Berlin: Neue Attraktionen, Hotels, Restaurants und Rooftop-Bars

Es ist Zeit für neue Ein­drü­cke in Ber­lin: Mit spek­ta­ku­lä­ren At­trak­tio­nen, im­mersi­ven Aus­stel­lun­gen und stil­vol­len Ro­of­top-Bars bie­tet die deut­sche Haupt­stadt wie­der zahl­rei­che neue Orte, die nur dar­auf war­ten, ent­deckt zu wer­den.

(c) Up­side Down Ber­lin

Ein High­light im wah­ren Sinn des Wor­tes mit Ner­ven­kit­zel auf höchs­tem Ni­veau ist die neu­este At­trak­tion auf der Dach­ter­rasse des Park Inn by Ra­dis­son Ber­lin Alex­an­der­platz. Denn hier be­fin­det sich Eu­ro­pas höchste Schau­kel in 120 Me­tern Höhe mit Blick über ganz Ber­lin. Wa­ge­mu­tige kön­nen mit dem „High Swing“ bis Ende Ok­to­ber den ul­ti­ma­ti­ven Ad­re­na­lin­kick er­le­ben.

„Tal­fahrt“ heißt es da­ge­gen bei der Ber­li­ner Na­tur-Bob­bahn am Kien­berg, der di­rekt an die „Gär­ten der Welt” an­grenzt. Auf der seit kur­zem wie­der er­öff­ne­ten, rund 500 Me­ter lan­gen Stre­cke ra­sen die Bobs mit bis zu 40 km/​h durch die Na­tur.

Buch­stäb­lich auf den Kopf ge­stellt wird die Welt da­ge­gen im „Up­side Down“. Die im­mersi­ven Raum­er­leb­nisse bie­ten mit Hilfe op­ti­scher Täu­schun­gen im­mer wie­der neue span­nende Vor­la­gen für das nächste So­cial-Me­dia-Mo­tiv.

Neue Museen und Ausstellungen

Tim Bur­tons La­by­rinth (c) Lets Go /​ Ste­ven Hen­drix

Schwe­re­los im Raum schwe­ben oder buch­stäb­lich an die De­cke ge­hen: Im neuen Pa­ra­dox Mu­seum ist vie­les mög­lich. Das Mu­seum stellt mit op­ti­schen Täu­schun­gen wie ei­nem um­ge­kehr­ten Zim­mer, in dem al­les auf dem Kopf steht, die mensch­li­che Wahr­neh­mung auf die Probe und bie­tet dar­über hin­aus zahl­rei­che Mo­tive für aus­ge­fal­lene Fo­tos.

Ex­tra­va­gant und dazu ein we­nig bi­zarr sind die Filme von Tim Bur­ton. Noch bis 3. No­vem­ber lädt „Tim Burton’s La­by­rinth“ dazu ein, in die düs­ter-ma­ka­bre Welt des Kult-Re­gis­seurs ein­zu­tau­chen. Ob Ed­ward mit den Sche­ren­hän­den, Beet­le­juice oder Jack Skel­ling­ton: Mehr als 200 Ori­gi­nal-Kunst­werke mit zum Teil le­bens­gro­ßen In­stal­la­tio­nen er­war­ten die Be­su­cher auf die­ser im­mersi­ven Reise.

Um kaum ei­nen an­de­ren Pha­rao ran­ken sich mehr My­then als um Tu­tancha­mun. Die gleich­na­mige Aus­stel­lung im „khroma l new me­dia art cen­ter” führt ab 6. Sep­tem­ber dank mo­derns­ter Mul­ti­me­dia­tech­nik ihre Be­su­cher nicht nur in das Grab des jun­gen Pha­raos, son­dern in die ge­samte fas­zi­nie­rende Zi­vi­li­sa­tion des al­ten Ägyp­ten.

Neue Hotels in Berlin

Die Ber­li­ner Ho­tel­land­schaft steht für krea­tive Ideen und au­ßer­ge­wöhn­li­che Kon­zepte. Es ist da­her keine Über­ra­schung, dass sich die Ho­tel­gruppe Adina die Haupt­stadt als Stand­ort für ihr welt­weit ers­tes „Ho­tel der Zu­kunft” aus­ge­sucht hat. In bes­ter Lage am Ha­cke­schen Markt bie­tet das Ho­tel der neuen Life­style-Marke MM:NT so­wohl fens­ter­lose Elf-Qua­drat­me­ter-Zim­mer mit Co-Li­ving-Kü­che als auch bis zu 25 Qua­drat­me­ter große Fa­mi­lien-Apart­ments.

Nach ei­ner um­fas­sen­den Re­no­vie­rung fühlt sich im Cour­ty­ard by Mar­riott Ber­lin City Cen­ter al­les neu an und ist ma­xi­mal auf Kom­fort aus­ge­legt. Seit An­fang 2024 er­strahlt das Haus in der Nähe des Check­point Char­lie als hel­les, ele­gan­tes Ho­tel in zen­tra­ler Lage in neuem Glanz.

Mit sei­nen 133 Ho­tel­zim­mern und dem ers­ten Open-Air-Event­space in Deutsch­land po­si­tio­niert sich da­ge­gen das Ra­dis­son RED Ku­damm seit Juni ei­ner welt­of­fe­nen jun­gen Ziel­gruppe als Com­mu­nity Space. Das neue De­sign­kon­zept im ehe­ma­li­gen Park Plaza Ber­lin gibt sich da­bei be­tont in­di­vi­du­ell.

Eine spek­ta­ku­läre Aus­sicht über die Haupt­stadt in mehr als 200 Me­tern Höhe bie­tet die mo­derne „Sphere Bar” im Ber­li­ner Fern­seh­turm, die mit ei­nem schi­cken Look im Re­tro-Stil und ei­ner viel­fäl­ti­gen Ge­trän­ke­aus­wahl auf­war­tet – dar­un­ter der ex­klu­sive „Fern­seh­turm-Cock­tail”. Nicht we­ni­ger ein­drucks­voll ist die Aus­sicht von der neu ge­stal­te­ten „Se­re­nity Ro­of­top-Bar“ des Wal­dorf As­to­ria. Die stil­volle Lo­ca­tion in der City West lädt im Som­mer zum Ent­span­nen und Ge­nie­ßen ein.

Dar­über hin­aus be­rei­chern neue Re­stau­rants die Ber­li­ner Gas­tro­no­mie-Szene. Das Bis­tro „Le Con­su­lat“ bie­tet zum Bei­spiel feine fran­zö­si­sche Kü­che und kom­bi­niert da­bei Pa­ri­ser Flair mit Ber­li­ner Läs­sig­keit un­weit des Kur­fürs­ten­damms. Es ist ein ech­ter Tipp für alle, die ih­ren Gau­men wie­der ein­mal ver­wöh­nen möch­ten.

In­di­vi­du­ell und über­ra­schend prä­sen­tie­ren sich das Fried­richs­hai­ner Ho­tel sly Ber­lin und das da­zu­ge­hö­rige Re­stau­rant in Ge­wächs­haus-Op­tik. Die Kü­che ser­viert herz­hafte Fleisch- und Fisch­ge­richte, bie­tet aber auch ve­gane Al­ter­na­ti­ven. Das neue Re­stau­rant „Mina“ an der East Side Gal­lery kom­bi­niert eine klas­si­sche ita­lie­ni­sche Kü­che mit ei­ner Prise Ori­ent. Beim Es­sen ge­nie­ßen die Gäste dazu ei­nen wun­der­ba­ren Blick auf die Spree.

www.visitberlin.de