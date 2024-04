Kroatien: Zahlreiche Neuerungen für den Sommer bei Valamar

Das Tou­ris­mus­un­ter­neh­men Va­la­mar Ri­viera setzt seine kon­ti­nu­ier­li­chen In­ves­ti­tio­nen auch 2024 fort und geht mit zahl­rei­chen Um­bau­ten, Re­no­vie­run­gen und neuen An­ge­bo­ten in die Som­mer­sai­son 2024 in Kroa­tien.

Die wich­tigs­ten Neu­ig­kei­ten: Auf der In­sel Hvar be­geis­tern so­wohl im Hvar [PLACESHOTEL] by Va­la­mar als auch im Va­la­mar Ami­cor Green Re­sort neue Vil­len mit nach­hal­ti­gem Kom­fort. Auf Rab er­hielt das Vier-Sterne Va­la­mar Pa­dova Ho­tel ein um­fas­sen­des Fresh-Up und in Dal­ma­tien geht das neue Ma­karska Sunny Re­sort nach ei­ner kom­plet­ten Um­ge­stal­tung an den Start.

Hvar: 34 neue Villen im Amicor Green Resort

Va­la­mar Ami­cor Green Re­sort /​ Pre­mium Fa­mily Villa (c) Va­la­mar

Wenn das 2022 er­öff­nete Va­la­mar Ami­cor Green Re­sort auf der In­sel Hvar ab Mitte Mai die ers­ten Gäste der neuen Som­mer­sai­son be­grüßt, wird es gleich über 34 neue Vil­len ver­fü­gen. Zehn da­von sind mit ei­nem Ja­cuzzi aus­ge­stat­tet. Dazu kom­men eine Er­wei­te­rung des „Oliva Re­stau­rants”, der In­fra­struk­tur und der Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen. Denn die An­lage soll auch wei­ter­hin aus­schließ­lich mit er­neu­er­ba­ren En­er­gien be­trie­ben wer­den.

Das Fa­mi­li­en­re­sort liegt in un­mit­tel­ba­rer Nähe des his­to­ri­schen Zen­trums von Stari Grad und be­stand bis­her aus 41 Vil­len – vier da­von mit ei­nem pri­va­ten Pool. Eine Well­ness-Oase, der „Aqua­mar Pre­mium-Was­ser­park” mit drei Pools, Rut­schen und At­trak­tio­nen auf ins­ge­samt 450 Qua­drat­me­tern Was­ser­flä­che und ein Kin­der­spiel­platz mit Zi­pline, Wippe, Tram­po­lin, Rut­schen und Schau­keln run­den die Aus­stat­tung ab.

Hvar [PLACESHOTEL] wächst um 15 Villen wächst um 15 Villen

Hvar [PLACESHOTEL] by Va­la­mar (c) Va­la­mar

In di­rek­ter Nach­bar­schaft des Va­la­mar Ami­cor Green Re­sort emp­fängt das Hvar [PLACESHOTEL] by Va­la­mar seit dem Som­mer 2021 junge und jung­ge­blie­bene Gäste mit ei­nem spe­zi­ell auf sie aus­ge­rich­te­ten Ur­laubs­kon­zept. 15 neu er­baute Vil­len – vier da­von mit ei­nem ei­ge­nen Pool – so­wie die Um­ge­stal­tung des Strand­ab­schnit­tes beim Ho­tel sol­len künf­tig für eine Ex­tra-Por­tion an Kom­fort sor­gen.

Das De­sign des HVAR [PLACESHOTEL] ist ein ge­lun­ge­ner Ma­te­ri­al­mix aus Holz, Rat­tan und far­ben­fro­hen Stof­fen im Ethno-Style, der den Puls der Zeit trifft. Für Ab­küh­lung im hei­ßen Som­mer sor­gen eine weit­läu­fige Pool-Land­schaft und die an­ge­nehm warme Adria. Groß­zü­gige Chill-out-Be­rei­che in der Au­ßen­an­lage mit be­que­men Lounge-Mö­beln un­ter Stroh-Pa­ra­so­len und Bal­da­chi­nen sind ideal zum Ent­span­nen und Son­nen­ba­den.

Alles neu im Makarska Sunny Resort

Ma­karska Sunny Re­sort /​ Zwei­bett­zim­mer mit Bal­kon (c) Va­la­mar

Un­ter der Marke „Sunny by Va­la­mar” bün­delt das Un­ter­neh­men Drei- und Vier-Sterne-Häu­ser in Top-Strand­lage mit op­ti­ma­lem Preis-Leis­tungs­ver­hält­nis. In Ma­karska an der dalmati­nischen Ri­viera er­öff­net im Som­mer 2024 das Ma­karska Sunny Re­sort nach ei­ner kom­plet­ten Re­no­vie­rung wie­der seine Tü­ren.

Alle 250 Zim­mer, das viel­fäl­tige Kids-An­ge­bot mit Soft­play­an­lage, Game Lounge und Tram­po­lin-Area so­wie Re­stau­rant und Bar be­geis­tern nun mit le­ben­di­gen Far­ben und sty­li­schen Mö­beln. Eben­falls ein Make­over er­hiel­ten das Ra­bac Sunny Ho­tel & Re­si­dence in Is­trien so­wie das Krk Sunny Ho­tel in der Kvar­ner Bucht, die beide die Nach­frage nach zeit­ge­mä­ßem Ur­laub zu er­schwing­li­chen Prei­sen be­die­nen.

Rab: Modernisierung des Valamar Padova Hotel

Va­la­mar Pa­dova Ho­tel /​ In­door Pool (c) Va­la­mar

In­sel-Fee­ling im Vier-Sterne-Seg­ment bie­tet das Va­la­mar Pa­dova Ho­tel auf der In­sel Rab. 200 Zim­mer – dar­un­ter 25 neue Fa­mi­li­en­zim­mer – wur­den mit na­tür­li­chen Ma­te­ria­lien und grün-tür­ki­sen Farb­ak­zen­ten mo­der­ni­siert. Dar­über hin­aus be­geis­tert die Fa­mily Lounge des Vier-Sterne-Hau­ses mit in­no­va­ti­ven Spiel­be­rei­chen. Be­son­ders be­liebt ist die Rut­sche in der Lobby. Der neue Well­ness­be­reich mit Sauna, In­door-Pool und Kids Zone sorgt für Ent­span­nung.

Zu­sätz­lich zu den Ho­tel-News hat Va­la­mar auch Neu­ig­kei­ten beim Frei­zeit­an­ge­bot im Ge­päck. So ver­eint das neue Bike Cen­ter von Va­la­mar in Po­reč – nur zehn Mi­nu­ten vom his­to­ri­schen Zen­trum ent­fernt – ab Juni 2024 ei­nen Fahr­rad-Ver­leih, eine Werk­statt, die Or­ga­ni­sa­tion von ge­führ­ten Tou­ren in Is­trien und Rou­ten­tipps von Ex­per­ten.

Um auch die Frei­zeit­ge­stal­tung wäh­rend des Kroa­ti­en­ur­laubs zu be­rei­chern, in­iti­iert Va­la­mar zu­dem in Is­trien, auf der In­sel Krk und in Dal­ma­tien ab Juni 2024 Work­shops für Kin­der und Er­wach­sene. Un­ter dem Na­men „Croa­tia Sum­mer Camps” wer­den in Zusammen­arbeit mit lo­ka­len Ver­ei­nen bis Mitte Au­gust ins­ge­samt 27 Work­shops or­ga­ni­siert – dar­un­ter Sport­kurse so­wie Work­shops mit dem Schwer­punkt Kunst und Kul­tur.

www.valamar.com