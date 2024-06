Kroatien: In Šibenik eröffnet der erste ganzjährige Aquapark

In der Ur­laubs­de­sti­na­tion Ši­benik in der kroa­ti­schen Re­gion Dal­ma­tien geht Ende Juni 2024 der erste ge­schlos­sene, be­heizte und ganz­jäh­rig ge­öff­nete Aqua­park des Lan­des mit ei­nem lu­xu­riö­sen Well­ness­be­reich an den Start - di­rekt ne­ben den fünf Re­sorts der kroa­ti­schen Ho­tel­gruppe Am­a­dria Park.

Mit mehr als 300 Spiel­ele­men­ten für Kin­der je­den Al­ters, ei­ner Was­ser­tem­pe­ra­tur von 26 Grad im Win­ter und Was­ser­at­trak­tio­nen auf ei­ner Ge­samt­flä­che von 36.000 Qua­drat­me­tern gilt der neue „Aqua­park Dal­ma­tia” als ab­so­lu­tes No­vum sei­ner Art.

Splash-Wa­ter (c) Am­a­dria Park Si­benik

Als in­te­gra­ti­ver Be­stand­teil der Vier-Sterne-Fa­mi­li­en­ho­tels An­drija und Ja­kov ist der neue Aqua­park der ein­zige der Re­gion, der über ei­nen di­rek­ten Zu­gang zu Ho­tel­un­ter­künf­ten ver­fügt. Zu­dem ist er ei­ner von nur sehr we­ni­gen welt­weit, die di­rekt am Strand lie­gen, so­dass sich ent­spannte Strand­tage mü­he­los mit Was­ser­park-Ac­tion kom­bi­nie­ren las­sen.

Ne­ben ver­schie­de­nen Was­ser­at­trak­tio­nen wie Fon­tä­nen, Sprink­ler­an­la­gen und Was­ser­fäl­len ver­fügt der Aqua­park Dal­ma­tia auch über den längs­ten künst­lich an­ge­leg­ten „Lazy Ri­ver“ der Re­gion mit 610 Me­tern Länge und Rut­schen mit ei­ner Ge­samt­länge von 820 Me­tern.

Wa­ters­li­des In­ner Tube(c) Am­a­dria Park Si­benik

Drei The­men­re­stau­rants bie­ten Fa­mi­li­en­me­nüs. Meh­rere Ge­schäfte, ein gro­ßes Spiel­zim­mer im In­nen­be­reich auf 650 Qua­drat­me­tern so­wie ein weit­läu­fi­ger Au­ßen­be­reich mit Zu­gang zum Strand und an­de­ren Ein­rich­tun­gen für Kin­der sind eben­falls Teil der An­lage.

Au­ßer­dem ge­hört ein lu­xu­riö­ser, 1.800 Qua­drat­me­ter gro­ßer Well­ness- und Fit­ness-Club zum An­ge­bot des Aqua­parks, der als sty­li­scher Rück­zugs­ort zum Auf­tan­ken für alle El­tern und Er­wach­se­nen ge­schaf­fen wurde. Der Well­ness-Club ver­fügt über ei­nen In­door-Pool, ver­schie­dene Sau­nen und groß­zü­gige Ru­he­räume.

Aqua Park Fu­sion (c) Am­a­dria Park Si­benik

Eine Ta­ges­karte für den Aqua­park kos­tet 35 Euro für Er­wach­sene und ab 17,50 Euro für Kin­der. Die Ka­pa­zi­tät wird mit bis zu 4.000 Ho­tel­gäs­ten und ex­ter­nen Be­su­chern pro Tag an­ge­ge­ben. Park­plätze für mehr als 3.000 Au­tos ste­hen zur Ver­fü­gung. Für Aus­stat­tung und De­sign zeich­net das re­nom­mierte ka­na­di­sche Un­ter­neh­men „White­Wa­ter“ ver­ant­wort­lich, das be­reits für welt­be­kannte At­trak­tio­nen wie Le­go­land und Dis­ney ge­ar­bei­tet hat.

Die Ho­tel­kette Am­a­dria Park be­treibt in Ši­benik ins­ge­samt fünf Häu­ser in un­mit­tel­ba­rer Nähe zum Aqua­park Dal­ma­tia. Die Gäste ha­ben die Wahl zwi­schen den bei­den Vier-Sterne-Plus-Ho­tels Am­a­dria Park Ivan und Am­a­dria Park Beach Jure, den Vier-Sterne-Ho­tels Am­a­dria Park An­drija und Am­a­dria Park Ja­kov so­wie dem Drei-Sterne-Ho­tel Am­a­dria Park Beach Niko.

www-aquapark-dalmatia.com /​ www.amadriapark.com