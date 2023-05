Lettland: Luxushotels in Riga, an der Ostsee und im Hinterland

In Lett­land war­tet eine Viel­zahl her­vor­ra­gen­der Un­ter­künfte und Lu­xus­ho­tels für eine ganz be­son­dere Aus­zeit mit höchs­ten An­sprü­chen an den Kom­fort – vom Glam­ping bis zum Grand Ho­tel. Wir stel­len Ih­nen die bes­ten Adres­sen im Über­blick vor.

Rigas beste Adressen

A22 Ho­tel (c) A22 Ho­tel

Das sa­gen­hafte Grand Ho­tel Kem­pinski in der Haupt­stadt Riga ge­hört zwei­fel­los zu den bes­ten Lu­xus­ho­tels in Lett­land und blickt auf eine lange Ge­schichte zu­rück. Di­rekt ge­gen­über der let­ti­schen Na­tio­nal­oper und in der Nähe vie­ler wich­ti­ger Se­hens­wür­dig­kei­ten ge­le­gen, ver­fügt es ne­ben ver­schie­de­nen Sui­ten auch über ein ganz­tä­gig ge­öff­ne­tes Re­stau­rant, ein lu­xu­riö­ses Spa und so­gar ei­nen ei­ge­nen Zi­gar­ren­raum.

Das sty­li­sche A22 Ho­tel ent­führt hin­ge­gen in die Zeit des Art Déco. Je­des der 20 Zim­mer hat sei­nen ei­ge­nen Cha­rak­ter und ein High-End-Sound­sys­tem. Hier hat so­gar schon John F. Ken­nedy über­nach­tet. Im Grand Poet Ho­tel mit Blick auf ei­nen der schöns­ten Parks lohnt wie­derum ein Be­such des Well­ness­be­reichs mit Schwimm­bad, Sau­na­land­schaft, Whirl­pool und Fit­ness­stu­dio.

An den Ufern der Ostsee

Otto Ho­tel & Sun (c) Val­ters Pelns

Lett­lands be­lieb­tes­ter Fe­ri­en­ort Jūr­mala rühmt sich ei­nes le­gen­dä­ren Fünf-Sterne-Ho­tels: Das Bal­tic Beach Ho­tel & SPA war­tet mit dem größ­ten Well­ness­zen­trum im Bal­ti­kum auf. Dazu kom­men Zim­mer und Sui­ten mit Meer­blick und pri­va­ten Bal­ko­nen, ein ei­ge­ner Strand so­wie sechs Re­stau­rants und Bars – also al­les, was man vom ers­ten Haus am Platz er­war­ten kann.

In der wind­um­tos­ten Ha­fen­stadt Lie­paja ganz im Wes­ten des Lan­des bie­tet das Pro­me­nade Ho­tel eine Oase der Ruhe. In dem zen­tral ge­le­ge­nen Haus mit ro­man­ti­schen Zim­mern be­fin­den sich auch eine Kunst­ga­le­rie und ein Well­ness­be­reich. Im klei­nen Ba­de­ort Pa­vil­osta ver­mag das OTTO Ho­tel & Sun mit per­sön­li­chem Ser­vice, as­ke­ti­schen Zim­mern, Pool­be­reich und Dach­ter­rasse be­geis­tern.

Kuldīga: Altstadt und Abenteuer

No­lik­tava No 5 (c) No­lik­tava No 5

Die mit­tel­al­ter­li­che Klein­stadt Kul­dīga am brei­ten Was­ser­fall Venta ist ein wun­der­ba­rer Ort zum Ent­span­nen, was im No­lik­tava No 5 am bes­ten ge­lingt. In­nen zeigt das Kon­zept-Ho­tel ein as­ke­ti­sches, nor­di­sches In­te­ri­eur, aber au­ßen ei­nen atem­be­rau­ben­den Blick auf die Dä­cher der Alt­stadt.

Dar­über hin­aus lo­cken in der Re­gion die fas­zi­nie­rends­ten Über­nach­tungs­mög­lich­kei­ten mit­ten in der Na­tur, die in Lett­land zu fin­den. „Wilde Un­ter­künfte“ bie­ten nicht nur eine Über­nach­tung in der Na­tur, son­dern auch ein ein­zig­ar­ti­ges Aben­teuer- zum Bei­spiel auf ei­ner schwim­men­den In­sel im See oder in ei­ner Hütte, die sich um die ei­gene Achse dreht.

Märchenhafte Villen mit Blick ins Gauja-Tal

Villa Leva (c) Villa Santa Ho­tel

Bei Ce­sis am nörd­li­chen Aus­gang des Na­tio­nal­parks Gauja fin­den Na­tur­freunde ein mär­chen­haf­tes Ho­tel, das aus drei Som­mer­vil­len mit ins­ge­samt 30 lu­xu­riö­sen Zim­mern, ei­nem Re­stau­rant und ei­nem Well­ness­be­reich be­steht. Das Villa Santa Ho­tel bie­tet mo­der­nes Am­bi­ente in ei­nem al­ten Ap­fel­gar­ten, ei­nen Aus­blick auf das Gauja-Tal und ei­nen Fest­saal über dem Was­ser – si­cher­lich ei­nes der schöns­ten Lu­xus­ho­tels in Lett­land.

Herrenhäuser für höchste Ansprüche

Rū­me­nes Manor (c) Lat­via Tra­vel

Das Rū­mene Manor ist ein weit­läu­fi­ges Fünf-Sterne-Land­gut mit un­ver­gleich­li­chen Lu­xus­un­ter­künf­ten, präch­ti­gen Ver­an­stal­tungs­räu­men, ei­nem vor­züg­li­chen Re­stau­rant und ei­nem char­man­ten Sau­na­haus am Ufer des pri­va­ten Sees – um­ge­ben von ei­nem gro­ßen Land­schafts­park. Das Haupt­haus ist ein neu­go­ti­sches Ju­wel aus dem 19. Jahr­hun­dert und wurde – wie die vier Ne­ben­ge­bäude – sorg­fäl­tig re­stau­riert, wo­bei lu­xu­riö­ser Kom­fort und zeit­ge­mä­ßes De­sign ge­schmack­voll in­te­griert wur­den.

Das Ran­kas manor stammt ur­sprüng­lich aus dem Jahr 1638 und war da­mals das statt­lichste Her­ren­haus weit und breit. Spä­ter brannte es aus und in sei­nen Grund­mau­ern wuch­sen Sträu­cher und Bäume. Ein Teil des An­we­sens wurde in al­ter Pracht wie­der auf­ge­baut, wäh­rend an­dere Ge­mäuer als ma­le­ri­sche Rui­nen ste­hen blie­ben. Heute bie­tet das Ho­tel Lu­xus- und Stan­dard­zim­mer, ein Fa­mi­li­en­haus, eine Sauna und ei­nen traum­haf­ten Land­schafts­park.

www.latvia.travel