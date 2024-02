Florida: Viele neue Restaurants in Miami und Miami Beach

Mi­ami ist die per­fekte De­sti­na­tion, um dem hei­mi­schen Win­ter zu ent­kom­men. Hier gibt es welt­be­rühmte Strände, Sze­ne­vier­tel, Mu­seen, Ho­tels und Re­stau­rants. Doch die Son­nen­me­tro­pole hat mit den neu­es­ten High­lights künf­tig noch et­was mehr zu bie­ten.

Im No­vem­ber 2023 er­öff­nete das Fla­mingo Lodge & Re­stau­rant als ein­zi­ges Ho­tel in­ner­halb des Ever­glades Na­tio­nal Park. Das an die Lodge an­gren­zende „Fla­mingo Re­stau­rant” bie­tet tra­di­tio­nelle Ge­richte aus Süd­flo­rida und ei­nen Aus­blick auf die nahe ge­le­gene Flo­rida Bay.

Mi­ami (c) pix­a­bay /​ Alex Gres­bek

Eben­falls neu ist das Vivo! En­ter­tain­ment Ve­nue in der Dol­phin Mall. Das 62.000 Qua­drat­me­ter große Ver­gnü­gungs­vier­tel bie­tet Un­ter­hal­tung und Re­stau­rants für alle – ein­schließ­lich der „PBR Cow­boy Bar”, „Sports & So­cial” und „Sergio’s Cu­ban Ame­ri­can Kit­chen”.

Der Tam­bou­rine Room im Ca­ril­lon Mi­ami Well­ness Re­sort wurde kürz­lich in Zu­sam­men­ar­beit mit dem deut­schen Kü­chen­chef Tris­tan Brandt er­öff­net. Das Fine-Di­ning-Re­stau­rant mit 18 Plät­zen ist das of­fi­zi­elle US-De­büt des Kochs. Der Name des Re­stau­rants ist eine Hom­mage an die Tam­bou­rine Room Lounge des Re­sorts, die im Jahr 1958 ein­ge­weiht wurde.

Das Rosie’s be­gann als be­lieb­tes Pop-up-Lo­kal in Over­town, hat sich aber in­zwi­schen zu ei­nem La­den­lo­kal ent­wi­ckelt, das kürz­lich vom Mi­che­lin Guide mit ei­nem „Bib Gour­mand” aus­ge­zeich­net wurde. Auf der Spei­se­karte ste­hen Ge­richte aus den Süd­staa­ten, wo­bei die Klas­si­ker ein­fach und per­fekt zu­be­rei­tet wer­den.

Mo­derne ame­ri­ka­ni­sche Kü­che, die von Mi­ami und der Viel­falt der re­gio­na­len Aro­men in­spi­riert ist, er­war­tet die Gäste im MaryGold’s. Fri­sche, vor Ort ge­fan­gene Mee­res­früchte, haus­ge­machte Pasta fin­den sich auf der mit Be­dacht zu­sam­men­ge­stell­ten Spei­se­karte.

