Litauen: Neue Attraktionen und Geheimtipps im Jahr 2024

Dass Li­tauen viel zu bie­ten hat, spricht sich erst lang­sam in Eu­ropa herum. Auch im Jahr 2024 war­ten wie­der ei­nige neue Er­leb­nisse, At­trak­tio­nen und Ge­heim­tipps, mit den de­nen die Be­su­cher ih­ren Auf­ent­halt auf ganz be­son­dere Weise ge­stal­ten kön­nen.

Saunieren im ehemaligen Gefängnis

Lu­kiškės 2.0 in Vil­nius war einst ein Ge­fäng­nis und ist jetzt ein Zen­trum für Mu­sik, Kunst und Un­ter­hal­tung. Seit heuer kann hier auch ein gu­tes Sauna-Er­leb­nis ge­nos­sen wer­den. Die ig­lu­för­mige Sauna „Vy­tau­tas beats the gong” er­war­tet bis Mai die Sau­na­lieb­ha­ber und könnte so­gar zu ei­ner dau­er­haf­ten Ein­rich­tung wer­den.

In die­ser un­kon­ven­tio­nel­len Um­ge­bung war­ten aber nicht nur hei­ßer Dampf und ein Eis­was­ser­bad, son­dern auch the­ma­ti­sche Pro­gramme von pro­fes­sio­nel­len Sau­na­meis­tern. Die neue Sauna „Vy­tau­tas beats the gong” ist be­reits letz­tes Jahr im Her­zen des Vin­gis-Parks er­öff­net wor­den und zu­sätz­lich wird heuer der Dampf auch auf ei­nem spe­zi­ell ge­bau­ten Pon­ton auf dem Fluss Ne­ris auf­stei­gen.

Spaziergang auf dem Fernsehturm

TV Tower /​ Vil­nius © Si­mas Ber­no­tas

Ein Spa­zier­gang auf der Kante des Vil­nius Fern­seh­turms in 170 Me­tern Höhe ist ein be­son­de­res Er­leb­nis, das auf jede Bu­cket­liste für Vil­nius ge­hört. Nach ei­ner kur­zen Ein­wei­sung ist man be­reit, die win­dige Frei­heit und die atem­be­rau­bende Aus­sicht auf die Haupt­stadt Li­tau­ens zu ge­nie­ßen – na­tür­lich im­mer vor­aus­ge­setzt, dass man keine Hö­hen­angst kennt …

Auf den Spuren einer heimlichen Liebe

Royal Love Story Tour (c) Lithua­nia Tra­vel

Im 16. Jahr­hun­dert er­leb­ten Si­gis­mund Au­gust, Groß­fürst von Li­tauen, und Bar­bara Rad­zi­will, Kö­ni­gin von Po­len, eine skan­da­löse und dra­ma­ti­sche Lie­bes­ge­schichte, die Künst­ler al­ler Epo­chen in­spi­rierte. Dem Pfad der heim­li­chen Liebe folgt man heute durch die wich­tigs­ten Orte in Vil­nius, an de­nen das be­rühmte Paar lebte, liebte und auf Wi­der­stand stieß.

Mit dem Au­dio­guide, der so ge­spro­chen ist, als würde Bar­bara Rad­zi­will selbst zu ih­rem Ge­burts­ort, ih­ren ro­man­ti­schen Mo­men­ten und ih­rem tra­gi­schen Ende füh­ren, taucht der Be­su­cher re­gel­recht in die Ge­schichte der Lie­ben­den ein. Es ist eine ro­man­ti­sche Reise mit 21 Sta­tio­nen, die zum Er­kun­den der Ge­schichte von Vil­nius im 16. Jahr­hun­dert ein­lädt.

Historische Autos in Vilnius

Ein his­to­ri­sches Au­to­mu­seum von Welt­rang lässt sich im le­gen­dä­ren Ta­xi­park von Vil­nius – gleich hin­ter der Alt­stadt – ent­de­cken. Die größte Samm­lung in Li­tauen zeigt mehr als 100 Ex­em­plare, die die Ent­wick­lung des Au­to­mo­bils von den frü­hes­ten Kraft­fahr­zeu­gen bis zu mo­der­nen Su­per­sport­wa­gen dar­stellt.

Die ein­zig­ar­ti­gen und ex­klu­si­ven Ex­po­nate er­zäh­len da­bei nicht nur ihre ei­gene Ge­schichte, son­dern ver­set­zen auch in be­deu­tende Mo­mente der Welt­ge­schichte. Die Ge­le­gen­heit, Platz in ei­nem his­to­ri­schen „De­lage” oder im Auto des Kö­nigs von Ne­pal zu neh­men und Fahr­zeuge zu er­le­ben, die mit Per­sön­lich­kei­ten wie Coco Cha­nel, Paul Mc­Cart­ney und Al­bert Ein­stein in Ver­bin­dung ge­bracht wer­den, sollte man nicht ver­pas­sen.

Litauische Weingärten

Wein­ver­kos­tung (c) Miella vy­ninė

Viel­fäl­tige Ar­ten von Wein aus Kir­schen, Äp­feln, Jo­han­nis­bee­ren, Hei­del­bee­ren, Quit­ten, Prei­sel­bee­ren, Sand­dorn, Erd­bee­ren und so­gar To­ma­ten kann man im Wein­berg „Miella vy­ninėje” in der Re­gion Aly­tus pro­bie­ren. Für das Jahr 2024 sind in die­sem jun­gen, von 5.000 Reb­stö­cken um­ge­be­nen Wein­berg un­ter an­de­rem lehr­rei­che Ver­kos­tun­gen un­ter dem Motto „Ler­nen Sie den li­taui­schen Wein ken­nen” ge­plant.

Übernachtung in einem kaputten Bett

(c) Very Bad Ho­tel

Kaum je­mand hat schon ein­mal von ei­nem sehr schlech­ten Ho­tel in Kau­nas ge­hört. Die Ma­cher des „Very Bad Ho­tel“ in Ža­li­a­kal­nis wer­den je­den­falls schon bald in ein neues Ho­tel na­mens „Bro­ken Bed“ ein­la­den. Laut „Kau­nas IN” wird die Schwes­ter des „Very Bad Ho­tel” in ei­nem Haus un­ter­ge­bracht sein, das an die Re­si­denz der „Adams Fa­mily” er­in­nert, und soll die per­fekte Wahl für Be­su­cher von Kau­nas sein, die eine et­was an­dere Art von Un­ter­kunft su­chen.

Kleines Versailles in Vilnius

Der Groß­het­man des Groß­fürs­ten­tums Li­tauen und Gou­ver­neur von Vil­nius, K.J. Sa­pi­ega, war ei­ner der reichs­ten und ein­fluss­reichs­ten Ad­li­gen in Li­tauen. Man nannte ihn so­gar den un­ge­krön­ten Herr­scher von Li­tauen. Da­her ist es auch kein Wun­der, dass seine Re­si­denz aus dem 17. Jahr­hun­dert spä­ter gerne „Klein-Ver­sailles” ge­nannt wurde.

Nun wird der Sa­pi­ega-Pa­last in Vil­nius in die­sem Früh­jahr zu neuem Le­ben er­weckt und soll als Zweig­stelle des Zen­trums für zeit­ge­nös­si­sche Kunst fun­gie­ren. Er wird Konzert‑, Kon­fe­renz- und Vi­deo­vor­führ­räume, Flä­chen für Aus­stel­lun­gen und Bil­dungs­ak­ti­vi­tä­ten, ei­nen Le­se­saal und ein Café um­fas­sen. Füh­run­gen bie­ten die Mög­lich­keit, die Ge­schichte des Pa­las­tes und sein künst­le­ri­sches Erbe ken­nen­zu­ler­nen.

