The Ritz-Carlton, South Beach: Neues Design für Hotelikone in Miami

Nach ei­ner um­fang­rei­chen, 90 Mil­lio­nen US-Dol­lar teu­ren Re­no­vie­rung prä­sen­tiert sich das The Ritz-Car­l­­ton, South Be­ach im His­to­ric District von Miami ab so­fort in ei­nem neuen De­sign: Mit mo­der­nen, zeit­lo­sen Ak­zen­ten will die einst von Mor­ris La­pi­dus ent­wor­fene Art-Déco-Ikone di­rekt am Meer in eine neue Ära star­ten.

Be­reits beim Be­tre­ten des his­to­ri­schen Lu­xus­ho­tels an der Kreu­zung der Col­lins Ave­nue und der Lin­coln Road spü­ren die Gäste die Trans­for­ma­tion, für die Meg Sharpe, Cris­tian Ru­bio und die re­nom­mier­ten De­si­gner von HBA ver­ant­wort­lich wa­ren: Wie das ge­samte Haus fei­ert auch die atem­be­rau­bende Lobby das ur­sprüng­li­che De­sign mit neuen, ele­gan­ten De­tails.

Nur we­nige Schritte ent­fernt, war­tet die „La­pi­dus Bar” als klas­si­sche Cock­­tail-Lounge mit Live-Mu­­sik und Vin­­tage-Cock­­tails. Die Aro­men La­tein­ame­ri­kas prä­gen das Re­stau­rant „Fuego y Mar” von Chef­koch An­thony Le­Pape. Hier fin­den die Gäste auch eine Tech-Lounge vor, in der sie ar­bei­ten und Kaf­fee oder Cock­tails be­stel­len kön­nen. Der „Di­L­ido Be­ach Club” ver­spricht eine in­time En­klave mit lu­xu­riö­sen Sitz­ge­le­gen­hei­ten und Blick auf das tür­kis­blaue Meer.

Die Ge­stal­tung der 376 Zim­mer und Sui­ten spie­gelt die zahl­rei­chen Fa­cet­ten von Miami und sei­ner Kul­tur wi­der. Mit sorg­fäl­tig aus­ge­wähl­ten Mö­beln und skur­ri­len De­tails soll sie den Gäs­ten das Ge­fühl ge­ben, „in der Stadt zu sein, ohne ihre Zim­mer ver­las­sen zu müs­sen”, wie es Cris­tian Ru­bio for­mu­liert. Eine ver­bes­serte Schall­iso­lie­rung sorgt zu­sätz­lich für ei­nen er­hol­sa­men Schlaf.

Für die Gäste auf Club-Ebene bie­tet die „Club Lounge” des The Ritz-Car­l­­ton, South Be­ach ei­nen en­ga­gier­ten Con­cierge und den gan­zen Tag über kos­ten­lose ku­li­na­ri­sche Spe­zia­li­tä­ten. Im 1.500 Qua­drat­me­ter gro­ßen „Ritz-Car­l­­ton Spa” steht ein ganz­heit­li­cher Wel­l­­ness-An­­satz im Mit­tel­punkt. Ein­zig­ar­tig in den USA ist da­bei die „Timeless Cap­sule“ – eine be­son­dere Spa-An­wen­­dung für Gäste mit we­nig Zeit.

