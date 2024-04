Monte-Carlo Beach Club: Wo die Reichen und Schönen schwimmen

Der be­rühmte Monte-Carlo Beach Club hat wie­der seine Tü­ren für die neue Sai­son ge­öff­net. Ne­ben vie­len an­de­ren Neu­hei­ten er­hält der Steg des Clubs ein neues Aus­se­hen und der neue „Kids Club by Pe­tit VIP” passt das Er­leb­nis des Stran­des an die jüngs­ten Gäste an.

Die Seele des Ortes seit 1928

Monte-Carlo Beach Club (c) Groupe Monte-Carlo So­ciété des Bains de Mer

Auch wenn er ei­gent­lich schon auf fran­zö­si­schem Bo­den un­weit der Grenze zu Mo­naco liegt: Der Monte-Carlo Beach Club gilt seit sei­ner Er­öff­nung im Jahr 1928 als som­mer­li­che Seele des Fürs­ten­tums. Der be­liebte Zu­fluchts­ort der Rei­chen und Schö­nen ist al­ler­dings ex­klu­siv sei­nen Abon­nen­ten so­wie den Gäs­ten des Monte-Carlo Beach Ho­tels, des Hô­tel de Pa­ris Monte-Carlo und des Hô­tel Her­mi­tage Monte-Carlo vor­be­hal­ten.

Sie ge­nie­ßen hier nicht nur ein auf 27 Grad be­heiz­tes olym­pi­sches Meer­was­ser­schwimm­bad und ei­nen Pri­vat­strand mit 200 Zel­ten, son­dern auch den le­gen­dä­ren Boots­steg, des­sen dem Meer zu­ge­wandte Lie­ge­stühle die­ses Jahr mit neuen Ba­de­tü­chern in Ter­ra­kotta-Tö­nen ge­schmückt sind. Die Um­welt scho­nende Was­ser­sport­ar­ten wie Tret­boot, Paddle und Kanu pas­sen da per­fekt ins Bild.

Der Sommer kann beginnen

Monte-Carlo Beach Club (c) Groupe Monte-Carlo So­ciété des Bains de Mer

Die Neu­ig­kei­ten in die­ser Sai­son be­schrän­ken sich aber na­tür­lich nicht auf Ba­de­tü­cher. Un­ter der Lei­tung von René Blino be­ginnt viel­mehr eine neue Ära für den Monte-Carlo Beach Club. Nach Er­fah­run­gen in der Lu­xus-Ho­tel­le­rie von Bang­kok, Pa­ris, Can­nes und Kuala Lum­pur ist der Top-Ma­na­ger mit den Er­war­tun­gen der Ul­tra­lu­xus-Kun­den bes­tens ver­traut und wird sich der Her­aus­for­de­rung stel­len, die Le­gende die­ses iko­ni­schen Or­tes am Le­ben zu er­hal­ten und wei­ter­zu­ent­wi­ckeln.

Eine neue Lei­tung er­hält auch das Gour­met­re­stau­rant „Elsa”: Mar­cel Ra­vin – mit zwei Ster­nen aus­ge­zeich­ne­ter Chef­koch des nur we­nige Schritte ent­fern­ten Re­stau­rants „Le Blue Bay Mar­cel Ra­vin” – über­nimmt hier die Ver­ant­wor­tung. Das Re­stau­rant „Le Deck” im Monte-Carlo Beach Ho­tel bie­tet hin­ge­gen er­neut eine Som­mer-Spei­se­karte von Pas­cal Gar­ri­gues und sonn­tags (au­ßer im Juli und Au­gust) ei­nen neuen Brunch „Dolce Vita” mit Live-Coo­king.

Neuigkeiten aus dem Club La Vigie

Club La Vi­gie (c) Groupe Monte-Carlo So­ciété des Bains de Mer

Als Al­ter­na­tive zum Monte-Carlo Beach Club bie­tet sich der be­nach­barte Club la Vi­gie an. In ei­nem stim­mungs­vol­len Am­bi­ente mit ei­nem Hauch von Bo­hème blei­ben hier keine Wün­sche of­fen – von den Sun­beds auf der Ter­rasse, die auf Vor­be­stel­lung ab 12 Uhr zum Preis von 150 Euro für zwei Per­so­nen ver­füg­bar sind, über die ex­klu­si­ven Ca­ba­nas un­ter den Pi­nien bis zum Zu­gang zum olym­pi­schen Pool des Monte-Carlo Beach Club oder zum Meer.

Neu in der Sai­son 2024 ist der Kü­chen­chef des Re­stau­rants: Pas­cal Gar­ri­gues – Exe­cu­tive Chef des Monte-Carlo Beach – über­nimmt die Lei­tung und wird zwei Som­mer­ver­sio­nen sei­ner me­di­ter­ra­nen Kü­che an­bie­ten. Tags­über bis zum Son­nen­un­ter­gang lo­cken die Lounge-Bar und der Espace So­laire, wo von 16 bis 19 Uhr ein DJ für pas­sende Rhyth­men sorgt. Der Club ist so­wohl vom Land über das Monte-Carlo Beach Ho­tel als auch per Boot vom Meer aus er­reich­bar.

Zweite Saison für das Maona Monte-Carlo

Monte-Carlo Beach (c) Groupe Monte-Carlo So­ciété des Bains de Mer

In seine zweite Sai­son star­tet das „Maona Monte-Carlo”. Die So­ciété des Bains de Mer (SBM) hatte das Open-Air-Som­mer­ka­ba­rett im ver­gan­ge­nen Jahr ge­mein­sam mit dem be­lieb­ten Re­stau­rant „Ama­zó­nico Monte-Carlo” wie­der er­öff­net. Auf ei­nem Fel­sen ne­ben dem Monte-Carlo Beach ge­le­gen, wer­den die Gäste auf eine Zeit­reise in die 1960er- und 1970er-Jahre ein­ge­la­den.

Der Name „Maona” ist eine Hom­mage an zwei Iko­nen der da­ma­li­gen Zeit – Ma­ria Cal­las und Aris­to­te­les On­as­sis, die beide zur Grün­dung des ers­ten „Maona” im Jahr 1962 bei­getra­gen ha­ben. Jerry Le­wis, Jo­se­phine Baker, Omar Sha­rif, Liza Min­nelli, Mi­chael Caine und Yves Mon­tand wa­ren nur ei­nige von vie­len Stars und Le­gen­den, die da­mals ex­tra­va­gante Par­tys an die­sem Ort fei­er­ten – und an diese Ära soll das neue „Maona” nun wie­der an­schlie­ßen.

Monte-Carlo Kids Club by Petit VIP

Monte-Carlo Beach /​ Kids Club by Pe­tit VIP (c) Groupe Monte-Carlo So­ciété des Bains de Mer

Ganz neu im Monte-Carlo Beach Club ist nicht zu­letzt der Monte-Carlo Kids Club by Pe­tit VIP in Part­ner­schaft mit Pe­tit VIP – dem füh­ren­den Un­ter­neh­men für die Ein­rich­tung von Fünf-Sterne-Kin­der­clubs. Er ist täg­lich von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr für Kin­der ge­öff­net und soll ein Ort der Ent­fal­tung sein, der gleich­zei­tig mul­ti­kul­tu­rell, ge­ne­ra­tio­nen­über­grei­fend und spie­le­risch-edu­ka­tiv ist.

Der Be­reich für Vier- bis Sie­ben­jäh­rige wird der Welt der Tief­see hul­di­gen, wäh­rend die Acht- bis Zwölf­jäh­ri­gen die At­mo­sphäre ei­nes Pop-up-Beach-Clubs ge­nie­ßen kön­nen. Ge­schmacks­gär­ten, Os­car-Ze­re­mo­nien, Sport­tur­niere, Kunst­work­shops und Frei­licht­auf­füh­run­gen sind Mo­mente, die den Kin­dern in Er­in­ne­rung blei­ben sol­len.

Auf Wunsch (der El­tern) kann das Er­leb­nis mit ei­nem Ca­te­ring-Ser­vice à la carte be­rei­chert und per­so­na­li­siert wer­den – zum Bei­spiel durch ein Mit­tag­essen mit Freun­den, die Ver­kos­tung von Mock­tails in der Eis­bar oder ein Abend­essen mit an­schlie­ßen­der As­tro­no­mie-Stunde.

Praktische Informationen 2024

Monte-Carlo Beach (c) Groupe Monte-Carlo So­ciété des Bains de Mer

Monte-Carlo Beach Club: ge­öff­net ab so­fort bis zum 13. Ok­to­ber 2024 (Öff­nung des Decks bis zum 6. Ok­to­ber)

ge­öff­net ab so­fort bis zum 13. Ok­to­ber 2024 (Öff­nung des Decks bis zum 6. Ok­to­ber) Re­stau­rant Elsa: ge­öff­net ab so­fort bis zum 2. Ok­to­ber 2024 („Elsa” ist diens­tags und mitt­wochs ge­schlos­sen)

ge­öff­net ab so­fort bis zum 2. Ok­to­ber 2024 („Elsa” ist diens­tags und mitt­wochs ge­schlos­sen) Club La Vi­gie Monte-Carlo: ge­öff­net von 30. Mai bis 15. Sep­tem­ber 2024 (di­rek­ter Zu­gang durch das Monte-Carlo Beach Ho­tel oder vom Meer aus)

ge­öff­net von 30. Mai bis 15. Sep­tem­ber 2024 (di­rek­ter Zu­gang durch das Monte-Carlo Beach Ho­tel oder vom Meer aus) Monte-Carlo Kids Club by Pe­tit VIP: ge­öff­net von Mitte Juni bis 31. Au­gust 2024, Preis: ab 40 Euro pro Kind für zwei Stun­den

ge­öff­net von Mitte Juni bis 31. Au­gust 2024, Preis: ab 40 Euro pro Kind für zwei Stun­den Maona Monte-Carlo: ge­öff­net von 23. Mai bis 29. Sep­tem­ber 2024

www.montecarlosbm.com