Seychellen: Fünf Gründe für einen Sommerurlaub auf den Inseln

Zehn Flug­stun­den von Mit­tel­eu­ropa ent­fernt lie­gen die In­seln der Sey­chel­len. Für viele von uns sind sie ein Traum, der zu­min­dest ein­mal im Le­ben zur Rea­li­tät wer­den sollte. Die meis­ten den­ken da­bei nur an den eu­ro­päi­schen Win­ter, aber die­ses Vor­ha­ben passt auch sehr gut für den Som­mer­ur­laub.

Gu­tes Wet­ter in un­se­ren Brei­ten, eine Viel­zahl an eu­ro­päi­schen Rei­se­zie­len und eine Fülle an Ak­ti­vi­tä­ten un­ter freiem Him­mel rü­cken Fern­rei­se­ziele im Som­mer häu­fig in den Hin­ter­grund. Man ver­schiebt sie lie­ber in das Win­ter­halb­jahr. Min­des­tens fünf Gründe spre­chen aber für ei­nen Som­mer­ur­laub auf den Sey­chel­len.

1 /​ Badezeit: Beau Vallon heißt das Zauberwort

STORY Sey­chel­les /​ Beau Vallon Beach (c) STORY Sey­chel­les

Wer sich für ei­nen Ur­laub auf den Sey­chel­len ent­schei­det, kommt meis­tens we­gen der pa­ra­die­si­schen Buch­ten und traum­haf­ten Strände mit tür­kis­blauem Was­ser und wei­ßem Sand. Der Strand von Beau Vallon auf der Haupt­in­sel Mahé ist dank sei­ner Nord-West-Aus­rich­tung der ein­zige, an dem Schwim­men und Schnor­cheln das ganze Jahr über mög­lich ist.

Vor al­lem in den Som­mer­mo­na­ten und wäh­rend des Süd-Ost-Mon­suns ist die Bran­dung hier weit we­ni­ger stark als an den süd­li­chen Strän­den. Zu­dem fin­den sich hier mit dem STORY Sey­chel­les und dem Fi­sher­mans Cove Re­sort in un­mit­tel­ba­rer Nähe gleich zwei ex­zel­lente Un­ter­künfte mit di­rek­tem Strand­zu­gang für ei­nen un­be­schwer­ten Som­mer­ur­laub auf den Sey­chel­len.

2/​ Das Klima: Ruhe genießen im Sommer

STORY Sey­chel­les (c) STORY Sey­chel­les

Tro­pisch und das ganze Jahr über warm. So lässt sich das Klima des In­sel­staa­tes am bes­ten be­schrei­ben. Die Mo­nate von Mai bis Sep­tem­ber gel­ten da­bei als beste Rei­se­zeit, denn es reg­net we­ni­ger häu­fig als im Win­ter, die Tem­pe­ra­tu­ren über­schrei­ten sel­ten die 30-Grad-Marke und eine stete Brise sorgt für Ab­küh­lung an hei­ße­ren Ta­gen.

Ob­wohl der Juli laut Sta­tis­ti­ken mit durch­schnitt­lich an­ge­neh­men 26 Grad als der kühlste Mo­nat gilt, sind die In­seln zu die­ser Zeit we­ni­ger über­füllt. So bie­ten sich zum Bei­spiel auf Mahé span­nende Aus­flüge in den Morne Sey­chel­lois Na­tio­nal­park oder auch in die kleine Haupt­stadt Vic­to­ria an.

3 /​ Wandern: Die beste Zeit für die Natur

Fi­sher­mans Cove (c) Fi­sher­mans Cove

In di­rek­ter Um­ge­bung des STORY Sey­chel­les und des Fi­sher­mans Cove Re­sort auf der In­sel Mahé war­ten zahl­rei­che Wan­der­wege auf Ent­de­cker. Die bes­ten Bei­spiele sind der „Anse Ma­jor Trail” von Bel Ombre ent­lang der Küste zur idyl­li­schen Anse Ma­jor, der „Co­po­lia Trail” durch den Na­tio­nal­park und der Auf­stieg zum 667 Me­ter ho­hen Gip­fel des Morne Blanc.

Dank des tro­cke­nen und we­ni­ger schwü­len Wet­ters sind die Som­mer­mo­nate von Mai bis Ok­to­ber je­den­falls ideal, um sich im Som­mer­ur­laub auf den Sey­chel­len auch ein we­nig sport­lich zu be­tä­ti­gen. Es lohnt sich da­her un­be­dingt, an fes­tes Schuh­werk im Ge­päck zu den­ken.

4 /​ Flora und Fauna: Von Schildkröten bis Frangipani

STORY Sey­chel­les /​ Swim­ming pool (c) STORY Sey­chel­les

Die Som­mer­mo­nate be­sche­ren den In­seln der Sey­chel­len eine wahre Blü­ten­pracht. Die gro­ßen und far­ben­fro­hen Blü­ten des Hi­bis­kus wett­ei­fern dann mit üp­pi­gen Grün­pflan­zen, den in Weiß, Rosa und Gelb er­strah­len­den Fran­gi­pani, den knal­lig leuch­ten­den Bou­gain­vil­lea und den ro­ten Blü­ten des Flam­men­bau­mes um die Gunst der Be­su­cher.

Zwar sind diese Weg­be­glei­ter auch zu an­de­ren Zei­ten im Jahr zu se­hen, doch erst im Som­mer er­strah­len sie in vol­ler Pracht. Auch die Tier­welt geizt dann nicht mit ih­ren Rei­zen. So sind ei­nige Vo­gel­ar­ten be­son­ders ak­tiv und las­sen sich leich­ter er­spä­hen und Schild­krö­ten sind dann nicht sel­ten an­zu­tref­fen – bei­spiels­weise beim Schnor­cheln vor der Küste oder in der vom STORY Sey­chel­les ge­pfleg­ten La­gune, wo kleine Ex­em­plare un­ter Schutz le­ben.

5 /​ Tauchen: Die Unterwasserwelt genießen

Sainte Anne Na­tio­nal Ma­rine Park (c) Sey­chel­les Tou­rism Board

Die Sey­chel­len punk­ten mit ei­ner viel­fäl­ti­gen Un­ter­was­ser­welt. Ins­be­son­dere in den Som­mer­mo­na­ten dür­fen sich Tau­cher und Schnorch­ler auf sehr gute Be­din­gun­gen freuen. Die Was­ser­tem­pe­ra­tur ist mit durch­schnitt­lich 26 Grad sehr an­ge­nehm, der Nie­der­schlag in die­sen Mo­na­ten ge­rin­ger, das Meer ru­hi­ger und die Sicht un­ter Was­ser bes­ser.

Ei­nige Mee­res­be­woh­ner las­sen sich ab Mai so­gar ver­mehrt se­hen. Vor den Küs­ten von Mahé und Pras­lin zie­hen von Mai bis Sep­tem­ber die Wal­haie durch die Ge­wäs­ser. Manta-Ro­chen und große Fisch­schwärme ver­spre­chen un­ver­gess­li­che Be­geg­nun­gen für Schnorch­ler und Tau­cher. Wer lie­ber in Küs­ten­nähe bleibt, er­kun­det den Un­ter­was­ser­pfad des STORY Sey­chel­les auf Mahé oder er­schließt sich die ma­ri­time Welt mit Schnor­chel und Tau­cher­brille am Haus­riff des Fünf-Sterne-Ho­tels.

Die Schwes­ter­ho­tels STORY Sey­chel­les und Fi­sher­mans Cove Re­sort sind au­ßer­dem Part­ner der Ma­rine Con­ser­va­tion So­ciety of Sey­chel­les und en­ga­gie­ren sich ge­mein­sam für den Schutz des Mee­res­öko­sys­tems und die Re­na­tu­rie­rung der Ko­ral­len. Auch die Gäste kön­nen dank Ex­per­ten vor Ort ak­tiv mit­hel­fen und ihr Wis­sen über den In­di­schen Ozean ver­tie­fen. Über das STORY Sey­chel­les ha­ben wir hier be­reits aus­führ­lich be­rich­tet.

www.story-seychelles.com /​ fishermanscove-resort.com