Venedig: So funktioniert die neue Eintrittsgebühr für Tagestouristen

Die be­reits seit lan­gem an­ge­kün­digte Ein­tritts­ge­bühr für Ve­ne­dig tritt ab 25. April 2024 an be­stimm­ten Ta­gen in Kraft. Da­mit müs­sen Ta­ges­be­su­cher künf­tig ih­ren Aus­flug in die Alt­stadt vorab on­line an­mel­den und eine Ge­bühr von fünf Euro be­zah­len. Durch diese Maß­nahme sol­len die Ur­lau­ber­ströme bes­ser ge­lenkt wer­den.

Die On­line-Re­ser­vie­rung für den Ve­ne­dig-Aus­flug ist un­ter https://cda.ve.it/de/ mög­lich. Nach der er­folg­rei­chen Be­zah­lung der Ge­bühr wird ein QR-Code ge­ne­riert, der als Ti­cket fun­giert und bei ei­ner Kon­trolle vor­zu­wei­sen ist. Wer ohne Ti­cket un­ter­wegs ist, muss mit Stra­fen zwi­schen 50 und 300 Euro rech­nen.

Ve­ne­dig (c) Fa­bian Kel­ler on Un­s­plash

Aus­ge­nom­men von der Ge­bühr sind Kin­der un­ter 14 Jah­ren und Über­nach­tungs­gäste, die min­des­tens eine Nacht in ei­ner Un­ter­kunft in Ve­ne­dig ver­brin­gen. Letz­tere müs­sen sich al­ler­dings eben­falls selbst re­gis­trie­ren, so­fern sie kei­nen QR-Code von der Un­ter­kunft er­hal­ten.

Wenn Name und Adresse der ge­buch­ten Un­ter­kunft an­ge­ge­ben wer­den, ent­fällt die Ge­bühr und die Gäste er­hal­ten eben­falls ei­nen QR-Code. Rei­sende mit ei­nem eu­ro­päi­schen Be­hin­der­ten­aus­weis und de­ren Be­treuer kön­nen eine Frei­stel­lung von der Ge­bühr durch Vor­lage des Aus­wei­ses in An­spruch neh­men und müs­sen sich auch nicht vorab on­line re­gis­trie­ren.

Ve­ne­dig (c) tra­vel by tropf

Um eine rei­bungs­lose Ein­füh­rung si­cher­zu­stel­len, tes­tet die Stadt­ver­wal­tung vorab die Ein­tritts­ge­bühr an 29 Ta­gen im Jahr 2024. Kon­kret ist sie von 25. April bis 5. Mai 2024 so­wie an den fol­gen­den Wo­chen­en­den (je­weils Sams­tag und Sonn­tag) bis 13. und 14. Juli 2024 zu be­zah­len – mit Aus­nahme des 1. und 2. Juni 2024.

Zwi­schen 16 Uhr und 08:30 Uhr ent­fällt die Ein­tritts­ge­bühr. Die ge­ne­relle Ein­füh­rung der Ta­ges­ti­ckets ist dann für das Jahr 2025 vor­ge­se­hen. Die Ge­bühr gilt üb­ri­gens nur für den an­ti­ken Stadt­teil. Aus­ge­nom­men sind das ge­samte Fest­land, die klei­ne­ren In­seln, Tron­chetto und die Ha­fen­an­le­ge­stelle. Dar­über hin­aus sind die Be­rei­che Piaz­z­ale Roma, Fon­da­menta Santa Chiara, Fon­da­menta Santa Lu­cia und San Giobbe aus­ge­nom­men.