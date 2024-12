Gleich mit sie­ben lu­xu­riö­sen Re­sorts ist San­dals auf Ja­maika ver­tre­ten. Je­des da­von ist ein­zig­ar­tig, aber alle bie­ten traum­hafte Strände, ein um­fas­sen­des All-in­clu­sive-An­ge­bot für Er­wach­sene und eine breite Viel­falt an Frei­zeit­mög­lich­kei­ten zur Er­kun­dung der Ka­ri­bik-In­sel.

Sandals Dunn’s River

San­dals Dunns Ri­ver /​ Mam­mee Bay Beach­front One Be­d­room But­ler Suite (c) San­dals Re­sorts

Das San­dals Dunn’s Ri­ver liegt an der Nord­küste von Ja­mai­kas in Ocho Rios, wo sich Flüsse durch den Dschun­gel schlän­geln und auf un­be­rührte Strände tref­fen. Das Adults-only-Re­sort um­fasst zwölf Gour­met-Re­stau­rants, neun Bars und 260 Zim­mer – dar­un­ter die brand­neuen „Tufa Sky­Pool But­ler Sui­ten” und die ein­zig­ar­ti­gen „Coyaba Sky Villa Swim-Up Ron­d­oval But­ler Sui­ten”.

Die Gäste kön­nen Aus­flüge zu den be­rühm­ten Dunn’s Ri­ver Falls un­ter­neh­men oder auch spe­zi­elle Ver­kos­tun­gen im haus­ei­ge­nen „Dunn’s Rum Club” er­le­ben, wo die größte Rum-Aus­wahl der In­sel mit mehr als 30 ver­schie­de­nen Sor­ten war­tet. Auch ein Star­ga­zing-Con­cierge-Ser­vice für ro­man­ti­sche Nächte un­ter dem Ster­nen­him­mel wird in ei­ni­gen Sui­ten-Ka­te­go­rien ge­bo­ten.

Sandals Montego Bay

San­dals Mon­tego Bay /​ Piano Bar (c) San­dals Re­sorts

Das San­dals Mon­tego Bay war das erste Haus der San­dals Re­sorts und gilt bis heute als Flagg­schiff der Marke. Ne­ben ei­nem ex­klu­si­ven, von ei­nem Riff ge­schütz­ten Strand ver­fügt das Cou­ples-only-Re­sort über eine Viel­zahl an lu­xu­riö­sen Zim­mern und Sui­ten so­wie sie­ben Swim­ming­pools. Die Gäste kön­nen in zwölf Re­stau­rants ex­qui­sit zu­be­rei­tete in­ter­na­tio­nale Kü­che und in sechs Bars un­be­grenzt Ge­tränke ge­nie­ßen.

Dank des Kon­zepts „Stay at one, Play at two” be­steht auch die Mög­lich­keit, die Re­stau­rants des nahe ge­le­ge­nen San­dals Royal Ca­rib­bean Re­sort & Pri­vate Is­land zu nut­zen. Ein be­son­de­res High­light für alle Ver­lob­ten ist die „Over the Wa­ter Se­re­nity Wed­ding Cha­pel”. Mit ih­rem 360-Grad-Pan­ora­ma­blick auf das Ka­ri­bi­sche Meer ist sie der per­fekte Ort, um sich vor traum­haf­ter Ku­lisse das Ja-Wort zu ge­ben.

Sandals Royal Caribbean

San­dals Royal Ca­rib­bean /​ Over­wa­ter Villa (c) San­dals Re­sorts

Das San­dals Royal Ca­rib­bean – eben­falls in Mon­tego Bay ge­le­gen – ver­sprüht eine Mi­schung aus bri­ti­scher Ele­ganz und ka­ri­bi­schem Flair. Be­kannt für seine geor­gia­ni­sche Ar­chi­tek­tur und bri­ti­sche Tra­di­tio­nen, be­geis­tert es auch mit der „San­dals Cay“ – ei­ner vor­ge­la­ger­ten pri­va­ten In­sel mit ei­nem au­then­ti­schen Thai-Re­stau­rant, das nur per Boot er­reich­bar ist.

Paare ha­ben die Wahl, in ein­zig­ar­ti­gen „Over the Wa­ter Pri­vate Is­land But­ler Vil­las” mit pri­va­tem In­fi­nity-Pool oder in „Over the Wa­ter Pri­vate Is­land But­ler Ho­ney­moon Bun­ga­lows” zu näch­ti­gen, die per Boot ei­nen di­rek­ten Zu­gang zur La­gune bie­ten und spek­ta­ku­läre Aus­bli­cke ver­spre­chen. Ein 24-Stun­den-Zim­mer- und But­ler-Ser­vice sind in die­sen Sui­ten in­klu­sive.

Sandals South Coast

San­dals South Co­ast /​ Pool (c) San­dals Re­sorts

Eine erst­klas­sige Lage di­rekt an ei­nem wei­ßen Sand­strand – ein­ge­bet­tet in ein 500 Hektar gro­ßes Na­tur­schutz­ge­biet – ge­nießt das San­dals South Co­ast. Das Re­sort glänzt mit ei­nem um­fang­rei­chen An­ge­bot an frisch re­no­vier­ten Zim­mern und Sui­ten – dar­un­ter zwölf stil­voll ein­ge­rich­tete „Blue Ma­hoe Over­wa­ter But­ler Vil­las” mit Tran­qui­lity Soa­king Tubs auf den pri­va­ten Ter­ras­sen und Glas­bo­den-Pa­neele, durch die man das Mee­res­le­ben be­ob­ach­ten kann.

Das Adults-only-Re­sort bie­tet ins­ge­samt neun Re­stau­rants, die eine Viel­zahl von in­ter­na­tio­na­len Kü­chen ser­vie­ren – von ita­lie­nisch bis asia­tisch. Zu­dem kön­nen die Gäste in sie­ben Bars köst­li­che Cock­tails ge­nie­ßen. Ein Sun­dow­ner-Cock­tail zum Son­nen­un­ter­gang in der ein­zig­ar­ti­gen Over­wa­ter-Bar „La­ti­tu­des“ bleibt da­bei mit Si­cher­heit lange in Er­in­ne­rung.

Sandals Negril

San­dals Ne­gril /​ Main Pool (c) San­dals Re­sorts

Das San­dals Ne­gril be­sticht durch seine ein­zig­ar­tige Lage in­mit­ten von Pal­men­hai­nen di­rekt am be­rühm­ten, ki­lo­me­ter­lan­gen Strand von Ne­gril. Die Ho­tel­gäste kön­nen sich in sie­ben ver­schie­de­nen Re­stau­rants und fünf Bars – dar­un­ter ei­ner Swim-up-Pool­bar – ku­li­na­risch ver­wöh­nen las­sen und den Son­nen­un­ter­gang mit ei­nem Cock­tail ge­nie­ßen.

In den Sui­ten der hö­he­ren Ka­te­go­rien ist ein But­ler-Ser­vice in­be­grif­fen. Eine wei­tere Be­son­der­heit sind die „Bam­boo Grove One Be­d­room Sky­pool But­ler Sui­ten” mit Pool auf der pri­va­ten Dach­ter­rasse. Zahl­lose Land- und Was­ser­sport­ak­ti­vi­tä­ten – wie zum Bei­spiel zwei Tauch­gän­gen pro Tag für zer­ti­fi­zierte Tau­cher – er­gän­zen das All-in­clu­sive-An­ge­bot.

Sandals Royal Plantation

San­dals Royal Plan­ta­tion (c) San­dals Re­sorts

Das San­dals Royal Plan­ta­tion hat schon Ian Fle­ming – den Schöp­fer des Ac­tion-Hel­den Ja­mes Bond – mit sei­ner läs­si­gen Ele­ganz und dem au­then­ti­schen ja­mai­ka­ni­schen Am­bi­ente be­geis­tert und ver­zau­bert bis heute seine Gäste mit lu­xu­riö­sen Sui­ten und erst­klas­si­gem But­ler-Ser­vice. Zwei wun­der­schöne Strände lie­gen di­rekt an die­sem Cou­ples-only-Re­sort und ein Golf­club be­fin­det sich in un­mit­tel­ba­rer Nähe.

Die Gäste kön­nen in fünf erst­klas­si­gen Re­stau­rants spei­sen – wie etwa im „Le Pa­pil­lon”, das ex­qui­site fran­zö­si­sche Ge­richte ser­viert. Ein be­son­de­res High­light ist die Cham­pa­gner- und Ka­viar-Bar – die ein­zige die­ser Art auf Ja­maika. Dank des Kon­zepts „Stay at one, Play at two” kön­nen alle Gäste des San­dals Royal Plan­ta­tion auch die An­nehm­lich­kei­ten des nahe ge­le­ge­nen San­dals Ochi Beach Re­sort kos­ten­los nut­zen.

Sandals Ochi Beach

San­dals Ochi /​ Bal­c­ony (c) San­dals Re­sorts

An der Nord­küste Ja­mai­kas ge­le­gen und um­ge­ben von Ber­gen und fei­nen Sand­strän­den, ver­spricht das San­dals Ochi Beach ei­nen un­ver­gess­li­chen Ur­laub für Paare mit Lu­xus-In­klu­siv­leis­tun­gen. Auf ei­ner Flä­che von mehr als 100 Hektar – ein­ge­teilt in zwei ver­schie­dene Be­rei­che – bie­tet das Re­sort viel Platz zum Ent­span­nen, Er­ho­len und Ge­nie­ßen der Zwei­sam­keit.

Das San­dals Ochi be­her­bergt elf Bars – dar­un­ter die erste „Speakeasy”-Bar der Ka­ri­bik – und 16 Gour­met-Re­stau­rants. Weiße Strand­hüt­ten im ba­li­ne­si­schen Stil und ro­man­ti­sche Feu­er­stel­len sor­gen zu­sam­men mit sie­ben Swim­ming­pools und dem ge­gen Auf­preis ver­füg­ba­ren „Red Lane Spa” für stil­volle Wohl­fühl­mo­mente.

www.sandalsresorts.eu