Familiär und urig: Neue Unterkünfte für den Sommer in Tirol

Von Jahr­hun­derte al­ten Hö­fen, die mit viel Sorg­falt und Liebe zum De­tail re­no­viert und aus­ge­baut wur­den, bis hin zu kom­plett neu ge­bau­ten Häu­sern, die mit idyl­li­scher Al­lein­lage und Ver­wen­dung hoch­wer­ti­ger Na­tur­ma­te­ria­lien punk­ten. Im Som­mer 2022 dür­fen sich die Gäste in Ti­rol auf viele neue, zu­gleich auch urig und fa­mi­liär ge­führte Ho­tels und Apart­ments freuen.

Modern & gemütlich: Natur Resort Rissbacher

Aus dem ehe­ma­li­gen Riss­bach­er­hof in Stumm im Zil­ler­tal wurde kürz­lich das Vier Sterne Na­tur Re­sort Riss­ba­cher. Die neu ge­stal­te­ten Zim­mer und Sui­ten mit Bal­kon und Berg­blick sind mit Zir­ben­mö­beln und nach­hal­ti­gen Na­tur­ma­te­ria­lien aus­ge­stat­tet, die En­er­gie wird aus er­neu­er­ba­ren Res­sour­cen be­zo­gen. High­light des Ho­tels von Gast­ge­ber­fa­mi­lie Riss­ba­cher ist der SKY SPA über den Dä­chern des Zil­ler­tals mit be­heiz­tem Au­ßen­pool, Lounge und ver­schie­de­nen Sau­nen. www.rissbacherhof.at

Urig & echt: Almhof Zillertal

Rund 400 Jahre ist der Alm­hof Zil­ler­tal alt, ent­spre­chend urig ist ein Ur­laub in dem auf 1.200 Me­ter hoch ge­le­ge­nen Bau­ern­haus. Die bei­den Stadl-Bä­der wur­den kürz­lich nach mo­derns­ten Stan­dards re­stau­riert und eine Sauna in­te­griert, das Ge­bäude selbst je­doch wei­test­ge­hend im Ori­gi­nal­zu­stand be­las­sen. Be­heizt wird tra­di­tio­nell mit ei­nem Ka­chel­ofen in der Bau­ern­stube, ge­kocht am uri­gen Ti­ro­ler Holz­herd. Mit drei Schlaf­zim­mern bie­tet der Alm­hof Zil­ler­tal Platz für bis zu elf Per­so­nen. www.almhof-zillertal.at

Idyllisch & naturnah: Boggnhof

Mit­ten im Grü­nen ge­le­gen, fin­den Ur­lau­ber im Bogg­n­hof am Stum­mer­berg Na­tur pur und ei­nen herr­li­chen Weit­blick über das vor­dere Zil­ler­tal. Die Gast­ge­ber­fa­mi­lie Brauneg­ger heißt ihre Gäste in den bei­den neu re­no­vier­ten Fe­ri­en­woh­nun­gen „Wiesn­blick“ und „Weit­blick“ will­kom­men, die, wie der Name schon ver­rät, Blick über Fel­der, Wie­sen und Berge of­fen­ba­ren. Die bei­den Un­ter­künfte sind mit hoch­wer­ti­gen Holz­mö­beln, wie sie ty­pisch sind in Ti­rol, aus­ge­stat­tet und ideal für Fa­mi­lien und Klein­grup­pen ge­eig­net. www.boggnhof.at

Gemütlich & aktiv: Leite Häusl

Im Berg­stei­ger­dorf St. Jo­dok im Wipp­tal liegt das kleine, kom­plett re­no­vierte Leite Häusl. In ru­hi­ger Al­lein­lage und trotz­dem nur fünf Geh­mi­nu­ten vom Bahn­hof ent­fernt, ist das Fe­ri­en­haus für bis zu fünf Per­so­nen ein Part­ner­be­trieb der Berg­stei­ger­dör­fer. Die Gäste kom­men so nicht nur in den Ge­nuss ei­nes mo­dern aus­ge­stat­te­ten Fe­ri­en­hau­ses mit zwei Schlaf­zim­mern, Kü­che und Bad und mo­derns­ter Tech­nik, son­dern pro­fi­tie­ren auch von der zen­tra­len Lage in der Nähe vie­ler Aus­gangs­punkte für Ak­ti­vi­tä­ten wie Wan­dern, Moun­tain­bi­ken, Berg­stei­gen oder Klet­tern. www.das-ferienhaus.tirol

Heimelig & naturverbunden: Bergler Hoamat

Mit­ten im Wald be­fin­det sich das neue Berg­ler Ho­a­mat im Ti­ro­ler Wipp­tal und ist da­mit die ideale Bleibe für alle na­tur­ver­bun­de­nen Gäste. Auf­ge­teilt auf zwei Ebe­nen, bie­tet das Fe­ri­en­haus mit drei Schlaf­zim­mern, ei­nem Ba­de­zim­mer, ei­nem Gäste-WC und ei­ner voll aus­ge­stat­te­ten Kü­che Platz für zwei Fa­mi­lien mit Kin­dern oder für eine Gruppe von acht Per­so­nen. Als Aus­gangs­punkt eig­net sich das Berg­ler Ho­a­mat ideal für Tou­ren in die Na­vi­ser Berge, im groß­zü­gi­gen Gar­ten mit Grill­mög­lich­keit las­sen sich diese herr­lich Re­vue pas­sie­ren. www.bergler-hoamat.at

Gemütlich & herzlich: AlpenParks Hotel & Apartment Montana

Als Re­fu­gium zwi­schen al­pi­ner Na­tür­lich­keit und ur­ba­ner Of­fen­heit ver­steht sich das neu ge­baute Al­pen­Parks Ho­tel & Apart­ment Mon­tana Ma­trei in Ost­ti­rol. Die ge­müt­li­chen Ho­tel­zim­mer über­zeu­gen durch viel Holz und warme Far­ben, die Apart­ments hin­ge­gen bie­ten nicht nur mehr Platz, son­dern sind zum Teil so­gar mit pri­va­ter Sauna aus­ge­stat­tet. Im di­rekt an­gren­zen­den Re­stau­rant „Alte Mühle“ kom­men die Gäste in den Ge­nuss ei­ner al­pin-me­di­ter­ra­nen Kü­che. Vor der Haus­türe war­ten die Berge des Na­tio­nal­park Hohe Tau­ern mit zahl­rei­chen Mög­lich­kei­ten für Wander‑, Bike und Berg­tou­ren. www.alpenparks.at

Natürlich & nachhaltig: H ALM

Na­tür­li­che Ma­te­ria­lien und nach­hal­tige Bau­weise sor­gen in der neuen H ALM auf der Alpe Stalle auf 1.720 Me­tern im Ost­ti­ro­ler De­fer­eg­gen­tal für ein ein­zig­ar­ti­ges Ur­laubs­er­leb­nis. Die pri­vate Alm­hütte mit na­tur­be­las­se­nem De­sign, gro­ßer Glas­fas­sade und ech­tem Alt­holz ist ab Som­mer 2022 buch­bar und ver­fügt über ei­nen ge­müt­li­chen Wohn-Ess­be­reich mit Blick auf die Berge des De­fer­eg­gen­tals, zwei Schlaf­zim­mer und ein groß­zü­gi­ges Ba­de­zim­mer. www.urlaubsresort-hafele.com

Historisch & neu: Heissangerer Apartments

Über 500 Jahre reicht die Ge­schichte des Heiss­an­ge­rer Ho­fes der Fa­mi­lie Köss­ler zu­rück. Knapp zwei Jahre wurde das alte, denk­mal­ge­schützte Bau­ern­haus in Tul­fes kom­plett neu sa­niert, nun hei­ßen die Gast­ge­ber Ur­lau­ber in drei neu zu­ge­bau­ten Fe­ri­en­woh­nun­gen will­kom­men. Die Un­ter­künfte im Her­zen von Ti­rol punk­ten ne­ben der mo­der­nen Ein­rich­tung mit voll aus­ge­stat­te­ter Kü­chen­zeile und ei­nem kos­ten­lo­sen Mul­ti­me­dia­an­ge­bot vor al­lem mit ei­nem Ka­chel­ofen, der für woh­lig warme Stun­den nach ei­nem Tag in den Ber­gen in der Re­gion Hall-Wat­tens sorgt. www.heissangerer.at

Lässig & cool: coolnest

Mit dem neuen Bou­ti­que­ho­tel cool­nest im Zil­ler­tal hält der Life­style der an­ge­sag­ten Kris­tall­hütte nun auch Ein­zug im Tal. Mo­derne Zim­mer, ein atem­be­rau­ben­des Pan­orama, feine Ku­li­na­rik und ein Roof­top-Pool sor­gen für ei­nen läs­sig-coo­len Mix am Stand­ort in Ram­sau. Die Zim­mer, ei­gent­lich Nest ge­nannt, ver­fü­gen al­le­samt über Ter­rasse oder Gar­ten mit Blick auf Mayr­ho­fen und die Zil­ler­ta­ler Berge, im Well­ness­be­reich lässt es sich ent­spannt re­la­xen. Im haus­ei­ge­nen Re­stau­rant Tweets gibt es von früh bis spät ei­nen Mix aus re­gio­na­len und in­ter­na­tio­na­len Spei­sen so­wie Drinks mit Pan­ora­ma­blick. www.coolnest.at

Weitere Neueröffnungen

Lebe’Oetz: www.lebe-oetz.at

My­Alps Ötz­tal: www.myalpsoetztal.at

Sima Apar­te­ments Län­gen­feld: www.sima-apartments.at

All Suite Re­sorts Zwie­sel­stein-Söl­den: www.appartments-soelden.com

Erzherzog’s Apar­te­ments Zil­ler­tal: www.erzherzog.at

Van’s Place Apar­te­ment Kal­ten­bach: www.vans-place.at

Chalet‑E Stumm: www.chalet‑e.at

Ba­de­rer Apart­ments Stumm: www.baderer-apart.at

Sieg­hard Sui­tes Mayr­ho­fen: www.sieghardsuites.at

Mo’s Ap­par­te­ments Mayr­ho­fen: www.mos-apartments.com

Cha­lets Sant­ner De­fer­eg­gen­tal: www.chalets-santner-stjakob.at

Black Fo­rest Lod­ges Tul­fes: www.blackforestlodges.at

