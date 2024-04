Karibikinsel Grenada begrüßt das neue Six Senses La Sagesse

Das be­reits mit Span­nung er­war­tete Six Sen­ses La Sa­gesse hat seine Er­öff­nung im Süd­os­ten der Ge­würz­in­sel Gre­nada ge­fei­ert. Das erste Re­sort der Marke in der Ka­ri­bik liegt di­rekt am Strand und ver­fügt über 56 Pool-Sui­ten und 15 Vil­len, die sich in die grü­nen Hü­gel der Bucht bet­ten und alle mit ei­ner gro­ßen Au­ßen­ter­rasse und ei­nem pri­va­ten Pool aus­ge­stat­tet sind.

„Gre­nada ist in sechs Ge­mein­den un­ter­teilt. La Sa­gesse in der Ge­meinde St. Da­vid hat sich da­bei in den letz­ten Jah­ren ganz be­mer­kens­wert ent­wi­ckelt”, be­rich­tet Ge­ne­ral Ma­na­ger Tho­mas Fehl­bier: „Un­sere Hosts, die meis­tens ganz in der Nähe ge­bo­ren und auf­ge­wach­sen sind, wie auch die be­nach­barte Ge­meinde sind vol­ler Stolz, dass wir nun die ers­ten Gäste emp­fan­gen. Wir selbst sind dank­bar da­für, die Welt ein­la­den zu kön­nen, eine Seite Gre­na­das zu er­le­ben, die sich eine un­glaub­li­che Rein­heit be­wahrt hat und durch­aus noch als un­ent­deckt zu be­zeich­nen ist.”

Einzigartige Erlebnisse auf der Gewürzinsel

Da­mit die Gäste die Schön­heit, die Kul­tur und die Le­bens­weise der Ge­würz­in­sel ent­de­cken kön­nen, bie­tet das „Ex­pe­ri­ence Cen­ter“ des Lu­xus­re­sorts ein­zig­ar­tige Er­leb­nisse. Dazu ge­hö­ren bei­spiels­weise Farm-to-Ta­ble-Koch­kurse, High Teas im ka­ri­bi­schen Stil, Tauch­gänge in Was­ser­fäl­len, Wan­de­run­gen durch den Re­gen­wald und Aus­flüge zu den dra­ma­ti­schen Küs­ten.

Eine be­son­dere Tour ge­währt ei­nen Blick hin­ter die Ku­lis­sen der Land­wirt­schaft, wo­bei die Teil­neh­mer mit The­resa Mar­ry­show die Lei­te­rin der lo­ka­len Farm-Frau­en­or­ga­ni­sa­tion „Gren­rop” tref­fen kön­nen, wäh­rend sie ku­li­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten der ty­pi­schen In­sel-Kü­che kos­ten. Ein ab­so­lu­tes Muss ist auch ein Aus­flug in Gre­na­das lange Scho­ko­la­den­tra­di­tion, um bei ei­nem Ka­kao-Bau­ern die auch in­ter­na­tio­nal ge­rühmte Bio-Bit­ter­scho­ko­lade zu pro­bie­ren.

Küche aus Südamerika und der Karibik

Six Sen­ses La Sa­gesse /​ Gre­nada (c) Six Sen­ses

Das Six Sen­ses La Sa­gesse bie­tet drei Re­stau­rants, zwei Bars und eine Bä­cke­rei. Alle Spei­se­kar­ten sind da­bei von der ka­ri­bi­schen und süd­ame­ri­ka­ni­schen Kü­che in­spi­riert, wo­bei je­des Ge­richt mit lo­ka­len Pro­duk­ten zu­be­rei­tet wird – ab­ge­run­det mit den kräf­ti­gen Aro­men und den ty­pi­schen Ge­wür­zen der In­sel. Vie­les wird so­gar selbst in der ei­ge­nen Bio-Farm an­ge­baut. Alle an­de­ren Zu­ta­ten stam­men von Lie­fe­ran­ten aus der Re­gion. Be­rei­chert wird das ku­li­na­ri­sche Er­leb­nis durch köst­li­che Mock­tails, Cock­tails, eine Se­lek­tion in­ter­na­tio­na­ler Weine und Rum-Spe­zia­li­tä­ten.

Das wohl­tu­ende Be­hand­lungs­pro­gramm im Six Sen­ses Spa nutzt den Reich­tum der duf­ten­den Ge­würze mit ih­ren me­di­zi­ni­schen Heil­ei­gen­schaf­ten. Selbst­ver­ständ­lich flie­ßen auch ur­alte Tra­di­tio­nen und Wis­sen rund um die Ei­gen­schaf­ten der ein­hei­mi­schen Pflan­zen und Kräu­tern mit ein. In Kom­bi­na­tion mit neuen Tech­ni­ken und The­ra­pien wur­den so in­no­va­tive Well­ness-Pro­gramme ent­wi­ckelt, die sich auf Schlaf, Be­we­gung, Yoga und Lon­ge­vity kon­zen­trie­ren.

Pool-Suite ab rund 670 Euro pro Nacht

Six Sen­ses La Sa­gesse /​ Gre­nada (c) Six Sen­ses

Ein Bei­spiel ist das „Ca­rib­bean Cle­an­sing Ri­tual“, das aus der In­sel­kul­tur stammt und das Gleich­ge­wicht för­dert. Au­ßer­dem war­ten High-Tech- und High-Touch-The­ra­pien, die von haus­ei­ge­nen Ex­per­ten und Vi­si­ting Prac­ti­tio­ners ge­lei­tet wer­den. Eine Tasse vom er­fri­schen­den Busch­tee ist der per­fekte Ab­schluss. An der „Al­chemy Bar”, die in al­len Six Sen­ses Re­sorts zu fin­den ist, kön­nen die Gäste selbst ihre ganz ei­ge­nen „Zau­ber­tränke“, Tink­tu­ren, Cremes und Pee­lings mit Ge­wür­zen und Kräu­tern aus Gre­nada her­stel­len.

Das Six Sen­ses La Sa­gesse ist rund 35 Au­to­mi­nu­ten von Gre­na­das in­ter­na­tio­na­lem Flug­ha­fen Mau­rice Bi­shop ent­fernt, der ganz­jäh­rig von Nord­ame­rika, Ka­nada und Eu­ropa an­ge­flo­gen wird. Die Preise für die güns­tigste Pool-Suite be­gin­nen bis Ende Ok­to­ber bei rund 670 Euro pro Nacht mit Früh­stück für zwei Per­so­nen und al­len Steu­ern und Ge­büh­ren. Von An­fang No­vem­ber bis kurz vor Weih­nach­ten ist das Re­sort dann ab 835 Euro pro Nacht buch­bar. Da­nach wird es merk­bar teu­rer.

www.sixsenses.com/en/resorts/la-sagesse