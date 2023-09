Jamaika: Aufregende Events und Festivals im Winter

Wäh­rend der Win­ter in un­se­ren Brei­ten kalt, grau und un­ge­müt­lich ist, er­mög­licht Ja­maika eine ganz an­dere Per­spek­tive auf die Jah­res­zeit. Die Ka­ri­bik-In­sel hat aber im Win­ter noch mehr Vor­züge als nur Sonne und Strände, wenn sie zum Schau­platz auf­re­gen­der Events und Fes­ti­vals wird.

Von ku­li­na­ri­schen Er­leb­nis­sen über sport­li­che Aben­teuer bis zu kul­tu­rel­len Fes­ten hat Ja­maika in der Haupt­sai­son für Rei­sende und Ein­hei­mi­sche glei­cher­ma­ßen viel zu bie­ten. Vier Events möch­ten wir Ih­nen be­son­ders ans Herz le­gen. Wenn nicht in die­sem Win­ter, dann viel­leicht ja im nächs­ten …

Marlin Tournament in Port Antonio

Rum Bar (c) Port An­to­nio In­ter­na­tio­nal Mar­lin Tour­na­ment /​ Vi­sit Ja­maica

Für Sport­ang­ler und Aben­teu­er­lus­tige ist das Port An­to­nio In­ter­na­tio­nal Mar­lin Tour­na­ment ein ab­so­lu­tes High­light im Ka­len­der. Das An­gel­tur­nier fin­det in die­sem Jahr von 18. bis 21. Ok­to­ber statt – und das be­reits zum 60. Mal. Ang­ler kön­nen da­bei ihr Ta­lent auf die Probe stel­len und sich mit Gleich­ge­sinn­ten mes­sen.

Die Ge­wäs­ser vor Ja­maika sind be­kannt für ihre Viel­falt an Fisch­ar­ten – dar­un­ter Mar­lin, Thun­fisch und Bar­ra­kuda. Das Tur­nier bie­tet aber nicht nur span­nende Wett­kämpfe, son­dern auch ein bun­tes Rah­men­pro­gramm, bei dem Rum als Na­tio­nal­ge­tränk der In­sel na­tür­lich nicht zu kurz kommt – zum Fei­ern des Fangs oder auch als Trost, wenn der Er­folg aus­bleibt.

JaFoodandDrink Festival

Für Lieb­ha­ber ex­qui­si­ter und krea­ti­ver Kü­che ist das Ja­Foo­dan­d­Drink Fes­ti­val in King­s­ton ein ab­so­lu­tes Muss. Denn das Fes­ti­val, das heuer von 2. bis 5. No­vem­ber statt­fin­det, ist eine Hom­mage an die rei­che ku­li­na­ri­sche Tra­di­tion Ja­mai­kas und zeigt die Krea­ti­vi­tät der lo­ka­len Kü­chen­chefs.

In der Haupt­stadt der In­sel war­tet an die­sen vier Ta­gen eine be­ein­dru­ckende Aus­wahl an ja­mai­ka­ni­schen Ge­rich­ten – von tra­di­tio­nel­ler Kü­che bis zu mo­der­nen Krea­tio­nen. Die Be­su­cher kön­nen sich aber auch auf Koch­de­mons­tra­tio­nen, Wein- und Rum­ver­kos­tun­gen so­wie Live-Mu­sik freuen.

Reggae Marathon

Der Reg­gae Ma­ra­thon, der in die­sem Jahr erst­mals kein Ma­ra­thon ist, son­dern aus ei­nem Halb­ma­ra­thon und ei­nem 10.000-Meter-Lauf be­steht, fin­det am Sams­tag, 3. De­zem­ber 2023, statt. Es ist ein ein­zig­ar­ti­ges Lau­fe­vent, das die Schön­heit der Küste von Ja­mai­kas mit der pul­sie­ren­den En­er­gie der Reg­gae-Mu­sik ver­bin­det. Die größ­ten­teils fla­che Stre­cke ist von der IAAF zer­ti­fi­ziert und be­ginnt im Long Bay Beach Park, der an Ne­grils be­rühm­tem „Se­ven Mile Beach” liegt.

Beim Reg­gae-Ma­ra­thon zählt aber vor al­lem die ka­ri­bi­sche Stim­mung. Be­reits am Start, der auf­grund der tro­pi­schen Ta­ges­tem­pe­ra­tu­ren vor Son­nen­auf­gang um 5:15 Uhr bei Fa­ckel­licht be­ginnt, ist mit Reg­gae-Mu­sik für Stim­mung ge­sorgt. Da­nach wer­den die Sport­ler von Laut­spre­cher­wa­gen und Live-Bands über den gan­zen Stre­cken­ver­lauf hin­weg mo­ti­viert – und nach dem Ziel­ein­lauf geht die Party dann am Strand trotz mü­der Beine wei­ter.

Maroon Festival

Ras­ta­fari auf Ja­maika (c) Je­remy Brady via Un­s­plash

Das Ma­roon-Fes­ti­val ist ein kul­tu­rel­les Fest, bei dem die ja­mai­ka­ni­schen Ma­roons – die Nach­fah­ren be­frei­ter Skla­ven – ihre ein­zig­ar­tige Kul­tur und Ge­schichte ze­le­brie­ren und an die Un­ter­zeich­nung des Frie­dens­ver­trags mit den Bri­ten vor mehr als 200 Jah­ren er­in­nern. Die Fes­ti­vi­tä­ten be­leuch­ten das Le­ben der hel­den­haf­ten Ma­roons durch au­then­ti­sche Mu­sik, Tänze, Ri­tuale und tra­di­tio­nelle Ge­richte.

Die Be­su­cher ha­ben je­des Jahr am 6. Jän­ner die Ge­le­gen­heit, in die fas­zi­nie­rende Welt der Ma­roons ein­zu­tau­chen und de­ren Bei­träge zur ja­mai­ka­ni­schen Kul­tur zu wür­di­gen. Ja­maika ist also nicht nur ein Ort für Son­nen­an­be­ter, son­dern auch ein Ziel für Rei­sende, die au­then­ti­sche Kul­tur, ku­li­na­ri­sche Ge­nüsse und sport­li­che Her­aus­for­de­run­gen su­chen.

visitjamaica.com