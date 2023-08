Sommerliche Fika-Hotspots im Schärengarten von Stockholm

Stock­holm hat mit 30.000 In­seln den größ­ten An­teil an den ins­ge­samt 93 Pro­zent al­ler Mee­res­in­seln in Schwe­den. Der Schä­ren­gar­ten er­streckt sich über eine weite Flä­che und zieht viele Be­su­cher an, die die wilde, aber zu­gäng­li­che ma­ri­time Seite des Lan­des für eine Fika er­le­ben möch­ten.

Eine Fika ist … … eine schwe­di­sche Tra­di­tion, bei der man sich Zeit für ei­nen Kaf­fee nimmt – oft mit ei­ner Zimt­schne­cke oder ei­nem an­de­ren Ge­bäck­stück und in gu­ter Ge­sell­schaft. Im All­tag funk­tio­niert diese so­ziale In­sti­tu­tion wie ein Pau­sen­knopf, um den Au­gen­blick mit der Fa­mi­lie, mit Freun­den oder mit Kol­le­gen zu ge­nie­ßen – aber nie­mals al­lein. Eine Fika kann zwi­schen 15 und 45 Mi­nu­ten dau­ern. Zum Kaf­fee wird oft eine Sü­ßig­keit – „Fi­ka­bröd” ge­nannt – zu sich ge­nom­men. Meis­tens han­delt es sich da­bei um ein Süß­ge­bäck oder Ku­chen.

Den bes­ten Ort für eine klas­si­sche schwe­di­sche Fika auf all die­sen In­seln zu fin­den, kann al­ler­dings ohne In­si­der-In­for­ma­tio­nen eine echte Her­aus­for­de­rung sein. Da­her wurde eine Liste der Top-Ca­fés und Re­stau­rants im Stock­hol­mer Schä­ren­gar­ten für die­sen Som­mer zu­sam­men­ge­stellt. Sie sind alle mit öf­fent­li­chen Fäh­ren, Bus­sen oder pri­va­ten Boo­ten er­reich­bar. Ei­nige Tipps stel­len wir hier kurz vor:

Syrran & Jag /​ Rindö

(c) Re­stau­rant Syr­ran & Jag

Auf der In­sel Rindö be­fin­det sich das Re­stau­rant „Syr­ran & Jag”. Hier kann man gu­tes Es­sen, eine schwe­di­sche Fika und Ge­tränke mit ei­ner atem­be­rau­ben­den Aus­sicht ge­nie­ßen. Das Re­stau­rant ist mit dem Pen­del­boot Nr. 83 von Ström­ka­jen oder Gamla Stan er­reich­bar.

Waxholm’s Hotell /​ Vaxholm

Das Waxholm’s Ho­tell ist der per­fekte Ort für ei­nen Drink, um eine Klei­nig­keit zu es­sen oder eine Pause zu ma­chen. Man kann hier ein­fach vor­bei­kom­men und sich wie zu Hause füh­len. Das Ho­tel bie­tet ei­nen herr­li­chen Blick auf das Meer ent­lang des Vax­holms­fjär­den und ist mit dem Auto in 30 Mi­nu­ten vom Haupt­bahn­hof in Stock­holm oder per Bus und Boot er­reich­bar.

Strömma Krog & Kanalbar /​ Värmdö

Es lohnt sich auch, die „Strömma Krog & Ka­nal­bar” auf der In­sel Värmdö zu be­su­chen. Hier kann man gu­tes Es­sen und Ge­tränke vor ei­ner wun­der­vol­len Schä­ren­ku­lisse ge­nie­ßen. Die 30-mi­nü­tige An­reise ist mit dem Boot oder öf­fent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln mög­lich.

Restaurang Varvet /​ Högmarsö

Fika (c) Si­mon Pau­lin

Ein wei­te­rer Tipp ist das „Re­stau­rang Var­vet” auf der In­sel Hög­marsö. Hier herrscht Wo­chen­end-Fee­ling an je­dem Wo­chen­tag. An­rei­sen kön­nen die Gäste mit Bus und Fähre von Stock­holm. Die Werft ist ein be­lieb­ter Treff­punkt auf der In­sel und bie­tet ver­schie­dene Ak­ti­vi­tä­ten wie Piz­za­abende, Aus­tern­öff­nen und Live-Bands.

Strandbaren /​ Idöborg

Nur eine Stunde vom Zen­trum Stock­holms ent­fernt, liegt Idö­borg – eine Pri­vat­in­sel mit ei­ner be­weg­ten Ge­schichte. Die herr­li­che na­tür­li­che Um­ge­bung ist ein­zig­ar­tig für den äu­ße­ren Schä­ren­gar­ten. Fäh­ren von Wax­holms­bo­la­get le­gen mehr­mals täg­lich hier an. Es gibt so­gar nied­li­che Fe­ri­en­häu­ser, die das ganze Jahr über ge­mie­tet wer­den kön­nen.

Lidö Värdshös /​ Lidö

Lidö Värds­hus (c) Ute­ser­ve­ring

Eben­falls be­su­chen­swert ist das „Lidö Värds­hus”. In die­sem char­man­ten Gast­haus auf der idyl­li­schen In­sel Lidö kann man ei­nen er­hol­sa­men Ur­laub mit gu­tem Es­sen und Trin­ken in ei­nem per­fek­ten Schä­ren­gar­ten-Am­bi­ente ver­brin­gen. Die An­reise ist per Boot ab Ström­ka­jen in Stock­holm mög­lich.

Bullandö Krog /​ Värmdö

(c) Bull­andö Krog

Von „Da­gens PS” in Schwe­den zum bes­ten Stock­hol­mer Schä­ren­gar­ten-Re­stau­rant 2023 ge­wählt, ver­eint die­ser be­liebte Treff­punkt vor al­lem Son­nen­an­be­ter und be­geis­terte Boots­fah­rer, die an der nahe ge­le­ge­nen Ma­rina an­le­gen. Das „Bull­andö Krog” be­fin­det sich in den äu­ße­ren Tei­len der In­sel Värmdö – mit­ten im Stock­hol­mer Schä­ren­gar­ten. Man kann mit dem Auto, dem Bus oder dem Boot an­rei­sen.

Da ei­nige Re­stau­rants und Ca­fés im Stock­hol­mer Schä­ren­gar­ten im Herbst und Win­ter ge­schlos­sen sind, emp­fiehlt es sich, vor ei­nem Be­such die Web­sei­ten der An­bie­ter zu che­cken, wenn man au­ßer­halb der Früh­lings- und Som­mer­mo­nate un­ter­wegs ist.

www.visitstockholm.com /​ visitsweden.de