Africa Amini Life: Tansania abseits des Massentourismus

Ein „Ur­laub mit Sinn” bie­tet das nach­hal­tige Tou­ris­mus­pro­jekt „Af­rica Amini Life” im Nor­den von Tan­sa­nia. Weit ab­seits des Mas­sen­tou­ris­mus er­öff­net sich die Mög­lich­keit, den ei­ge­nen Ho­ri­zont zu er­wei­tern und neue Per­spek­ti­ven bei ei­nem ech­ten Aben­teuer in Afrika ken­nen­zu­ler­nen.

In den von Maa­sai ge­führ­ten Un­ter­künf­ten in ei­nem atem­be­rau­ben­den Na­tur­schutz­ge­biet am Fuße des Ki­li­man­jaro tau­chen die Gäste in eine ein­zig­ar­tige Welt ein und er­le­ben eine alte Kul­tur aus nächs­ter Nähe. Speer­wer­fen, eine Wan­de­rung mit ei­nem Me­di­zin­mann und ein tra­di­tio­nel­les Dorf­fest sind nur ei­nige der be­son­de­ren Er­leb­nisse, bei de­nen die Gäste ak­tiv am Dorf­le­ben teil­neh­men kön­nen.

Authentisches Reiseerlebnis

Tan­sa­nia au­then­tisch er­le­ben (c) Af­rica Amini Alama /​ Hel­mut Hud­ler

Die Af­rica Amini Maa­sai Lodge mit Blick auf den Mount Meru und den hei­li­gen Berg Mu­kuru bie­tet eine atem­be­rau­bende Aus­sicht auf die end­lose Weite der afri­ka­ni­schen Steppe, ohne auf Kom­fort zu ver­ges­sen. Die in ganz Tan­sa­nia am bes­ten be­wer­tete Lodge bie­tet 16 ge­müt­li­che Bun­ga­lows mit bes­tem eu­ro­päi­schem Stan­dard und ein­zig­ar­ti­gem Lu­xus.

Den Gäs­ten von „Af­rica Amini Life” wird hier au­ßer­dem nach­hal­ti­ges Rei­sen im Rundum­pa­ket ge­bo­ten, denn es wird sorg­sam mit na­tür­li­chen Res­sour­cen um­ge­gan­gen. Licht und Warm­was­ser wer­den aus So­lar­ener­gie ge­won­nen und be­nutz­tes Was­ser wird zur Be­wäs­se­rung der Gär­ten wie­der­ver­wen­det.

Af­rica Amini Maa­sai Lodge (c) Hel­mut Hud­ler

Hei­mi­sche Kö­chin­nen zau­bern je­den Tag köst­li­che Mas­sai- oder Swa­hili-Spe­zia­li­tä­ten so­wie in­ter­na­tio­nale Ge­richte aus Zu­ta­ten und Kräu­tern aus dem ei­ge­nen Gar­ten auf die Ti­sche. Eier und Fleisch stam­men aus ei­ge­ner Hüh­ner­hal­tung und die Süß­spei­sen wer­den mit Ho­nig von haus­ei­ge­nen Bie­nen­stö­cken ver­fei­nert.

Wer es noch et­was ab­ge­schie­de­ner und ex­klu­si­ver möchte, fin­det sei­nen per­fek­ten Kraft­platz im da­zu­ge­hö­ri­gen Fe­ri­en­do­mi­zil „Hills­ide Retreat” mit atem­be­rau­ben­dem Blick über den Aru­sha-Na­tio­nal­park . In bei­den Un­ter­künf­ten un­ter­stüt­zen die Gäste da­bei durch ih­ren Auf­ent­halt die Maa­sai in der Re­gion nach­hal­tig und leis­ten ei­nen wich­ti­gen so­zia­len Bei­trag.

Urlaub mit Herz und Sinn

Ein­zig­ar­tige Kul­tur der Maa­sai (c) Af­rica Amini Alama

Die da­hin­ter ste­hende NGO na­mens „Af­rica Amina Alama” wurde 2007 von der Ös­ter­rei­che­rin Chris­tine Wall­ner grün­det, um das Le­ben der Men­schen in der Re­gion zu ver­bes­sern. Seit 2020 wird das Pro­jekt von ih­rer Toch­ter Cor­ne­lia Wall­ner-Fri­see ge­lei­tet und hat sich mitt­ler­weile zu ei­ner Er­folgs­ge­schichte für die Men­schen vor Ort ent­wi­ckelt.

Bildungs‑, So­zial- und Ge­sund­heits­pro­jekte ge­hö­ren heute ebenso dazu wie eine Kran­ken­sta­tion, Schu­len, ein Wai­sen­haus und Was­ser­pro­jekte. Ge­för­dert wer­den da­bei ge­zielt die lo­kale Wirt­schaft und ins­be­son­dere die fi­nan­zi­elle und so­ziale Un­ab­hän­gig­keit von Frauen und ih­ren Fa­mi­lien.

Ur­laub in­mit­ten un­be­ruehr­ter Na­tur (c) Af­rica Amini Alama /​ Hel­mut Hud­ler

Wer für die kom­mende Som­mer­sai­son ein au­ßer­ge­wöhn­li­ches Rei­se­er­leb­nis mit Sinn in ei­nem Land mit mil­den Tem­pe­ra­tu­ren sucht, sollte sich von ei­nem Ur­laub in Tan­sa­nia in­spi­rie­ren las­sen. Von Juni bis Ok­to­ber lädt ein an­ge­neh­mes Rei­se­klima dazu ein, Afrika ab­seits der tou­ris­ti­schen Pfade zu er­for­schen. Hohe Tem­pe­ra­tu­ren gibt es von De­zem­ber bis März.

www.africaaminialama.com