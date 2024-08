Schweden: Travel Hacks für Gratisfähren und Tages-Kreuzfahrten

Schwe­den be­her­bergt nicht we­ni­ger als 267.570 In­seln – und da­mit mehr als je­des an­dere Land die­ser Welt. Mit dem auf­stre­ben­den Trend des „Cool­ca­tio­ning” wird die­ser Schatz der Na­tur nun zu­neh­mend zum Som­mer-Hot­spot für Aben­teu­er­lus­tige.

Die ma­le­ri­schen Schä­ren la­den zu idyl­li­schen Kurz­trips und Ta­ges­kreuz­fahr­ten ein. Da­bei kann das In­sel­hop­ping in Schwe­den über­ra­schend preis­wert sein – teil­weise so­gar gra­tis. So kommt je­der in den Ge­nuss die­ses ein­zig­ar­ti­gen Er­leb­nis­ses.

Inselhopping in Stockholm

Mar­strand (c) Per Pi­xel Pe­ters­son

In Stock­holm lässt sich der Schä­ren­gar­ten be­quem mit dem öf­fent­li­chen Nah­ver­kehr er­kun­den. Mit Wax­holms­bo­la­get kön­nen die Ti­ckets des ÖPNV ge­nutzt wer­den, wo­bei die Preise zwi­schen um­ge­rech­net 3,40 und 12,20 Euro für Er­wach­sene und 3,40 und 9,90 Euro für Se­nio­ren, Stu­den­ten und Ju­gend­li­che lie­gen – ab­hän­gig von der Rei­se­di­stanz. Die „Cin­de­r­ella-Boote” von Strömma sind eben­falls eine Op­tion.

Kostenlose Fähren für das Auto

Schwe­dens um­fang­rei­ches Fähr­netz bie­tet eine her­vor­ra­gende Mög­lich­keit, die In­seln des Lan­des zu er­kun­den. Die gel­ben Fäh­ren von Tra­fik­ver­ket ge­hö­ren zum Stra­ßen­netz und bie­ten lan­des­weit 39 Ver­bin­dun­gen, von de­nen 37 kos­ten­los sind. So kommt man auch mit dem Auto bis auf die ent­le­gens­ten In­seln.

Der Schärengarten von Östergötland

Stadt­mauer von Visby (c) Eme­lie As­plund

Ent­lang der Ost­küste be­fin­den sich die ver­bor­ge­nen Schätze des Öst­göta-Schä­ren­gar­tens. Die­ser be­steht aus Tau­sen­den klei­nen In­seln wie Hars­tena, Ämtö und Gräs­marö. Noch bis 25. Au­gust 2024 bie­tet Sk­är­gårdslin­jen täg­li­che Kreuz­fahr­ten zwi­schen den In­seln an – er­hält­lich ab 33 Euro für die Hin- und Rück­fahrt.

Idylle im Göteborger Archipel

Lobs­ter Sa­fari (c) Fre­d­rik Broman

Der Gö­te­bor­ger Ar­chi­pel ist das ganze Jahr über mit Fäh­ren von Salt­hol­men oder Sten­pi­ren leicht er­reich­bar. Ta­ges­aus­flüge zu idyl­li­schen In­seln wie Vrångö, Brännö oder Styrsö sind mög­lich, wo­bei die Fähr­preise zwi­schen 3,10 und 3,70 Euro für Er­wach­sene und 2,30 und 3,10 Euro für Ju­gend­li­che von sie­ben bis 19 Jahre lie­gen. In den In­sel­re­stau­rants wer­den üb­ri­gens fri­sche Mee­res­früchte aus der Re­gion ser­viert.

Das Meeresleben auf den Koster-Inseln

Ma­rine Na­tio­nal Park Kos­ter (c) Per Pi­xel Pe­ters­son

Die spek­ta­ku­lä­ren Kos­ter-In­seln im Kos­ter­ha­vet – Schwe­dens ers­tem Mee­res­na­tio­nal­park nahe der Grenze zu Nor­we­gen – sind mit dem öf­fent­li­chen Boots­ser­vice von Väst­tra­fik er­reich­bar, der von Strömstad ab­fährt. Die Hin- und Rück­fahrt kos­tet 9,90 Euro für Er­wach­sene und 9,40 Euro für Ju­gend­li­che von sie­ben bis 19 Jahre.

Kreuzfahrt zu einem Weltkulturerbe

Birka Got­land star­tet seine erste Kreuz­fahrt von Stock­holm zur Höga Kus­ten – ei­ner der 15 UNESCO-Welt­erbe­stät­ten in Schwe­den. Die dra­ma­ti­sche Land­schaft kann bei Gin-Ver­kos­tun­gen und his­to­ri­schen Füh­run­gen er­kun­det wer­den.

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz-Be­stim­mun­gen Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook Instagram Threads

Tagesausflug auf dem Göta-Kanal

Göta Ka­nal (c) Per Pi­xel Pe­ters­son

Der be­zau­bernde Göta-Ka­nal kann bei ei­nem Ta­ges­aus­flug auf ei­nem der Pas­sa­gier­boote er­lebt wer­den. In die­ser Sai­son bie­ten gleich vier neue Boote kür­zere und län­gere Ta­ges- und Abend­aus­flüge an.

visitsweden.de