kub Ra­dina wei­ter in­ten­si­viert.

Ob herz­hafte lo­kale Spe­zia­li­tä­ten oder in­no­va­tive, ge­sunde Krea­tio­nen: Die Kü­che des Soul­sis­ters’ ver­spricht ein Ge­schmacks­er­leb­nis, das so­wohl den Kör­per als auch die Seele nährt. Für ei­nen star­ken Start in den Mor­gen sorgt der lie­be­voll ge­deckte Früh­stücks­tisch. Von He­althy Star­ters aus bun­ten Su­per­foods bis zu haus­ge­mach­ten, ge­sun­den Früh­stücks-Krea­tio­nen bie­tet das Buf­fet eine breite und ge­sunde Aus­wahl. Wer es klas­sisch mag, beißt in ein fri­sches Kip­ferl mit sü­ßer Ma­ril­len­mar­me­lade.

Soulsisters´ Hideaway

Das Spa im Soul­sis­ters’ de­fi­niert Well­ness auf mehr als 1.000 Qua­drat­me­tern mit ei­nem er­fri­schen­den Kon­zept neu. Das „Adults Only Hidea­way Spa” mit Sau­nen, Whirl­pool, Him­mel­bet­ten und Zu­gang zur Gar­ten-Out­door-Area und die „Li­ving Pool Area” samt In­door-PooI und Wohl­fühl­zim­mer la­den zur Re­ge­ne­ra­tion ein. Eine Ter­rasse, ein Na­tur­schwimm­teich und ein Fit­ness­raum mit Pan­ora­ma­aus­blick run­den das Well­ness-An­ge­bot ab.

Au­ßer­halb des Soul­sis­ters’ ge­nie­ßen die Gäste in Ka­prun zu je­der Jah­res­zeit die per­fekte Zen­trums­lage. Im Win­ter er­reicht man den Ein­stieg ins Fa­mi­lien-Ski­ge­biet in we­ni­ger als drei Au­to­mi­nu­ten. Die Ski­bus-Hal­te­stelle be­fin­det sich di­rekt vor dem Haus. Im Som­mer war­ten zahl­rei­che Ak­ti­vi­tä­ten in den Ber­gen und am See – und ins weit­läu­fige Wan­der- und Rad­we­ge­netz so­wie auf die Loi­pen star­tet man di­rekt vom Ho­tel aus.

