Sommer in Gastein: Natur und Kultur im Tal und auf dem Berg

Der Som­mer in Gas­tein im Salz­bur­ger Land bringt eine Fülle an High­lights mit Na­tur und Kul­tur auf dem Berg und im Tal. So ist etwa der Gas­tei­ner Hö­hen­weg nach der Win­ter­sperre wie­der für Be­su­cher ge­öff­net – und mit ihm die spek­ta­ku­läre Ga­dau­ne­rer Schlucht, die im Herbst 2024 vom ORF zum schöns­ten Platz Ös­ter­reichs ge­kürt wurde.

Diese und wei­tere Na­tur­ju­we­len des Gas­tei­ner­tals er­rei­chen die Gäste mit öf­fent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln ganz ohne zu­sätz­li­che Kos­ten – dank des neuen „Guest Mo­bi­lity Ti­ckets” des Salz­bur­ger Ver­kehrs­ver­bun­des. Die Berg­bah­nen brin­gen die Gäste wie­der hoch hin­aus zu Gip­fel­er­leb­nis­sen, Sonn­wend­feu­ern und Kon­zer­ten auf mehr als 2.000 Me­tern – und im Tal lo­cken gleich meh­rere Ju­bi­läen.

Der schönste Platz Österreichs

Ga­dau­ne­rer Schlucht (c) Marktl Pho­to­gra­phy

Die Ga­dau­ne­rer Schlucht in Bad Hof­gas­tein wurde im Ok­to­ber 2024 in der ORF-Sen­dung „9 Plätze – 9 Schätze” zum schöns­ten Platz Ös­ter­reichs ge­kürt. Da­mit ist sie der erste Salz­bur­ger Na­tur­schau­platz, der diese seit 2014 ver­ge­bene Aus­zeich­nung er­hält. Die wild­ro­man­ti­sche Schlucht ist Teil des be­lieb­ten „Gas­tei­ner Hö­hen­we­ges” und über­zeugt durch ihre Na­tur­be­las­sen­heit und den 50 Me­ter lan­gen, be­geh­ba­ren Ka­tha­ri­na­stol­len mit Was­ser­fall­blick.

Erlebnisse auf dem Berg und in den Thermen

100 Jahre Gars­ten­auer Kon­gress­zen­trum Bad Gas­tein (c) Gastein74 /​ Mändl Ju­lian /​ Kon­gress­haus Bad Gas­tein

Die Stub­ner­ko­gel­bahn hat die Sai­son be­reit Mitte Mai er­öff­net. Auf der Hän­ge­brü­cke und den Platt­for­men „Glock­ner­blick“ und „Tal­blick“ war­ten spek­ta­ku­läre Aus­bli­cke. Ab 19. Juni führt die Schlos­salm­bahn täg­lich zu Fa­mi­li­en­aben­teu­ern mit Klet­ter­stei­gen, Er­leb­nis­we­gen und Na­tur­spiel­plät­zen. Ab 27. Juni la­den der idyl­li­sche Spie­gel­see, ein Wald­spiel­platz und die spek­ta­ku­lä­ren „Him­mels­schau­keln” am Fuls­eck zum Ver­wei­len ein – und der Grau­ko­gel lockt ab 4. Juli mit dem „Zir­ben­weg”.

Die Fel­sen­therme fei­ert im Som­mer 2025 den 100. Ge­burts­tag ih­res Ar­chi­tek­ten Ger­hard Gars­ten­auer mit ei­ner Aus­stel­lung und ei­nem Film. Dar­über hin­aus gibt es Som­mer­ak­tio­nen wie Klang­scha­len­mas­sa­gen und ein sai­so­na­les Auf­guss­pro­gramm. Auch die Al­pen­therme Gas­tein bie­tet von Stand-Up-Pad­deln über Aqua Jog­ging bis zu ei­ner „La­tin Pool Party” beim „Tanz:Fest” ein viel­sei­ti­ges Som­mer­pro­gramm – er­gänzt durch das neue Aqua­rium mit Ein­bli­cken in die Un­ter­was­ser­welt.

Neues Gäste-Ticket und sanierte Bahnhöfe

ÖBB (c) Gas­tei­ner­tal Tou­ris­mus GmbH /​ Mi­chael Koe­nigs­ho­fer

Ab Mai 2025 steht Gäs­ten im Salz­bur­ger Land das neue Guest Mo­bi­lity Ti­cket des Salz­bur­ger Ver­kehrs­ver­bun­des zur Ver­fü­gung, das eine kos­ten­lose Nut­zung al­ler öf­fent­li­chen Ver­kehrs­mit­tel wäh­rend des Auf­ent­halts er­mög­licht. Er­gänzt wird das nach­hal­tige Mo­bi­li­täts­an­ge­bot durch ÖBB 360° Ser­vices für die „letzte Meile“ so­wie ein E‑­Car-Sha­ring-An­ge­bot von BÄM Mo­bi­lity im Gas­tei­ner­tal.

Zeit­gleich schrei­tet die Mo­der­ni­sie­rung der Bahn­höfe in Bad Gas­tein, Bad Hof­gas­tein und Dorf­gas­tein voran, ab 14. Juli 2025 sol­len sie wie­der für den Zug­ver­kehr ge­öff­net wer­den und beste An­bin­dung an das eu­ro­päi­sche Bahn­netz bie­ten. Auch der Tau­ern­tun­nel wird nach Sa­nie­rungs­ar­bei­ten wie­der für den Zug­ver­kehr ge­öff­net, die Au­to­schleuse der Tau­ern­bahn soll be­reits ab 5. Juli öff­nen. Da­mit wird die wich­tige Nord-Süd-Ver­bin­dung wie­der her­ge­stellt, auch der Alpe-Adria-Rad­weg ist da­mit wie­der be­fahr­bar.

15 Jahre sommer.frische.kunst. und 30 Jahre Bauernherbst

30 Jahre Bau­ern­herbst und 40 Jahre Dorf­fest (c) Gas­tei­ner­tal Tou­ris­mus GmbH, Fo­to­ate­lier Wol­kers­dor­fer

Gleich meh­rere Ju­bi­läen ste­hen in die­sem Event-Som­mer im Mit­tel­punkt. 15-jäh­ri­ges Be­stehen fei­ert das Fes­ti­val sommer.frische.kunst. von 26. Juni bis 31. Au­gust mit ei­nem hoch­ka­rä­ti­gen Pro­gramm, dar­un­ter eine Son­der­aus­stel­lung zu 100 Jahre Ger­hard Gars­ten­auer, eine Ju­bi­lä­ums­aus­stel­lung mit Künst­lern der letz­ten Jahre und die Kunst­messe art:badgastein in Ko­ope­ra­tion mit der Po­si­ti­ons Ber­lin Art Fair.

Auf zeit­ge­nös­si­sche Kunst folgt ge­leb­tes Brauch­tum. Der Salz­bur­ger Bau­ern­herbst fei­ert am 23. Au­gust 30 Jahre, dann wird mit Her­rei­tern, Schnal­zern, Mu­sik­ka­pelle, re­gio­na­ler Ku­li­na­rik und ei­nem Um­zug mit ge­schmück­ten Wa­gen in Dorf­gas­tein der Bau­ern­herbst fei­er­lich er­öff­net. Be­reits am Vor­tag lädt Dorf­gas­tein zum 40-jäh­ri­gen Ju­bi­läum vom Dorf:Fest. Zu den wei­te­ren High­lights im Bau­ern­herbst-Pro­gramm zäh­len der Schwert­tanz in Böck­stein am 7. Sep­tem­ber, ein Brauch mit berg­bau­li­cher Tra­di­tion, so­wie der Schaf­ab­trieb im Nass­feld am 13. Sep­tem­ber, bei dem rund 1.500 Tiere spek­ta­ku­lär ins Tal zu­rück­keh­ren.

Gastein für Feinschmecker

Din­ner am Was­ser­fall (c) TVB Bad Gas­tein, Marktl Pho­to­gra­phy

Nicht nur im Win­ter, son­dern auch im Som­mer tischt Gas­tein be­son­dere Ge­nuss­mo­mente auf. Ganz neu ist das Din­ner am Bad Gas­tei­ner Was­ser­fall, das von 22. Mai bis 18. Sep­tem­ber ein­mal pro Mo­nat aus­ge­rich­tet wird, ein ex­klu­si­ves Er­leb­nis di­rekt am Was­ser­fall mit köst­li­chen re­gio­na­len Spe­zia­li­tä­ten.

Eine be­son­dere Emp­feh­lung ist auch der Wald:Brunch auf ei­ner Lich­tung im An­ger­tal. An je­dem Sonn­tag vom 29. Juni bis 7. Sep­tem­ber 2025 wird in­mit­ten der Na­tur ein Sie­ben-Gänge-Menü ser­viert. Das Green Event wurde mit dem Zip­fer Tou­ris­mus­preis aus­ge­zeich­net. Wer vor und zwi­schen dem Ge­nie­ßen ak­tiv sein will, mel­det sich für die ku­li­na­ri­sche Alm­wan­de­rung in Sport­gas­tein, die wö­chent­lich vom 4. Juli bis 29. Au­gust statt­fin­det, oder die ku­li­na­ri­sche Hof­wan­de­rung vom 9. Sep­tem­ber bis 14. Ok­to­ber an.

Klassik auf über 2.000 Metern Höhe

Berg Klas­sik 2023 (c) Gas­tei­ner­tal Tou­ris­mus GmbH, Fo­to­ate­lier Wol­kers­dor­fer

Die Phil­har­mo­nie Salz­burg lädt von 23. Mai bis 17. Ok­to­ber zu über 60 kos­ten­lo­sen Kon­zer­ten auf der Alm, im Wald und im Kon­zert­saal. Hö­he­punkt ist die Berg:Klassik, bei der am 18. Juli ein 40-köp­fi­ges Or­ches­ter auf der Schlos­salm auf über 2.000 Me­tern See­höhe Werke von Sme­tana, Dvořák und El­gar zum Bes­ten gibt. Mit den tra­di­ti­ons­rei­chen Kur­kon­zer­ten im Mer­an­g­ar­ten und im Wie­ner Saal be­wahrt Bad Gas­tein zwi­schen 21. Juni und 1. Sep­tem­ber eine mitt­ler­weile sel­ten ge­wor­dene Kon­zert­tra­di­tion in Ös­ter­reich.

Ro­cki­gere Töne schla­gen Piz­zera & Jaus am 22. Au­gust beim Open-Air-Kon­zert in der Al­pen­arena an. Wei­tere Kon­zert­for­mate wie summer.jazz.in.the.city vom 25. Juni bis 27. Au­gust, Ve­ro­nika, der Lenz ist da vom 6. bis 9. Juni, die Kammermusik:Reihe vom 10. Sep­tem­ber bis 15. Ok­to­ber oder der Jazz­herbst Gas­tein vom 8. bis 12. Ok­to­ber be­rei­chern den Som­mer und Herbst mit viel Ab­wechs­lung.

Weitere Event-Highlights

Berge in Flam­men (c) Gas­tei­ner­tal Tou­ris­mus GmbH

Am­bassa­dors of Mu­sic: 19. Juni bis 23. Juli 2025

Berge in Flam­men: 21. Juni 2025

Tanz:Fest Gas­tein: 2. bis 6. Juli 2025

yu­nion Yoga Fes­ti­val: 25. bis 31. Au­gust 2025

Mu­sic in the alps: 5. bis 15. Au­gust 2025

Kammermusik:Reihe: 10. Sep­tem­ber bis 15. Ok­to­ber 2025

Yo­ga­herbst Gas­tein: 17. bis 26. Ok­to­ber 2025

