Hotel Excelsior Venice Lido Resort: Strandurlaub und Kultur in Venedig

Das Ho­tel Ex­cel­sior Ve­nice Lido Re­sort auf dem Lido di Ve­ne­zia ist in die Som­mer­sai­son 2024 ge­star­tet. Das neu­este High­light des Fünf-Sterne-Su­pe­rior-Hau­ses sind die frisch re­no­vier­ten Sui­ten im fünf­ten Stock.

Eben­falls neu sind Ko­ope­ra­tio­nen mit der „L´Antica Piz­ze­ria da Mi­chele” und „Cham­pa­gne Compte de Mon­tai­gne”. Die Krö­nung der Sai­son bil­den wie je­des Jahr die Film­fest­spiele von Ve­ne­dig von 28. Au­gust bis 7. Sep­tem­ber 2024, wenn das Ho­tel Ex­cel­sior wie­der zum gla­mou­rö­sen Schau­platz für in­ter­na­tio­nale Stars wie Ge­orge Cloo­ney und Brad Pitt wird.

Neue Saison, neue Suiten

Re­no­vierte Suite © Ho­tel Ex­cel­sior Ve­nice Lido Re­sort

Das lu­xu­riöse Ho­tel ver­fügt über die größ­ten Zim­mer und Sui­ten Ve­ne­digs – teils mit pri­va­ten Ter­ras­sen und im­po­san­tem Blick auf die Adria, Ve­ne­dig und die La­gune. Die 198 Zim­mer – dar­un­ter acht Ju­nior-Sui­ten und 15 Sui­ten – sind al­le­samt im klas­sisch mau­ri­schen Stil ge­stal­tet. Die Sui­ten im fünf­ten Stock des Hau­ses prä­sen­tie­ren sich zu­dem nach ei­ner Re­no­vie­rung in som­mer­li­chen Pas­tell­tö­nen.

Strandurlaub trifft auf Städtetrip

Schnell­boot-Ser­vice © Ho­tel Ex­cel­sior Ve­nice Lido Re­sort

Mit sei­ner pri­vi­le­gier­ten Lage auf dem Lido von Ve­ne­dig bie­tet das Ex­cel­sior als ein­zi­ges Ho­tel der La­gu­nen­stadt die Mög­lich­keit, ei­nen ent­span­nen­den Strand­ur­laub mit ei­nem kul­tu­rel­len Städ­te­trip zu kom­bi­nie­ren. Für Pri­vat­sphäre und ex­klu­si­ves Ba­de­ver­gnü­gen an der Adria sor­gen die Beach Ca­ba­nas am ho­tel­ei­ge­nen Strand.

Er­fri­schende Drinks und ku­li­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten sor­gen hier für Ent­span­nung auf höchs­tem Ni­veau. Wer den Mar­kus­platz er­rei­chen und durch die Gas­sen Ve­ne­digs schlen­dern möchte, nutzt ei­nes der ho­tel­ei­ge­nen Schnell­boote und fährt in nur 15 Mi­nu­ten vom Lu­xus­re­fu­gium in das Zen­trum der Stadt.

Kulinarische Höhepunkte

Ku­li­na­rik © Ho­tel Ex­cel­sior Ve­nice Lido Re­sort

Die Spei­se­kar­ten im „Adria­tico Re­stau­rant”, in der „El­imar Beach Bar & Re­stau­rant” und in der „Blue Bar” um­fas­sen eine ve­ne­zia­ni­sche und in­ter­na­tio­nale Kü­che un­ter der Lei­tung von Kü­chen­chef Ales­san­dro Ra­mella. Dar­über hin­aus ge­nie­ßen die Gäste in die­ser Sai­son die schmack­haf­ten Spe­zi­al­ge­richte der „L´Antica Piz­ze­ria da Mi­chele”, die durch den Film „Eat, Pray, Love“ mit Ju­lia Ro­berts welt­be­rühmt wurde.

Ne­ben den nea­po­li­ta­ni­schen Spe­zia­li­tä­ten „Ma­ri­nara” und „Mar­ghe­rita” dür­fen sich die Gäste auf die ei­gens für die Part­ner­schaft kre­ierten „Ex­cel­sior Si­gna­ture-Piz­zen” freuen. Neu in die­ser Sai­son ist zu­dem die ex­klu­sive Zu­sam­men­ar­beit mit „Cham­pa­gne Compte de Mon­tai­gne”, de­ren er­le­sene Cham­pa­gner in al­len Bar- und Zim­mer­ser­vice-Me­nüs ver­füg­bar sind.

„Sports Academy“ für Luxusurlauber

Ho­tel Ex­cel­sior Ve­nice Lido Re­sort /​ Strand © Ho­tel Ex­cel­sior Ve­nice Lido Re­sort

Mit ei­nem Stand-Up-Paddle-Board hin­aus auf das Meer und dort Yoga prak­ti­zie­ren oder die afro-bra­si­lia­ni­sche Kampf­kunst „Ca­poeira” er­ler­nen: Sport­be­geis­terte kön­nen sich im Juli wie­der auf die Sport­aka­de­mien des Ho­tel Ex­cel­sior Ve­nice Lido Re­sort in Zu­sam­men­ar­beit mit „Scimpa World” freuen. Auch eine Schach-Wo­che mit dem re­nom­mier­ten ita­lie­ni­schen Spie­ler Ro­berto Mo­granzini steht auf dem Pro­gramm.

Dank der ex­klu­si­ven Lage auf dem Lido dür­fen sich die Gäste des Ho­tel Ex­cel­sior Ve­nice Lido Re­sort dar­über hin­aus wäh­rend der ge­sam­ten Sai­son auf Ten­nis­plätze, ein mo­der­nes Fit­ness­stu­dio, ei­nen Pool, Golf­plätze, eine Reit­schule und Fahr­rad­wege zur Er­kun­dung der In­sel freuen. Auch Was­ser­sport­ak­ti­vi­tä­ten wie Wind­sur­fen, Se­geln, Ka­nu­fah­ren oder Tau­chen sind mög­lich.

www.hotelexcelsiorvenezia.com