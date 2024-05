Salzburg: Bike-Urlaub im Hotel Hasenauer in Hinterglemm

Das von Fa­mi­lie Ste­ger lie­be­voll ge­führte Vier-Sterne-Su­pe­rior-Ho­tel Ha­sen­auer im Zen­trum von Hin­ter­glemm wurde erst vor drei Jah­ren um­fang­reich re­no­viert. Heute zählt es zu den Top-Adres­sen für Fa­mi­lien, Freunde und Sport­ler, die sich in der Re­gion Saal­bach-Hin­ter­glemm im Land Salz­burg aus­po­wern oder Zeit mit ih­ren Lieb­lings­men­schen ver­brin­gen möch­ten.

Neue Sui­ten und ein fei­ner Re­stau­rant- und Bar­be­reich sor­gen seit dem jüngs­ten Um­bau im Ho­tel Ha­sen­auer für noch mehr Style und Wohl­be­fin­den. Nach ei­nem sport­li­chen Tag folgt Well­ness pur in der Ro­of­top-Re­lax-Area. Mit dem fas­zi­nie­ren­den Blick auf Salz­burgs Berg­welt, ei­ner Pan­orama-Sau­na­welt und ei­ner Yoga‑, Me­di­ta­ti­ons- & Chill­out-Lounge fällt es leicht, zur Ruhe zu kom­men.

Ein ganzjährig beheizter Outdoor-Pool

Hoch hin­aus geht’s auf der Dach­ter­rasse, wo ein Whirl­pool samt Traum­aus­sicht war­tet. Chil­len für die ge­samte Fa­mi­lie heißt es im Fa­mi­li­en­be­reich samt In­fra­rot­ka­bine und im ganz­jäh­rig be­heiz­ten Out­door-Pool floa­ten die Well­ness­gäste den Gip­feln ent­ge­gen.

Im fei­nen Spa wer­den Er­ho­lungs­be­dürf­tige mit Mas­sage- & Be­auty-Tre­at­ments ver­wöhnt. Al­pine Ku­li­na­rik – aber im­mer mit ei­nem Blick über den Tel­ler­rand hin­aus – lau­tet die De­vise des Chef­kochs. Die Gäste wer­den ganz­tä­gig vom Kü­chen­team mit der Ver­wöhn­pen­sion um­sorgt.

Sportliche Gastgeber für sportliche Gäste

Ho­tel Ha­sen­auer /​ Yoga auf der Pan­orama-Ter­rasse (c) Ho­tel Ha­sen­auer /​ An­dreas Wim­mer

Die Fa­mi­lie Ste­ger ist eine sport­li­che Fa­mi­lie. Hanni und Toch­ter Sa­brina sind die gu­ten See­len und per­fek­ten Gast­ge­be­rin­nen, Ju­nior Fritz lebt mit Freun­den die Be­geis­te­rung für den Out­door-Sport. Zu dritt ha­ben sie die „Glemm­gui­des” ge­grün­det und zei­gen den Gäs­ten die schöns­ten In­si­der-Tou­ren, die of­fi­zi­el­len Se­cret Trails, die ein­sa­men Schman­kerl, Bike-Parks und die cools­ten Views.

Im Win­ter sind per­fekte Pis­ten­ver­hält­nisse ihre Lei­den­schaft. Zwei Ge­ne­ra­tio­nen – näm­lich Fritz und Fritz Ste­ger – zäh­len da­bei be­reits die Tage bis zur Ski-Welt­meis­ter­schaft in Saal­bach-Hin­ter­glemm, die im Fe­bruar 2025 statt­fin­den wird. Auch beim Welt­cup­fi­nale im März 2024 sorg­ten die bei­den für op­ti­male Ab­fahrts­be­din­gun­gen.

Unterwegs in Österreichs größter Bike-Region

Wäh­rend die Fa­mi­lien ei­nen er­leb­nis­rei­chen Ur­laub mit den Kids ver­brin­gen, rei­sen die an­de­ren samt Moun­tain­bike an. Mit über 90 Ki­lo­me­tern coo­len Li­nes & Trails und bis zu neun top­mo­der­nen Berg­bah­nen zählt Saal­bach Hin­ter­glemm Leo­gang Fie­ber­brunn zu Ös­ter­reichs größ­ter Bike-Re­gion.

Egal ob Tou­ren­bi­ker, Gra­vel­bi­ker oder E‑Biker: Auf hun­der­ten Ki­lo­me­tern mit un­ter­schied­li­chen Schwie­rig­keits­gra­den ist für alle Aben­teu­rer die pas­sende Tour da­bei. Mit der „Jo­ker Card” trans­por­tiert die Berg­bahn die Rä­der zwei­mal täg­lich kos­ten­los auf den Lieb­lings­berg und auf die Ti­ckets gibt es 20 Pro­zent Re­duk­tion. Bi­ker und Wan­de­rer be­nut­zen die Bah­nen der Re­gion und viele Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten völ­lig kos­ten­los.

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz-Be­stim­mun­gen Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook | Instagram | Threads

Wenn die Kinderherzen höher schlagen

Ho­tel Ha­sen­auer (c) Da­niel Ross

Stil­voll ge­stal­tete Fa­mi­li­en­zim­mer, eine Klet­ter­wand, Spie­le­ti­sche und Rut­schen so­wie hit­zige Tisch­fuß­ball­tur­niere las­sen die Kin­der­her­zen hö­her schla­gen. Das Ho­tel Ha­sen­auer ist zu­dem der ideale Aus­gangs­punkt für Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten wie den „Montelino´s Er­leb­nis­weg” auf dem Fa­mi­li­en­berg Ko­dok.

Ein Hoch­seil­park und ein Wild­life Trail sor­gen hier für den Ad­re­na­lin­kick pur. Der „Learn to Ride Park” ist ein High­light für alle klei­nen Bike-New­bies. Nach den ers­ten Fahr­ver­su­chen auf dem Rund­kurs tas­ten sich die Kids dann schritt­weise an ihre ers­ten gro­ßen Trails in der Na­tur heran.

www.hasenauer.at