Geheimtipp in Dalmatien: Die Elaphiten vor der Küste von Dubrovnik

Die Elaphi­ten-In­seln sind eine ma­le­ri­sche In­sel­gruppe vor der Küste von Du­brov­niks in Kroa­tien, die noch im­mer als Ge­heim­tipp gel­ten. Un­ter den ins­ge­samt 13 In­seln und In­sel­chen sind Ko­ločep, Lo­pud und Ši­pan die größ­ten – und sie wer­den auch am häu­figs­ten be­sucht.

Diese drei sind auch die ein­zig be­wohn­ten In­seln und bie­ten eine char­mante Mi­schung aus na­tür­li­cher Schön­heit, kul­tu­rel­lem Erbe und ent­spann­ter At­mo­sphäre. Da­mit sind sie ein her­vor­ra­gen­des Ziel für Rei­sende, die eine au­then­ti­sche kroa­ti­sche In­sel­erfah­rung ab­seits der Tou­ris­ten­mas­sen su­chen.

Lo­pud (c) Ivo Bio­cina /​ CNTB

Ob­wohl es so­gar mög­lich ist, alle drei In­seln an ei­nem Tag zu be­su­chen, emp­fiehlt es sich doch, mehr Zeit ein­zu­pla­nen, um den Auf­ent­halt ent­spann­ter ge­nie­ßen zu kön­nen. Ab Du­brov­nik fah­ren re­gel­mä­ßig Fäh­ren und Boote die In­seln an. Au­ßer­dem gibt es ei­nige Agen­tu­ren, die or­ga­ni­sierte Boots­fahr­ten in­klu­sive meh­re­rer Stopps an­bie­ten.

Koločep – Die verborgene Oase

Ko­ločep (c) Chris­to­phe Du­tour via Un­s­plash

Du­brov­nik am nächs­ten liegt die In­sel Ko­ločep. In­ner­halb von 30 Mi­nu­ten war­tet ein wah­res In­sel­pa­ra­dies auf die Ur­lau­ber. Von ei­nem dich­ten Kie­fern­wald über­zo­gen, ist sie au­ßer­dem die kleinste der drei be­wohn­ten In­seln. Die bei­den Haupt­orte – Donje Čelo und Gornje Čelo – lie­gen in ma­le­ri­schen Buch­ten, die je­weils über ei­gene Strände ver­fü­gen. Die Be­su­cher kön­nen hier in un­be­rühr­ter Na­tur ba­den, schnor­cheln oder Ka­jak­fah­ren und da­bei die be­ein­dru­cken­den Küs­ten er­kun­den.

Ko­ločep ist auch reich an Ge­schichte. Alte Kir­chen – wie die des Hei­li­gen Ni­ko­laus oder des Hei­li­gen Ser­gius – zeu­gen von der lan­gen Ver­gan­gen­heit der In­sel, die bis in die An­tike zu­rück­reicht. Wan­der­wege durch­zie­hen die In­sel und füh­ren zu atem­be­rau­ben­den Aus­sichts­punk­ten mit spek­ta­ku­lä­ren Bli­cken auf die um­lie­gen­den In­seln und das of­fene Meer. In der Ver­gan­gen­heit gal­ten die In­sel­be­woh­ner als die bes­ten Mu­schel­samm­ler des Mit­tel­meers. Heute un­ter­neh­men sie Tauch­gänge nach Mu­scheln nur noch aus Liebe zur Tra­di­tion.

Lopud – Die Sonneninsel

Lo­pud /​ Sunj (c) Al­ek­sandar Go­s­pic /​ CNTB

Die be­schau­li­che In­sel Lo­pud stellt die per­fekte Oase für eine Aus­zeit vom Stadt­tru­bel in Du­brov­niks dar. Nur etwa eine Stunde mit der Fähre ent­fernt, kön­nen die Ur­lau­ber hier in der ma­le­ri­schen Land­schaft ihre Seele bau­meln las­sen. Ein ge­müt­li­cher Spa­zier­gang un­ter duf­ten­den Pi­ni­en­bäu­men führt an char­man­ten dal­ma­ti­ni­schen Stein­häu­sern und ver­steck­ten Buch­ten vor­bei.

Ein be­son­ders be­lieb­ter Ort ist der traum­hafte Strand Šunj, der mit tür­ki­sem Was­ser und fei­nem Sand ein wah­res Post­kar­ten­mo­tiv ab­bil­det. Zu den his­to­ri­schen Se­hens­wür­dig­kei­ten zäh­len die Rui­nen mit­tel­al­ter­li­cher Kir­chen und Fes­tun­gen so­wie ein Fran­zis­ka­ner­klos­ter aus dem 15. Jahr­hun­dert. Auch der bo­ta­ni­sche Gar­ten ist ei­nen Be­such wert. Das Haupt­dorf der In­sel liegt in ei­ner Bucht und bie­tet eine Pro­me­nade, die von Ca­fés, Re­stau­rants und al­ten Stein­häu­sern ge­säumt ist.

Šipan – Die Prinzessin der Elaphiten

In­sel vor Du­brov­nik (c) Isaw Com­pany via Un­s­plash

Ši­pan - auch „Prin­zes­sin der Elaphi­ten“ ge­nannt – ist die größte un­ter den In­seln und strahlt eine ein­zig­ar­tige Ruhe aus. Sie ist in rund ei­ner Stunde von Du­brov­nik zu er­rei­chen und ge­prägt von Oli­ven­hai­nen, Wein­gär­ten und sanf­ten Hü­geln. Die ma­le­ri­schen Dör­fer Ši­pan­ska Luka und Suđu­rađ sind be­kannt für ihre tra­di­tio­nel­len Stein­häu­ser und his­to­ri­schen Bau­werke.

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz-Be­stim­mun­gen Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook Instagram Threads

Ši­pan hat eine lange Ge­schichte, die in den al­ten Kir­chen, Klös­tern und Re­nais­sance-Vil­len sicht­bar wird. Die Be­su­cher kön­nen die In­sel auf Wan­de­run­gen oder Rad­tou­ren er­kun­den – vor­bei an Oli­ven­hai­nen und Zy­pres­sen – und da­bei atem­be­rau­bende Aus­bli­cke auf das Meer ge­nie­ßen.

Die dal­ma­ti­ni­sche Kü­che der In­sel – ge­prägt von fri­schen Mee­res­früch­ten und lo­ka­lem Wein – run­det das Er­leb­nis ab. Au­ßer­dem lädt das kris­tall­klare Was­ser zum Schwim­men und Schnor­cheln ein, wäh­rend die zahl­rei­chen Buch­ten und Strände ideale Orte zum Ent­span­nen sind.

croatia.hr