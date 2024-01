Hongkong: Tipps für faszinierende Ein- und Ausblicke bei Nacht

Wenn die Sonne über der Sky­line von Hong­kong ver­sinkt und die Nacht an­bricht, er­wacht die Stadt zu neuem Le­ben. Tren­dige Ro­of­top-Bars, erst­klas­sige Re­stau­rants, span­nende Spa­zier­gänge und fas­zi­nie­rende Aus­bli­cke er­öff­nen Nacht­schwär­mern eine Welt viel­fäl­ti­ger Mög­lich­kei­ten.

Bars und Restaurants

Man­da­rin Ori­en­tal Hong Kong_​© Hong Kong Tou­rism Board

Das Hong­kon­ger Nacht­le­ben bie­tet eine enorme Viel­falt und war­tet mit ei­ner un­end­li­chen Aus­wahl an Bars und Re­stau­rants auf. Ei­nen atem­be­rau­ben­den Aus­blick auf den Vic­to­ria Har­bour ha­ben die Gäste von den Ro­of­top-Bars – bei­spiels­weise vom „Ozone” im The Ritz-Carl­ton, die als höchste Ro­of­top-Bar Asi­ens gilt. Im „Aqua” in Tsim Sha Tsui ge­nießt man wie­derum aus­ge­zeich­nete Cock­tails vor gran­dio­ser Hoch­haus­ku­lisse.

Mi­che­lin-Sterne-Re­stau­rants wie das „Lung King Heen” und das „T’ang Court”, das tra­di­tio­nelle Ge­richte wie ge­bra­te­nen Hum­mer und Pe­king-Ente mit ei­nem mo­der­nen Twist ser­viert, er­freuen sich ebenso gro­ßer Be­liebt­heit wie die Stra­ßen­stände, die ein au­then­ti­sches ku­li­na­ri­sches Er­leb­nis für klei­nes Geld be­reit­hal­ten.

Bei Nacht geöffnete Attraktionen

Hong­kong bei Nacht (c) travel4news /​ Eli­sa­beth Ka­pral

Wenn man Hong­kongs Se­hens­wür­dig­kei­ten in ei­nem neuen Licht er­le­ben möchte, darf ein Be­such des Hong Kong Ob­ser­va­tion Wheel nicht feh­len. Denn das Rie­sen­rad taucht die Ufer­pro­me­nade bei Dun­kel­heit in ein schil­lern­des Far­ben­spiel. Im „Temple Street Night Mar­ket” ha­ben die Be­su­cher in­des die Mög­lich­keit, bis spät in die Nacht Mit­bring­sel zu er­ste­hen und köst­li­ches lo­ka­les Street­food zu pro­bie­ren.

Um das Lich­ter­meer der Stadt von oben zu be­wun­dern, emp­fiehlt sich ein Be­such der „Sky Ter­race 428”. Sie ist mit 428 Me­tern die höchste Aus­sichts­platt­form Hong­kongs. Aber auch das „Sky100” – die ein­zige über­dachte Aus­sichts­platt­form der Stadt – bie­tet ei­nen 360-Grad-Blick auf Hong­kong Is­land, Vic­to­ria Har­bour, die Halb­in­sel Kow­loon und Tai Mo Shan.

Wanderungen zum Sonnenuntergang

Hong Kong Great Out­doors © Hong Kong Tou­rism Board

Ein Tipp für alle Na­tur­lieb­ha­ber, die Hong­kongs grüne Seite ab­seits der Hoch­haus­schluch­ten ent­de­cken möch­ten, ist eine Wan­de­rung zum Son­nen­un­ter­gang. Be­ein­druckte Aus­bli­cke auf das Hoch­haus­meer der Me­tro­pole hält zum Bei­spiel der „Peak Cir­cle Walk” be­reit, wenn die un­ter­ge­hende Sonne den Him­mel in die in­ten­sivs­ten Farb­töne taucht und eine ma­gi­sche At­mo­sphäre schafft.

Wer es sport­li­cher mag, dem sei der Auf­stieg zum Sun­set Peak emp­foh­len. Durch grüne Wäl­der und ma­le­ri­sche Land­schaf­ten geht es hin­auf zum Gip­fel. Hier war­tet dann ein ein­drucks­vol­ler Be­weis für die na­tür­li­che Schön­heit Hong­kongs, der sei­nen Be­su­chern ei­nen Ort der Ruhe ab­seits des hek­ti­schen Stadt­trei­bens bie­tet.

Einkaufen bis spät in die Nacht

Mong Kok (c) Cat­girl­mu­tant via Un­s­plash

Hong­kong ist ein Pa­ra­dies für Shop­a­ho­lics. Sie kön­nen be­liebte Nacht­märkte wie den „La­dies’ Mar­ket” und die „Snea­ker Street” in Mong Kok er­kun­den, die bis spät in die Nacht hin­ein kei­nen Ein­kaufs­wunsch un­er­füllt las­sen – von Mode und Elek­tro­nik bis zu Street Food und skur­ri­len Sou­ve­nirs. Viele Ein­hei­mi­sche und Be­su­cher ge­nie­ßen die Märkte we­gen ih­rer aus­ge­las­se­nen At­mo­sphäre.

Nächt­li­che Ver­an­stal­tun­gen und Fes­ti­vals sind aus dem Ka­len­der der Stadt oh­ne­dies nicht mehr weg­zu­den­ken. Beste Bei­spiele sind das „Hong Kong Wine & Dine Fes­ti­val” im Ok­to­ber, der Sil­ves­ter-Count­down am Vic­to­ria Har­bour mit sei­nem spek­ta­ku­lä­ren Feu­er­werk und das chi­ne­si­sche Neu­jahrs­fest im Fe­bruar, wenn die Me­tro­pole 15 Tage lang bis weit in die Nacht hin­ein fei­ert. Ein High­light ist da­bei das La­ter­nen­fest mit sei­nen leuch­ten­den, tier­för­mi­gen La­ter­nen, die über den Nacht­him­mel tan­zen.

