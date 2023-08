Valamar Amicor Green Resort: Nachhaltiger Urlaub auf der Insel Hvar

Kroa­tien ist seit die­sem Som­mer um eine In­no­va­tion rei­cher: Mit dem neu er­öff­ne­ten Va­la­mar Ami­cor Green Re­sort auf der In­sel Hvar setzt Va­la­mar Ri­viera ganz auf Nach­hal­tig­keit.

In un­mit­tel­ba­rer Nähe des his­to­ri­schen Zen­trums von Stari Grad kann man sei­nen Ur­laub seit kur­zem mit durch­wegs gu­tem Ge­wis­sen ver­brin­gen: Die Kom­bi­na­tion aus in­tel­li­gen­ten En­er­gie­kon­zep­ten, ei­ner durch­gän­gig öko­lo­gi­schen Bau­weise und smar­ter Ho­tel­tech­nik macht das neue Va­la­mar Ami­cor zum Vor­zei­ge­pro­jekt für ein Ho­tel-Er­leb­nis im Ein­klang mit der Na­tur.

Die jüngste Aus­gabe des „Sus­tainable Tra­vel Re­ports” der glo­ba­len Bu­chungs­platt­form booking.com be­stä­tigt den Trend: 81 Pro­zent der ins­ge­samt 30.000 Be­frag­ten aus 32 Län­dern ga­ben an, dass ih­nen nach­hal­ti­ges Rei­sen wich­tig sei. Im­mer­hin 70 Pro­zent ent­schei­den sich tat­säch­lich für eine nach­hal­tige Un­ter­kunft.

„Wir ha­ben klare, mess­bare und ehr­gei­zige Ziele in un­se­rer Nach­hal­tig­keits­stra­te­gie ver­an­kert. Als füh­ren­des Un­ter­neh­men bei der Nut­zung von er­neu­er­ba­ren En­er­gien in Eu­ropa se­hen wir uns in ei­ner Vor­rei­ter­rolle für nach­hal­ti­gen Tou­ris­mus im Mit­tel­meer­raum und möch­ten die­ser auch ge­recht wer­den. Die stra­te­gi­schen In­ves­ti­tio­nen in die­sem Be­reich wer­den sich auf etwa 50 Mil­lio­nen Euro be­lau­fen.“

Gus­tav Wurm­böck, Vor­sit­zen­der des Auf­sichts­ra­tes von Va­la­mar Ri­viera