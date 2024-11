Hongkong im Detail: Diese Stadtviertel sollten Sie gesehen haben

Die asia­ti­sche Mil­lio­nen­me­tro­pole Hong­kong be­ein­druckt nicht nur mit fu­tu­ris­ti­schen Wol­ken­krat­zern, son­dern auch mit ei­ner Fülle an be­son­de­ren Stadt­vier­teln und aus­ge­fal­le­nen Spots, die zum Ent­de­cken ein­la­den.

Da­bei er­zählt je­des Vier­tel auf char­mante Weise seine ei­gene Ge­schichte. Ob künst­le­ri­sches Flair, his­to­ri­sches Am­bi­ente oder hippe und mo­derne Ein­flüsse: In Hong­kongs Stadt­vier­teln kommt je­der Be­su­cher auf seine Kos­ten.

Sham Shui Po – Authentisches Hongkong

Sham Shui Po (c) Hong Kong Tou­rism Board

Wer au­then­ti­sches Flair, his­to­ri­schen Charme und ein­fa­che Dinge ab­seits von Glanz und Gla­mour liebt, kommt im ehe­ma­li­gen Ar­bei­ter­vier­tel Sham Shui Po ganz auf seine Kos­ten. Nörd­lich der Boun­dary Street trifft eine be­schei­dene Ar­chi­tek­tur auf viel­fäl­tige Stra­ßen­märkte für Schnäpp­chen­jä­ger mit güns­tig er­werb­ba­ren Mode- und Elek­tro­ar­ti­keln. Auch köst­li­ches Street­food und Nu­del­ge­richte mit Mi­che­lin-Emp­feh­lung für we­ni­ger als 50 Hong Kong Dol­lar sind hier zu fin­den.

Old Town Central – Gegensätze ziehen einander an

Old Town Cen­tral (c) Hong Kong Tou­rism Board

Gla­mou­röse Ge­bäude und welt­be­kannte At­trak­tio­nen cha­rak­te­ri­sie­ren das Stadt­bild von Hong­kong. Doch wie wurde die Me­tro­pole zur pul­sie­ren­den Groß­stadt? Die his­to­ri­sche Spu­ren­su­che führt nach Old Town Cen­tral – ei­nem der äl­tes­ten Be­zirke der Stadt. Hier fin­den die Be­su­cher ne­ben jahr­hun­der­te­al­ten Tem­peln, denk­mal­ge­schütz­ten Bau­ten, schrä­gen Stra­ßen und quir­li­gen Gas­sen auch mo­derne Ga­le­rien, Con­cept Stores und au­then­ti­sche Tee­häu­ser ne­ben Ate­liers und Snack­stän­den. Das Vier­tel prä­sen­tiert so­mit den Cha­rak­ter, den Hong­kong in die Welt trägt – eine bunte Viel­falt ge­paart mit re­gio­na­len Wur­zeln und in­ter­na­tio­na­ler Aus­rich­tung.

West Kowloon – ein Muss für Kultur-Fans

Bahn­hof West Kow­loon (c) Em­ma­nuel Ap­piah via Un­s­plash

Als neues und auf­stre­ben­des Kul­tur­zen­trum Hong­kongs bie­tet West Kow­loon ei­nen fas­zi­nie­ren­den Mix aus Kunst, Kul­tur und ur­ba­nem Le­ben. Das Herz­stück des Vier­tels ist der West Kow­loon Cul­tu­ral Dis­trict, der als ei­nes der größ­ten Kul­tur­pro­jekte der Welt gilt. Das weit­läu­fige Ge­biet be­hei­ma­tet ei­nige der be­deu­tends­ten Ein­rich­tun­gen Asi­ens – dar­un­ter das M+ Mu­seum, das Hong Kong Pa­lace Mu­seum und das Xiqu Centre. In krea­ti­ven Aus­stel­lun­gen, Auf­füh­run­gen und Pro­gram­men wer­den so­wohl tra­di­tio­nelle als auch zeit­ge­nös­si­sche Kunst­for­men ze­le­briert.

Temple Street – der Nachtmarkt von Hongkong

Temple Street (c) Hong Kong Tou­rism Board

In der Temple Street kom­men Gour­mets voll und ganz auf ihre Kos­ten. An den vie­len Es­sens­stän­den wer­den tra­di­tio­nelle Spei­sen, kleine Snacks und hei­mi­sche Sü­ßig­kei­ten ver­kauft, die je­des Herz hö­her schla­gen las­sen. Von fri­schen Dim-Sum-Spe­zia­li­tä­ten über ge­grillte Mee­res­früchte bis zu köst­li­chen Nu­del­sup­pen oder Pfef­fer­ku­chen fin­den sich hier lo­kale und glo­bale Ge­richte wie­der. Aber auch tren­dige Mo­de­schätze, Elek­tro­nik und tra­di­tio­nelle chi­ne­si­sche Sou­ve­nirs ste­hen zum Ver­kauf. So lädt die Temple Street die Be­su­cher und die Ein­hei­mi­schen zum Fla­nie­ren ein und sorgt mit kul­tu­rel­len An­ge­bo­ten – wie bei­spiels­weise kan­to­ne­si­schen Opern­auf­füh­run­gen – dar­über hin­aus für ein bun­tes Un­ter­hal­tungs­pro­gramm.

Movie Route – Filmgeschichte in Hongkong

Mit sei­ner im­po­san­ten Ar­chi­tek­tur und ein­drucks­vol­len Ku­lisse wurde Hong­kong in den letz­ten Jahr­zehn­ten zum Schau­platz zahl­rei­cher na­tio­na­ler und in­ter­na­tio­na­ler Filme. Des­halb lädt das Hong Kong Tou­rism Board aben­teu­er­lus­tige Film­fans ein, die Mo­vie Me­tro­pole auf eine be­son­dere Weise zu ent­de­cken. Die da­für kon­zi­pierte „Mo­vie Route” ist eine Hom­mage an die Film­ge­schichte Hong­kongs und bie­tet gleich­zei­tig die Mög­lich­keit, die Stadt aus ei­ner neuen Per­spek­tive ken­nen­zu­ler­nen.

Die Er­leb­nis­tour führt zu spek­ta­ku­lä­ren Dreh­or­ten aus Fil­men wie “The Dark Knight” im Two ifc (In­ter­na­tio­nal Fi­nance Cen­ter) in Old Town Cen­tral und zu Ja­ckie Chan’s Block­bus­ter “Rush Hour”, der an der be­rühm­ten Po­li­zei­sta­tion in Yau Ma Tei ge­dreht wurde – oder zu ei­nem der be­kann­tes­ten Dreh-Spots nach Vic­to­ria Har­bour, wo die Be­su­cher die atem­be­rau­bende Sky­line ge­nie­ßen kön­nen. De­tail­lierte Kar­ten und Füh­run­gen zur „Mo­vie Route” bie­tet das Hong Kong Tou­rism Board on­line an.

