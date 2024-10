Kanada: Michelin-Keys für die besten Hotels der Provinz Quebec

Das Au­berge Saint-An­toine in Qué­bec City und das Ma­noir Ho­vey in North Had­ley im Can­tons de l’Est wur­den vom Guide Mi­che­lin so­eben als erste Ho­tels in der ka­na­di­schen Pro­vinz Que­bec mit zwei von drei mög­li­chen „Mi­che­lin-Keys” aus­ge­zeich­net.

Die „Mi­che­lin-Keys” sind die höchste An­er­ken­nung des fran­zö­si­schen „Guide Rouge“ in der Ho­tel­le­rie und spie­geln das wi­der, was die Mi­che­lin-Sterne für die Gas­tro­no­mie be­deu­ten. Die neue Klas­si­fi­zie­rung, die An­fang 2024 ein­ge­führt wurde, be­wer­tet da­bei die Ho­tels in fünf Kri­te­rien – „Ar­chi­tek­tur und De­sign”, „Ser­vice­qua­li­tät”, „Per­sön­lich­keit und Cha­rak­ter”, „Preis-Leis­tungs­ver­hält­nis” und „Bei­trag zu lo­ka­len Er­leb­nis­sen”.

Ne­ben dem Au­berge Saint-An­toine in Que­bec City und dem Ma­noir Ho­vey in North Had­ley im Can­tons de l’Est mit je­weils zwei Mi­che­lin-Keys wur­den sechs Ho­tels mit ei­nem „Mi­che­lin-Key” aus­ge­zeich­net. Dar­un­ter be­fin­den sich gleich vier Häu­ser in Mont­real, von de­nen zwei hin­ter präch­ti­gen Fas­sa­den aus dem 19. Jahr­hun­dert be­hei­ma­tet sind – das Le Mount Ste­phen und das Le Place d’Ar­mes Ho­tel & Sui­tes.

Das Ho­tel Le Ger­main be­ein­druckt wie­derum mit sei­ner mo­der­nen Ar­chi­tek­tur im Stil der 1960er-Jahre und das Le Pe­tit Ho­tel mit sei­ner ge­müt­li­chen At­mo­sphäre als klas­si­sches Bou­ti­que­ho­tel. Eben­falls über ei­nen „Mi­che­lin-Key” dür­fen sich das Ho­tel Quint­essence in Mont Trem­blant in der Re­gion Lau­rent­i­des und das Le Ger­main Char­le­voix Ho­tel & Spa im be­lieb­ten Künst­ler­ort Baie-St-Paul am Sankt-Lo­renz-Strom freuen.

www.bonjourquebec.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.