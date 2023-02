Sandals: Neue Luxusunterkünfte auf Jamaika und St. Lucia

San­dals Re­sorts In­ter­na­tio­nal er­wei­tert das San­dals Hal­cyon Beach Re­sort in Cas­tries auf St. Lu­cia und das Be­a­ches Ne­gril auf Ja­maika. Beide er­hal­ten neue Zim­mer und Sui­ten, die ab so­fort für Rei­sen ab dem 6. April 2023 ge­bucht wer­den kön­nen.

Das ganz auf Fa­mi­lien aus­ge­rich­tete Be­a­ches Ne­gril er­hält zwölf zu­sätz­li­che But­ler-Sui­ten. Da­mit ste­hen künf­tig ins­ge­samt 197 Zim­mer und Sui­ten zur Ver­fü­gung. Neu sind da­bei un­ter an­de­rem sechs „Firesky Re­serve Vil­las”, die am Strand am nörd­li­chen Ende des Re­sorts lie­gen und von den fas­zi­nie­ren­den Son­nen­un­ter­gän­gen der In­sel in­spi­riert sind.

Be­a­ches Ne­gril /​ Firesky Re­serve Vil­las (c) Be­a­ches Ne­gril

Jede die­ser Vil­len ver­fügt über vier Schlaf­zim­mer, die sich auf drei Eta­gen und 344 Qua­drat­me­tern er­stre­cken – ideal für grö­ßere Fa­mi­lien mit meh­re­ren Ge­ne­ra­tio­nen. Gut aus­ge­stat­tete Wohn­be­rei­che, stil­volle Kü­chen, pri­vate Plunge-Pools di­rekt am Meer und Dach­ter­ras­sen mit Ess­plät­zen ge­ben den Blick auf das ka­ri­bi­sche Meer frei.

Die eben­falls neue „Event­ide Pent­house Coll­ec­tion” liegt am an­de­ren Ende des Re­sorts und be­steht aus sechs Sui­ten mit je­weils drei bis vier Schlaf­zim­mern, die Platz für bis zu 18 Gäste bie­ten. Ne­ben ge­räu­mi­gen Kü­chen und Wohn­be­rei­chen sind sie auch mit Bal­ko­nen und ei­ner Dach­ter­rasse aus­ge­stat­tet.

Be­a­ches Ne­gril /​ Firesky Re­serve Vil­las (c) Be­a­ches Ne­gril

Das San­dals Hal­cyon Beach Re­sort liegt an ei­nem der ru­higs­ten Strände von St. Lu­cia und er­öff­net dem­nächst 25 neue But­ler-Sui­ten. Die Er­wei­te­rung um­fasst 20 so­ge­nannte „Joli Beach­front Sui­tes”, die di­rekt an der Küste ge­baut wur­den und eine Kom­bi­na­tion aus lu­xu­riö­sen Zim­mern mit be­geh­ba­rem Strand­zu­gang und pri­va­tem Pool so­wie Un­ter­künf­ten im zwei­ten Stock mit Bal­kon und Tran­qui­lity Soa­king Tubs bie­ten.

San­dals Hal­cyon /​ Joli Beach­front Sui­tes (c) San­dals Hal­cyon Beach Re­sort

Die Sui­ten sind luf­tig mit Na­tur­höl­zern, Blau­tö­nen und zar­ten Blu­men der In­sel ge­stal­tet. Die King­size-Bet­ten sind so po­si­tio­niert, dass man von Son­nen­auf­gang bis Son­nen­un­ter­gang ei­nen di­rek­ten Blick auf das Meer hat. Um­rahmt wer­den die Sui­ten von leuch­tend ro­sa­far­be­nen Dril­lings­blu­men. Sie tra­gen den Na­men „Joli” – das kreo­li­sche Wort für „schön”.

Gäste, die eine der neuen „Joli Beach­front Sui­tes” des San­dals Hal­cyon ge­bucht ha­ben, kön­nen sich mit ei­nem Bad im pri­va­ten Pool oder in der Ba­de­wanne ab­küh­len oder ei­nen Spa­zier­gang am Strand un­ter­neh­men. Nach dem Son­nen­un­ter­gang ver­wan­delt sich die­ses wun­der­schöne Re­fu­gium dann in eine ma­gi­sche Ku­lisse für zwei.

San­dals Hal­cyon /​ Koko Ron­d­oval Villa (c) San­dals Hal­cyon Beach Re­sort

In An­leh­nung an die Ko­kos­nuss, die auf der In­sel in Hülle und Fülle vor­kommt, wer­den fünf neue „Koko Ron­d­oval Vil­las” in das Re­sort ein­ge­bet­tet – nur we­nige Schritte vom Meer ent­fernt. Die Ron­d­ovals sind eine Pre­miere im San­dals Hal­cyon. Mit ih­ren run­den Wän­den und Stroh­dä­chern gel­ten sie als ei­nes der in­no­va­tivs­ten De­signs von San­dals.

Bei die­sen neuen Sui­ten liegt der Schwer­punkt dar­auf, den Au­ßen­be­reich mit Fens­tern, die sich fast über die ge­samte Wand er­stre­cken, nach in­nen zu brin­gen, so­dass der Ein­druck ent­steht, die Villa würde sich auf die pri­vate Ter­rasse mit Plunge-Pool aus­deh­nen.

San­dals Hal­cyon /​ Joli Beach­front Sui­tes (c) San­dals Hal­cyon Beach Re­sort

Die Ge­samt­zahl der Zim­mer und Sui­ten im San­dals Hal­cyon Beach Re­sort steigt da­mit auf 194. Sie wer­den er­gänzt durch üp­pige Gär­ten, sechs Gour­met-Re­stau­rants, eine Viel­zahl von Was­ser­sport­mög­lich­kei­ten, den Zu­gang zum Golf­platz so­wie wei­tere 21 Re­stau­rants in den bei­den an­de­ren, nahe ge­le­ge­nen San­dals Re­sorts auf St. Lu­cia.

Die Er­wei­te­run­gen des Be­a­ches Ne­gril und des San­dals Hal­cyon sind al­ler­dings nur der An­fang der Neu­ig­kei­ten, die für 2023 und dar­über hin­aus ge­plant sind. Dazu ge­hö­ren die Er­öff­nung des mit Span­nung er­war­te­ten San­dals Dunn’s Ri­ver im Mai 2023 so­wie wei­tere Pro­jekte und Neu­eröff­nun­gen auf Ja­maika, den Turks & Cai­cos und in St. Vin­cent und den Gre­na­di­nen.

www.sandalsresorts.eu