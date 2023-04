Kroatien: Falkensteiner investiert in Luxusvillen in Punta Skala

Das jüngste Pro­jekt der Fal­ken­stei­ner Mi­chae­ler Tou­rism Group steht kurz vor der Er­öff­nung: Schon in die­sem Som­mer ha­ben die Gäste die Mög­lich­keit, ih­ren Ur­laub in ei­ner von fünf neuen Lu­xus­vil­len im Fal­ken­stei­ner Re­sort Punta Skala in Kroa­tien zu ver­brin­gen.

Je­des der Pre­mium-Häu­ser in Zadar er­streckt sich über eine Flä­che von 200 Qua­drat­me­tern mit ei­nem pri­va­ten me­di­ter­ra­nen Gar­ten, ei­nem be­heiz­ten Swim­ming­pool und ei­nem ei­ge­nen Host, der den Gäs­ten je­der­zeit zur Ver­fü­gung steht.

Feinste Materialien mit dalmatinischem Flair

Das mo­derne De­sign spie­gelt die me­di­ter­ra­nen Ein­flüsse der Um­ge­bung wi­der. Die Vil­len wur­den von Lab­vert Ar­chi­tec­ture & De­sign in Wien ge­plant, für die In­nen­räume zeich­net Bea In­te­ri­ors De­sign ver­ant­wort­lich.

“Wir ha­ben uns auf hoch­wer­tige Ma­te­ria­len kon­zen­triert, die die Na­tür­lich­keit be­to­nen und die dal­ma­ti­ni­sche Ar­chi­tek­tur auf­grei­fen. Durch eine sanfte Farb­har­mo­nie ha­ben wir ein Re­fu­gium ge­schaf­fen, das auch den höchs­ten An­sprü­chen ge­recht wird. Als be­son­de­res High­light bie­ten die Per­go­len nicht nur an­ge­neh­men Schat­ten, son­dern auch ei­nen wun­der­schö­nen Blick auf das Meer.” Ste­phan Vary von Lab­vert

Die groß­zü­gig ge­schnit­te­nen Vil­len mit mo­der­nen Wohn­be­rei­chen eig­nen sich für Fa­mi­lien ge­nauso wie für ei­nen Ur­laub mit Freun­den und bie­ten mit ei­ner kom­plett aus­ge­stat­te­ten Kü­che und ei­nem ge­müt­li­chen Wohn­zim­mer je­weils Platz für bis zu sie­ben Per­so­nen. Jede Villa ver­fügt über ei­nen un­ein­ge­schränk­ten Blick auf die ma­le­ri­schen In­seln des Zadar-Ar­chi­pels im kris­tall­kla­ren Meer.

40 Quadratmeter privater Pool

Punta Skala Villa (c) Fal­ken­stei­ner Ho­tels & Re­si­den­ces

Die ge­räu­mi­gen Schlaf­zim­mer mit ei­ge­nem Bad und der be­heizte, 40 Qua­drat­me­ter große Pool – um­ge­ben von ei­nem ei­ge­nen Gar­ten – sor­gen für größt­mög­li­che Pri­vat­sphäre. Den­noch müs­sen die Gäste nicht auf ge­wohnte Ho­tel­an­nehm­lich­kei­ten ver­zich­ten und kön­nen so­gar auf ei­nen pri­va­ten Villa-Host zu­rück­grei­fen.

Ba­by­sit­ting, Dog Sit­ting, Per­so­nal Trai­nings und ein Miet­ser­vice für Au­tos, Boote und Sport­ge­räte sind nur ei­nige der zahl­rei­chen Dienst­leis­tun­gen, die wäh­rend des Auf­ent­halts zur Ver­fü­gung ste­hen. Auch um in­di­vi­du­elle Aus­flüge oder Trans­fers küm­mert sich der pri­vate Host – ebenso wie um ein Wunsch-Din­ner mit ei­ge­nem Chef­koch, ei­nen schwim­men­den Brunch oder Spa-Be­hand­lun­gen di­rekt in den Vil­len.

Zwei Fünf-Sterne-Hotels und ihr Angebot

Ne­ben den pri­va­ten An­nehm­lich­kei­ten ha­ben die Vil­len­be­woh­ner die Mög­lich­keit, zu­sätz­lich die An­ge­bote des Fal­ken­stei­ner Re­sorts Punta Skala zu nut­zen, das zwei Ho­tels und meh­rere Re­stau­rants be­her­bergt – wie etwa das ve­gane „Tian Bis­tro” von Ster­ne­koch Paul Ivić am Meer. Im Fünf Sterne Fal­ken­stei­ner Ho­tel & Spa Iadera kön­nen sich die Gäste im 6.000 Qua­drat­me­ter gro­ßen Ac­qua­pura SPA in­klu­sive Ham­mam und Pan­orama-Sauna ver­wöh­nen las­sen.

Das fa­mi­li­en­zen­trierte Ac­qua­pura SPA des Fünf Sterne Fal­ken­stei­ner Fa­mily Ho­tel Dia­dora wie­derum bie­tet viel­fäl­tige Mög­lich­kei­ten zur Ent­span­nung und zum En­er­gie­tan­ken für die ganze Fa­mi­lie. Das Ho­tel ver­fügt au­ßer­dem über ein groß­zü­gi­ges „Falky Land” in­klu­sive Valo Jump, Out­door-Klet­ter­wand, Kino, Play­mo­bil-Be­reich und Sci­ence Labs für auf­re­gende Ex­pe­ri­mente.

Son­nen­un­ter­gang in Punta Skala (c) Fal­ken­stei­ner Ho­tels & Re­si­den­ces

Seit 2021 setzt die Fal­ken­stei­ner Mi­chae­ler Tou­rism Group auf die Mo­der­ni­sie­rung und Er­wei­te­rung des Fal­ken­stei­ner Re­sort Punta Skala auf der gleich­na­mi­gen Halb­in­sel im kroa­ti­schen Zadar. Nach um­fas­sen­den Re­no­vie­rungs­ar­bei­ten im Fal­ken­stei­ner Fa­mily Ho­tel Dia­dora, das im letz­ten Som­mer als Fünf-Sterne-Fa­mily-Ho­tel wie­der­eröff­net wurde, wird das An­ge­bot in die­sem Som­mer nun um fünf Lu­xus­vil­len er­wei­tert.

www.falkensteiner.com