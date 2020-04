Florida für zu Hause: Die besten Film-Tipps zum „Sunshine State“

My Girl House /​​ Bar­tow (c) Vi­sit Cen­tral Flo­rida

Auch ab­seits der Hot­spots von Flo­rida war­ten Schau­plätze be­kann­ter Filme auf Be­su­cher: In der Klein­stadt Bar­tow zwi­schen Or­lando und Tampa spie­len große Teile der Tra­gi­ko­mö­die „My Girl – meine erste Liebe“. Hier be­fin­det sich das Zu­hause von Vada Sul­ten­fuss (ge­spielt von Anna Chlumsky), die sich in ih­ren bes­ten Freund Tho­mas (Ma­cau­lay Cul­kin) ver­liebt, be­vor die­ser in der wohl be­kann­tes­ten Szene an den Fol­gen von Bie­nen­sti­chen auf tra­gi­sche Art und Weise stirbt.